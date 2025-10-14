Себастьен Поконьоли, тренер ФК «Монако» со смелыми планами

В субботу вечером ФК «Монако» объявил о назначении Себастьена Поконьоли. 38-летний бельгийский тренер сменяет Ади Хюттера.

Через три дня после увольнения австрийского тренера у княжеского клуба появился его преемник. Это – тренер «Юнион», чемпиона Бельгии прошлого сезона, нынешнего лидера чемпионата и участника Лиги чемпионов. Себастьен Поконьоли заключил контракт до июня 2027 года. Он сменит на этом посту Ади Хюттера, который пришёл летом 2023 года и чьи последние результаты повлияли на решение руководства о его увольнении.

Неблагоприятная динамика

Одержав всего одну победу в последних пяти матчах во всех соревнованиях, ФК «Монако» с самого начала сезона играл «на глазок». Тяжелая неудача в Брюгге в первом матче Лиги чемпионов (1:4) и проигрыш в Лорьяне в Лиге 1 (1:3), вероятно, стали решающими моментами для руководства клуба. Приверженец атакующего стиля, бывший тренер «Франкфурта» испытывал трудности в попытках внести больше разнообразия в игру своей команды, из-за чего стратегия оказалась слишком простой для распознания соперниками.

С другой стороны, подход Ади Хюттера к работе с молодыми игроками команды, в частности с нападающими Элиессом Бен-Сегиром и Саимоном Буабре, которые были проданы во время летнего трансферного окна, подвергалось сомнению с точки зрения его способности помогать им прогрессировать. Уходы этих талантливых футболистов не могли не вызвать реакцию самых ярых болельщиков, разочарованных тем, что выпускники учебного центра оплота идентичности клуба, покинули «Монако». Фанаты требовали ухода австрийца. А президент Дмитрий Рыболовлев, который, начиная с матчей предсезонной подготовки, регулярно следил за играми с трибун, а также проводил различные встречи в Центре спортивных достижений, похоже, больше не был удовлетворен игрой команды под руководством этого тренера.

Чёткие принципы в игре

«Монако» желает вернуть команде идентичность, точнее соответствующую философии «красно-белых». В пресс-релизе клуба отмечается, что Себастьен Поконьоли «отличился сочетанием спортивных результатов и амбициозного и привлекательного стиля игры» во время своей работы в Бельгии, где ему удалось завоевать первый титул клуба за 90 лет. Существенное достижение по сравнению с конкурентами – «Брюгге» или «Андерлехтом» – которые лучше подпитаны в финансовом отношении. Это достижение было отмечено наградой лучшему тренеру года в бельгийской Про-лиге.



Бывший левый защитник пользуется хорошим рейтингом популярности. «В прошлом году он всех поразил своим отношением к делу, своим анализом… Он остался верен себе», рассказал газете Monaco Matin Жан-Франсуа де Сар, его бывший тренер и спортивный директор льежского «Стандарда».

У этого тренера по прозвищу «Поко» – чётко определённые принципы игры, основанные на прессинге и владении мячом. «Мне нравится волевая игра, как с мячом, так и без него. Мощный прессинг, ответный прессинг, а также настоящее мастерство владения мячом», заявил он на сайте своего нового клуба. «Его интересовала не только роль футболиста. Мы часто беседовали, и уже тогда было видно, что он игрок, который думает о том, что ему предстоит сделать, о том, что должна была бы сделать команда. Он обладает определенной стабильностью, рефлексами и поведением, которые, безусловно, очень помогают ему сегодня, особенно в тренерской работе», вспоминает в комментарии для газеты L’Equipe Хосе Рига, его бывший тренер в «Стандарде».

Хотя у Себастьена Поконьоли всего один год опыта работы главным тренером на высшем уровне, его стремительный взлёт не стал сюрпризом для коллег. «Куда бы он ни приходил, он всегда был капитаном. В «Стандарде», даже когда он уже не играл важной спортивной роли, он был главным в раздевалке. Он всегда подходил к футболу с умом, поэтому неудивительно было увидеть его тренером», говорит источник, близкий к бельгийскому клубу.

Опыт работы с молодежью

По мнению Джонатана Ланжа, спортивного редактора бельгийской ежедневной газеты La Dernière Heure, Поконьоли, который сыграл13 матчей за сборную Бельгии, характеризует слово «интенсивность». «На поле он проявлял стремление, он был бойцом и ожидал того же от своих команд». Одним из тренеров, оказавших особое влияние на Себастьена Поконьоли во время его карьеры игрока, был голландец Луи ван Гал, когда он возглавлял «Алкмар». «Когда он ушёл в «Баварию», я стал посредственным игроком. Так я понял, что тренер может помочь тебе заиграть выше твоих возможностей. Я получал столько удовольствия от его тренировок! Мне нравилось страдать ради развития. Мне нравилось, когда он меня критиковал, это меня мотивировало», признаётся Поконьоли изданию Le Soir.

Тем, что склонило чашу весов в пользу Себастьена Поконьоли в глазах руководителей ФК «Монако», вероятно, стала именно его способность развивать и воспитывать молодых игроков. «Для меня игроки – это артисты. А чтобы артист устроил хорошее шоу, он должен чувствовать себя комфортно и в своем теле, и в своей голове», доверительно сообщил он в эфире RTBF. Кроме того, Жан-Франсуа де Сар подчёркивает близость Поконьоли к командам, которые он тренирует. «Он очень близок к ним! Управление людьми – одна из его сильных сторон».

Вместе с бывшим игроком «Стандарда» в «Монако» приезжает помощник, которого Поконьоли знает уже давно. Кевин Миральяс, бывший нападающий «Лилля», присоединился к его штабу в конце 2024 года и очень помог с организацией работы атакующего сектора. Это существенный козырь, учитывая, что Миральяс внес вклад в успех нападающих «Юниона» в борьбе за титул прошлой весной, и будет полезен атакующим игрокам «Монако».

Быстрое включение

Всего через четыре года после завершения своей карьеры игрока, за время которой он сыграл в более 360 матчах, Себастьен Поконьоли начал работу тренера с различных молодежных команд, в частности команды U21 клуба «Юнион», прежде чем чуть больше года назад взять в свои руки бразды правления профессиональной командой, с которой добился известного нам успеха. Его появление в княжестве привлечет к нему гораздо больше внимания, но Жан-Франсуа де Сар верит в его успех. «Он доказал свою ценность, и у него есть всё для успеха. Ему придётся адаптироваться, но я думаю, что он открыт для более современного подхода, по сравнению с тем, с которым он сталкивался в прошлом. У него есть смекалка и навыки для этого».

Себастьен Поконьоли приступит к работе с ФК «Монако» во вторник в Центре достижений в Ля Тюрби, затем состоится его представление. Свой первый матч в Анже он проведёт в субботу (19:00) в рамках 8-го тура Лиги 1, а затем в следующую среду (21:00) встретится с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.