L’AS Monaco, leader du tableau, se prépare au défi lorientais

Le manager de l’AS Monaco, Adi Hütter, a livré de nombreuses réflexions lors de sa conférence de presse d’avant-match, à l’approche de ce difficile déplacement à Lorient ce week-end, alors que le club de la Principauté se trouve dans la position particulière de leader de la Ligue 1.

Le paradoxe du leadership

La position de Monaco en tête du classement de Ligue 1 présente une contradiction. Monaco affiche la co-meilleure attaque du championnat avec Lille, avec 13 buts marqués, mais a encaissé 11 buts en seulement six matchs — une fragilité défensive qui fait de l’ombre à leur efficacité offensive. Comme le note Foot Mercato, même dans la victoire contre Metz (5-2), les visiteurs ont contrôlé 57 % de la possession, soulignant les difficultés de Monaco à s’imposer malgré des résultats favorables.

Le défi lorientais

Premier point à l’ordre du jour lors de la conférence de presse de mardi, l’analyse d’Hütter sur le défi que représente Lorient, le manager monégasque tenant à souligner que l’ASM ne sous-estimera pas ses adversaires.

« Ils ont concédé une lourde défaite à domicile contre Lille dans un match que l’on pourrait appeler de bizarre. Il y avait en effet encore 2-1 à la 75e minute pour le LOSC avant qu’ils n’encaissent cinq buts dans les 15-20 dernières minutes. C’est une équipe qui essaye de jouer au foot. En attaque, Aiyegun Tosin est l’un des joueurs les plus rapides du championnat. Je ne sais pas qui sera aligné avec lui mais Mohamed Bamba va aussi très vite, il faudra faire attention à ça, » a-t-il insisté.

« Selon moi, c’est une formation typique de Ligue 1 qui évolue de manière compacte en 5-3-2 ou 5-2-3. Ils sont à l’affût de chaque erreur adverse pour jouer en transition et n’ont pas souvent le ballon. Nous connaissons cette équipe et allons préparer mes joueurs à ce défi. C’est le début d’une semaine importante pour nous. »

© AS Monaco

Inquiétude présidentielle et dévouement des joueurs

Les complexités de la situation monégasque n’ont pas échappé à l’attention de la hiérarchie du club. Selon Foot Mercato, le président Dmitri Rybolovlev, qui a assisté au match de dimanche contre Metz au Stade Louis-II, a concrétisé ses préoccupations en se présentant lundi au centre de performance pour réaliser plusieurs rendez-vous afin d’évoquer ces différentes situations. Dans une démonstration d’engagement collectif, une bonne partie des joueurs étaient également présents au centre de performance pour faire des soins ou pour récupérer, malgré leur jour de repos, après une période intense de trois matchs en huit jours.

La renaissance de Fati

Compte tenu de la forme exceptionnelle d’Ansu Fati, qui a marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs, le tacticien autrichien a justement exprimé son ravissement concernant les performances de l’international espagnol doué.

« Il est de plus en plus proche d’intégrer le onze de départ. Cela fait partie du processus qu’il suit depuis son arrivée. C’est sûr qu’il a connu une semaine fantastique mais il faut le gérer en vue des matchs importants et exigeants qui arrivent, c’est ce que l’on fait chaque jour. Il a été souvent blessé ces dernières années, nous voulons qu’il soit moins fragile et qu’il soit capable d’enchaîner. C’est pourquoi on le protège en lui faisant augmenter son temps de jeu à chaque match et lorsque nous avons le sentiment qu’il est plus fatigué, nous faisons attention, » a-t-il confié aux médias présents.

© AS Monaco

« Il est en bonne forme et a vécu de bons moments la semaine dernière. Son meilleur poste, actuellement, est en numéro 9 mobile. Je pense qu’il peut vraiment être décisif dans les moments cruciaux, comme il nous a montré. Il est aussi capable de jouer sur un côté ou en 10. J’ai été épaté par son retour parce qu’après une longue blessure, ce n’est jamais simple, mais il a su marquer trois buts en 75 minutes. Cela peut être vu comme une petite surprise mais Ansu est un joueur fantastique. La manière dont il a marqué face à Metz montre qu’il est clinique devant les cages et qu’il a eu un impact impressionnant cette semaine. »

Mawissa et Diatta

Hütter a ensuite partagé ses réflexions sur le jeune défenseur prometteur Christian Mawissa et la belle prestation de Krépin Diatta face à Metz.

« Christian est un joueur polyvalent, capable de jouer dans une défense à trois ou quatre, ou bien comme latéral. Il a plusieurs qualités, il est costaud, rapide, fort dans les duels ou dans le un contre un. Nous sommes heureux d’avoir un talent français comme ça à l’AS Monaco, » a déclaré le technicien de 55 ans.

