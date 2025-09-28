Лига 1: Оставшись в меньшинстве, монегаски уступили бретонцам

Уступив в счёте после удаления Тило Керера в первом тайме, «красно-белые» потерпели поражение, прервавшее их победную серию из трех игр. Это – тревожная неудача всего за несколько дней до встречи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и дерби с «Ниццей».

На глазах президента Дмитрия Рыболовлева, который приехал в Лорьян поддержать «красно-белых», ФК «Монако» провёл тяжелый вечер на поле «Мустуар». Оставшись вдесятером на 38-й минуте после удаления Тило Керера, монегаски подверглись прессингу «Лорьяна», который действовал гораздо решительнее.

«Лорьян» открыл счёт штрафным ударом после удаления немецкого капитана «Монако», после чего Пабло Пажиc – явно в ударе – дважды зажёг трибуны. В самом конце встречи Ансу Фати спас честь клуба, реализовав пенальти и оформив свой четвёртый гол в трех матчах за «красно-белых» (1:3).

Дмитрий Рыболовлев и Тиагу Скуру на трибунах «Мустуара» © ФК «Монако»

Удаление, полностью изменившее ход встречи

С учётом многочисленных травм своих подопечных, Ади Хюттеру пришлось адаптироваться и выбрать схему защиты из трех игроков. После достаточно сбалансированного начала матча переломный момент наступил на 38-й минуте. Тило Керер положил руку на плечо нападающего «Лорьяна» Панайотиса Карима, и тот повалился на газон. Вторая желтая карточка была получена Керером после первой, довольно серьёзной, в начале матча.

L'@AS_Monaco se complique la vie et va jouer plus d'une période en infériorité numérique 😲#FCLASM 🟥 pic.twitter.com/ZNw03YB3DK— L1+ (@ligue1plus) September 27, 2025

Двойное наказание последовало немедленно. Штрафной удар и успешная передача Куасси на Бамба, который с лёта пробил Кёна (1:0). Несколькими минутами ранее Такуми Минамино едва не застал Мвого врасплох, попытавшись его перебросить. Это была единственная искра надежды для «Монако» в первом тайме. Первый гол «Лорьяна» был вполне логичным, так как в первом тайме монегаски всего два раза ударили по воротам соперника.

«Монако» безопасен и подавлен

Вынужденные играть вдесятером больше часа, «красно-белые» так и не смогли потревожить оборону «Лорьяна». Статистика говорит сама за себя: ни одной результативной обводки за 50 минут, первый удар в створ ворот только на 88-й минуте от Кабрала, и это на поле команды с худшей защитой в чемпионате.

Многочисленные отсутствия, в том числе Ламина Камары, получившего травму лодыжки, и заболевшего Аклиуша, сыграли свою роковую роль в организации атак. Во втором тайме «красно-белые» действовали еще менее вдохновенно, чем в первом: им так и не удалось найти решения против очень плотной обороны соперника. И тогда Пабло Пажис решил разбить последние надежды.

Нападающий «Лорьяна», вышедший на замену на 72-й минуте, опираясь на Сумано, обыграл всю оборону «Монако», нанёс удар с правой и вывел своих ещё дальше вперёд (76’, 2:0).

Шесть минут спустя Пажис, по странному стечению обстоятельств оказавшийся в одиночестве на подступах к штрафной, повторил великолепный кручёный удар, и мяч оказался под перекладиной (82’, 3:0).

𝐏𝐀𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋 !



La Ligue des Talents a son nouvel héritier 🌟



On admire et on profite.#FCLASM pic.twitter.com/hXyWZtFlFF — L1+ (@ligue1plus) September 27, 2025

Скромное утешение

Единственное удовлетворение пришло в последние секунды. Балоган, вышедший на замену в перерыве, заработал щедрый пенальти после того, как мяч отскочил от руки Фэя (98’). Ансу Фати не колеблясь записал в свой актив третий гол, временно став лучшим бомбардиром Лиги 1.

Ансу Фати возглавляет рейтинг бомбардиров Лиги 1 © ФК «Монако»

Это поражение прерывает серию из трех побед подряд и лишает «Монако» первого места, на которое поднялся «Марселю». 200 болельщиков, приехавших в Бретань, выразили своё возмущение по окончании матча, потребовав от игроков объяснений.

Ади Хюттер: «За это не дают желтую карточку»

В «Монако» не поняли удаления капитана. «Мы остались в меньшинстве после второй желтой карточки Тило Керера, которую, по моему мнению, он не заслужил, поскольку он не коснулся рукой головы игрока «Лорьяна», заявил Хюттер на пресс-конференции. Однако австрийский тренер не стал оправдывать поражение этим инцидентом: «Мы также должны сказать нашим болельщикам, что то, что мы показали во втором тайме, – недопустимо».

Ади Хюттеру и его команде предстоит сконцентрироваться из самых важных недель сезона © ФК «Монако»

После удаления Керера капитан Эрик Дайер был резок: «Это – позор для Лиги 1. Сегодня вечером было две игры: одна до, вторая после удаления». Несмотря на это, он признаёт, что игра команды была не на должном уровне: «Мы не создали достаточно острых моментов. У нас был хороший контроль над игрой, но против команды, которая играет низко, это нелегко».

Вышедший на замену в перерыве Крепен Диатта признал коллективные недостатки: «Сегодня нас не было на поле. Красная карточка присутствует в контексте, но это не оправдание. Менталитет и настроя не было и это стыдно».

Следующая неделя обещает быть чрезвычайно важной для Ади Хюттера и его подопечных, учитывая приём Манчестер Сити в среду и дерби с «Ниццей» в воскресенье. Крайне важно будет принять меры, чтобы возобновить позитивную динамику и не допустить, чтобы эта неудача положила начало негативной спирали.