Лига 1: Ансу Фати оформил дубль в своём первом матче на «Луи-II» – «Монако» разгромил «Мец»

Заняв вторую строку в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» продолжает свой превосходный старт в сезоне чемпионата.

Спустя три дня после горького разочарования в Лиге чемпионов, «Монако» проявил характер и одержал победу над ФК «Мец» на глазах у президента Дмитрия Рыболовлева. Начало матча выдалось для монегасков трудным. Они быстро отстали в счёте, пока Мика Бирет его не сравнял. После перерыва, вышедший на замену Ансу Фати забил гол, но «Мец» восстановил равновесие, реализовав пенальти. «Монако» во главе с новыми игроками – Фати и Идумбо – одержал победу со счётом 5:2 и занял второе место в чемпионате.

Сложное начало матча быстро забылось

После четырёх замен Ади Хюттера «Монако» робко развивал игру. На 13-й минуте Хабиб Диалло, на которого на грани офсайда передал Сабали, открыл счёт обыграв Филиппа Кёна (0:1). Этот гол стал наградой за агрессивный старт «гранатовых». Счёт мог бы даже удвоиться, если бы не реакция швейцарского вратаря после удара Коффи Куао с острого угла (20’).

Встрепенувшись, монегаски сравняли счёт благодаря Мике Бирету. После отличной передачи Минамино в штрафной датский нападающий открыл свой счёт голов в этом сезоне (1:1, 28’). Спустя несколько минут 14-й номер даже был близок к тому, чтобы оформить дубль, но Фишер отразил его удар головой.

Эффектный выход Ансу Фати перед неожиданной реакцией «Меца»

Настоящий переломный момент матча наступил в начале второго тайма с выходом на поле Ансу Фати вместо Бруннера. Едва испанец ступил на поле, как замкнул передачу Ламина Камары в шести метрах от ворот и вывел свою команду вперёд (2:1, 46’). Всего за 38 секунд матча он стал самым быстрым игроком, забившим гол в своём дебютном матче Лиги 1 со времён Ясина Бамму в 2014 году.

BIENVENU EN LIGUE 1 ANSU FATI ! 🌟



Il ne lui aura fallu que 37 secondes pour inscrire son premier but en championnat ! ⚡️#ASMFCM (2-1) pic.twitter.com/LE2QX3D4CF — L1+ (@ligue1plus) September 21, 2025

Агрессивная и настойчивая команда «Мец», несмотря на быстро пропущенный гол, стремительно вернула мяч себе, отогнав монегасков на их половину поля. «Гранатовые» вернулись в игру после пенальти, подаренного Минамино, который реализовал Готье Хейн (2:2, 67’). Этот шок мог разочаровать монегасков, но замены Хюттера изменили всё.

Потрясающая концовка матча

Из-за неточности в последнем движении монегаски не смогли перехватить инициативу и даже оказались на грани нового разочарования. На 70-й минуте Сабалли обыграл Дайера, но его удар был слишком неточным. Вышедшие на замену Джордж Иленихена (68’) и Станис Идумбо (79’) дали «Монако» немного вздохнуть в конце встречи.

С 83-й минуты матч принял совершенно иной оборот. Ансу Фати, который, очевидно, играет головой так же хорошо, как и ногами, идеально подхватил снайперский навес от Крепена Диатты и оформил дубль (3:2). Таким образом, бывший игрок «Барселоны» стал вторым монегасским футболистом XXI-го века, дважды забившим в своём первом матче в Лиге 1, после Элиесса Бен Сегира в декабре 2022 года.

L’intégration parfaite d’Ansu Fati ! 🤯



L’Espagnol s’offre un doublé pour son premier match à Louis II et remet l’@AS_Monaco devant au score 🪨#ASMFCM (3-2) pic.twitter.com/KH95XSspCo — L1+ (@ligue1plus) September 21, 2025

«Монако» не собирался ослаблять давление. На 86-й минуте после углового Камары, игравшего против своего бывшего клуба, Куао срикошетил мяч в свои ворота (4:2). И наконец, финальным украшением матча ФК «Монако» стал гол Джорджа Иленихена. Идеальный ассист Идумбо, который отметился результативным действием в своем дебютном выступлении, и Иленихена закреплил успех точным ударом (5:2, 90+3’).

Идумбо и Фати уже стали важными игроками в составе «Монако» © ФК «Монако»

Ансу Фати: «Очень доволен этой домашней победой»

Для Ансу Фати это был определённо вечер дебютов: дебют на «Луи-II», первый дубль и премьера в микст-зоне. «Я очень удовлетворён отношением клуба ко мне. Монако – потрясающее место, жить здесь с семьей – настоящее удовольствие», признался он, всё ещё под впечатлением после финального свистка. Бывший игрок «Барселоны», которого долгое время преследовали травмы, теперь счастлив своему возвращению на передовую: «Нужно жить настоящим, не обращая внимания на прошлое, это делает меня счастливым. Я рад, что смог помочь команде».

Перед журналистами тренеры обеих команд единогласно оценили Ансу Фати. Ади Хюттер поздравил его с успехом: «Он проделал фантастическую работу, забив три гола на этой неделе». Тренер «Монако» видит в Фати скорее второго нападающего, чем вингера: «Он умеет завершать атаки, забивать и создавать голевые моменты». Стефан Ле Миньян, его коллега из «Меца», признал вклад Фати: «Он был очень эффективен в обеих ситуациях, он создавал нам трудности своими перемещениями. Он переломил ход матча».

Несмотря на победу, Ади Хюттер и его штаб не были полностью удовлетворены матчем © ФК «Монако»

Несмотря на победу, Ади Хюттер не скрывал своих смешанных чувств. «Это была трудная победа. Посмотрев всю игру целиком, невозможно получить полное удовлетворение». Австрийский тренер остался недоволен первой половиной матча своих подопечных: «В первом тайме «Мец» был лучше. Мы играли слишком медленно, вяло и не находили нужных моментов для прорыва».

С 12-ю очками в своей копилке «Монако» выходит на выгодную позицию рядом с ПСЖ (у которого есть игра в запасе), «Страсбуром» и «Лионом». Еще многое предстоит исправить, но у монегасков будет возможность подтвердить этот отличный тренд в Лорьяне в следующую субботу.