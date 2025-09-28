Ligue 1 : L’AS Monaco freiné en infériorité numérique en Bretagne

Malmenés après l’expulsion précoce de Thilo Kehrer, les Rouge et Blanc ont subi une défaite qui met fin à la série de trois victoires consécutives. Un revers inquiétant à quelques jours d’affronter Manchester City en Ligue des champions et l’OGC Nice en derby.

Sous les yeux de son président Dmitri Rybolovlev, venu à Lorient supporter les Rouge et Blanc, l’AS Monaco a connu un après-midi difficile sur la pelouse du Moustoir. Réduits à dix dès la 38e minute après l’expulsion de Thilo Kehrer, les Monégasques ont subi les foudres de Merlus beaucoup plus tranchants.

Les Lorientais ont ouvert la marque sur le coup franc suivant l’exclusion du capitaine allemand avant que Pablo Pagis en état de grâce, ne vienne par deux fois illuminer la rencontre. En toute fin de match, Ansu Fati a sauvé l’honneur sur pénalty, inscrivant ainsi son quatrième but en trois matchs avec le maillot Rouge et Blanc (3-1).

Dmitri Rybolovlev et Thiago Scuro étaient présents dans les travées du Moustoir © AS Monaco

Une expulsion qui fait basculer la rencontre

Face à une hécatombe de blessures, Adi Hütter a dû s’adapter et opter pour une défense à trois. Après un début de match plutôt équilibré, le tournant arrive à la 38e minute. Thilo Kehrer pose sa main sur l’épaule de l’ailier lorientais Panagiotis Karim qui s’écroule. Deuxième carton jaune après en avoir reçu un plutôt sévère en début de match.

L'@AS_Monaco se complique la vie et va jouer plus d'une période en infériorité numérique 😲#FCLASM 🟥 pic.twitter.com/ZNw03YB3DK— L1+ (@ligue1plus) September 27, 2025

La double peine arrive immédiatement. Sur le coup franc qui suit, le centre de Kouassi est repris victorieusement par Bamba, qui trompe Köhn d’une volée (1-0). Quelques minutes plus tôt, Takumi Minamino avait failli surprendre Mvogo d’un lob subtil : ce sera la seule étincelle monégasque en première période. Ouverture du score Lorientaise logique face à des Monégasques qui auront tiré uniquement deux fois au but dans cette première mi-temps.

Monaco inoffensif et dominé

Contraints d’évoluer à dix pendant plus d’une heure, les Rouge et Blanc n’ont jamais réussi à inquiéter la défense lorientaise. Les statistiques sont éloquentes : aucun dribble réussi en 50 minutes, un premier tir cadré seulement à la 88e par Cabral, et ce face à la pire défense du championnat.

Les nombreuses absences, avec notamment Lamine Camara blessé à la cheville et Akliouche malade, ont pesé lourd dans l’animation offensive. Encore moins inspirés en seconde période qu’en première, les Rouge et Blanc ne sont jamais parvenus à trouver des solutions face à un bloc défensif très compact. C’est alors que Pablo Pagis a décidé d’anéantir tous les espoirs.

L’attaquant lorientais, entré en jeu à la 72e minute, s’appuie sur Soumano et se joue de l’entièreté de la défense monégasque avant de finir du droit et faire le break (76e 2-0).

Six minutes plus tard, Pagis, étrangement seul à l’entrée de la surface de réparation, récidive d’une frappe enroulée magnifique qui finit sous la barre transversale (82e 3-0).

𝐏𝐀𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋 !



La Ligue des Talents a son nouvel héritier 🌟



On admire et on profite.#FCLASM pic.twitter.com/hXyWZtFlFF — L1+ (@ligue1plus) September 27, 2025

Une maigre consolation

L’unique satisfaction viendra dans les dernières secondes. Balogun, entré à la pause, provoque un penalty généreux après un rebond du ballon sur le bras de Faye (98e). Ansu Fati ne tremble pas et inscrit un nouveau but, devenant provisoirement meilleur buteur de Ligue 1.

Ansu Fati rejoint le haut du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 © AS Monaco

Cette défaite met fin à une série de trois victoires consécutives et coûte la première place à Monaco, dépassé par l’OM. Les 200 supporters venus en Bretagne ont fait entendre leur colère à la fin du match, demandant des explications aux joueurs.

Adi Hütter : « On ne peut pas donner un carton jaune là-dessus »

L’incompréhension règne du côté de l’ASM après cette expulsion. « Nous avons été réduits après un deuxième jaune pour Thilo Kehrer, qui pour moi, ne devait pas en être un, puisqu’il ne touche pas la tête du lorientais avec son bras. » a jugé Hütter en conférence de presse. L’entraîneur autrichien a toutefois refusé de se réfugier derrière cette décision : « On doit aussi dire à nos supporters que ce n’est pas possible ce que l’on a montré en seconde période. »

Adi Hütter et ses hommes vont se tourner vers l’une des semaines les plus importantes de leur saison © AS Monaco

Capitaine après la sortie de Kehrer, Eric Dier a été virulent : « C’est une honte pour la Ligue 1. Il y a eu deux matchs ce soir : un avant et un après l’exclusion. » Malgré cela, il admet que la performance de l’équipe n’a pas été à la hauteur : « On n’a pas créé suffisamment d’occasions. On a eu beaucoup de contrôle mais ce n’est pas facile contre une équipe qui évolue en bloc bas. »

Lucide, Krépin Diatta rentré à la mi-temps a reconnu les manquements collectifs : « Aujourd’hui on n’a pas existé. Il y a le contexte du rouge mais ce n’est pas une excuse. La mentalité et l’état d’esprit n’ont pas été là, c’est dommage. »

La semaine prochaine s’annonce donc importantissime pour Adi Hütter et ses hommes avec la réception de Manchester City mercredi et le derby contre l’OGC Nice dimanche. Il faudra absolument réagir pour relancer une dynamique positive et éviter que ce revers n’amorce une spirale négative.