Il a ajouté ceci sur Diatta : « Tout d’abord, il a réalisé une performance fantastique contre Metz, nous aidant beaucoup à obtenir la victoire. Il est polyvalent en étant capable d’évoluer à plusieurs postes. J’ai échangé avec lui après le mercato. Nous avons une bonne relation, c’est un joueur et un homme spécial. Ce qu’il a fait face à Metz était remarquable, j’en étais heureux. Il peut beaucoup nous aider. Après la blessure de Denis Zakaria, nous avons entamé les démarches auprès de l’UEFA pour permettre à Krepin de remplacer temporairement Denis dans la liste comme le permet le règlement. »

© AS Monaco

Options défensives

Interrogé sur la possibilité de changer de système et sur la manière dont Monaco pourrait resserrer sa défense, Hütter a fourni une évaluation réfléchie et honnête de la situation actuelle de son équipe.

« C’est un système qui peut entrer dans ma considération puisqu’il pourra apporter un nouveau visage à l’équipe. Nos adversaires analysent notre jeu et savent sur quoi appuyer pour nous mettre en difficulté. Selon moi, à un moment, il faudra tenter autre chose même si nous sommes à l’aise en 4-2-2-2. Nous connaissons en effet quelques soucis dans la transition offensive adverse, qui fait que nous encaissons trop de buts actuellement. Nous ne sommes pas forcément satisfaits de la manière dont nous jouons mais nous sommes les leaders au classement, ce qui est un petit paradoxe, » a commenté l’ancien manager de l’Eintracht Francfort.

© AS Monaco

« C’est donc positif, nous avons aussi la co-meilleure attaque de Ligue 1 avec Lille, avec 13 buts marqués, dont six l’ont été dans les dernières minutes. Cela prouve que mes joueurs n’abandonnent pas, qu’ils sont en bonne forme physique et qu’ils ont confiance en notre football. D’un autre côté, nous en avons concédé sept, ce qui est trop pour une équipe comme la nôtre. Nous devons travailler là-dessus pour nous améliorer, notamment sur les détails et sur nos débuts de match où l’on tarde à se mettre dedans. »

Vanderson

Ensuite, la réponse d’Hütter à une question sur la forme de Vanderson, qui n’évolue pas encore à un niveau ressemblant à son meilleur.

« Je ne pense pas qu’il réalise un mauvais début de saison. Je suis content qu’il soit resté cet été, il va mettre tout en œuvre pour se montrer performant, d’autant que la Coupe du Monde aura lieu en 2026. En tant qu’international brésilien, il donnera tout pour être appelé. Il est 100% concentré sur le Club, j’ai eu une discussion avec lui. Il sait qu’il peut mieux jouer mais il se sent bien ici, » a-t-il déclaré.

© AS Monaco

« Il ne faut pas oublier que Vandi n’a pas connu une préparation complète, nous devons donc faire attention à son temps de jeu. Nous avons un effectif restreint avec de nombreux matchs à disputer dans ce début de saison. Il est impossible de jouer tous les trois jours à haut niveau avec la fatigue qui entre en considération. De plus, je veux que tout le monde soit impliqué au Club. »

Teze au milieu de terrain

Un autre sujet intriguant était le repositionnement de Jordan Teze au milieu de terrain en raison des nombreuses blessures du club dans ce secteur. « Il a su bien le faire face à Metz. Jordan est un joueur intelligent, il comprend bien le jeu et sait où se positionner. Il nous a montré également qu’il était solide dans les duels. En latéral droit, nous avons Vanderson et Krépin, c’est la raison pour laquelle on peut le faire évoluer au milieu. Il faut regarder quel type de joueurs avons-nous besoin à ce poste et pour moi, Jordan a ce profil. J’ai été milieu de terrain pendant 20 ans, vous pouvez donc imaginer que j’ai un petit pressentiment pour un profil qui pourrait être numéro 6 ou numéro 8 (sourire), » a-t-il noté.

© AS Monaco

« A l’heure actuelle, nous avons trois milieux centraux avec Lamine Camara, Mamadou Coulibaly et Pape Cabral, membre du Groupe Elite, qui avait fait un match fantastique en pré-saison face à Nottingham. Il est toutefois clair qu’il faut trouver des solutions, il l’a déjà fait l’an dernier, comme face à l’Inter où il s’est malheureusement blessé. »

Les yeux rivés sur la victoire

Pleinement concentrés sur l’obtention des trois points pour maintenir leur position en tête du classement de Ligue 1, Hütter et ses troupes devront être verrouillés pour sortir victorieux de cette difficile rencontre à l’extérieur, alors qu’ils cherchent à remporter cinq victoires en six matchs pour débuter leur campagne 2025/26.