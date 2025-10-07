Лига 1: «Монако» и «Ницца» разделили очки в захватывающем дерби

ФК «Монако» завершил неделю так же, как и начал, сыграв вничью с «Ниццей» в 7-м туре Лиги 1.

Через четыре дня после счастливой развязки с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (2:2) княжеский клуб в очередной раз продемонстрировал характер, сумев отыграться после отставания в два мяча в дерби против соседа – «Ниццы» (2:2). Перед 8 500 зрителями, на глазах у Князя Альбера II и президента Дмитрия Рыболовлева подопечные Ади Хюттера сравняли счет благодаря Ансу Фати, который оформил ещё один дубль, как и две недели назад против Меца (5:2).

Злой рок Диопа

Австрийский тренер вернулся к более привычной тактической схеме 4-4-2, оставив Мамаду Кулибали в опорной зоне. Однако гости, несмотря на бойкот их ультрас, сумели нарушить планы хозяев благодаря бывшему игроку «красно-белых» Софиану Диопу. Через несколько минут после того, как видеоарбитр отменил гол из-за офсайда Антуана Менди, вингер поразил ворота монегасков на 29-й минуте. Он даже оформил дубль, реализовав пенальти, после очередного вмешательства видеоарбитра, который решил наказать Крепена Диатту за весьма сомнительное касание рукой от груди (42’).

Видеоарбитр перезапускает всё

Этот прорыв произошел, когда подопечные Франка Эза играли в численном меньшинстве, после того как Али Абди получил второй горчичник за нарушение в отношении Мики Бирета (34’). Однако преимущество в счете быстро сошло на нет после нового вмешательства видеоарбитра из-за игры рукой Менди. Форвард Ансу Фати, впервые вышедший в этом сезоне в стартовом составе в Лиге 1, не раздумывая забил свой пятый гол (45’ + 5’).

После перерыва Ади Хюттер решил выпустить на поле Фоларина Балогана. Нападающий позволил своим товарищам по команде воспользоваться вторым пенальти после фола Моиза Бомбито, который, возможно, получил перелом малоберцовой кости левой ноги.

Дерби со множеством неожиданностей © ФК «Монако»

Опять всё решает Фати

Новобранец из «Барсы» вновь не дрогнул и забил свой пятый гол в трех матчах чемпионата (56’) под аплодисменты товарищей по команде Поля Погба и Дени Закариа, сидевших бок о бок на трибунах. Номер 31 теперь делит с Хоакином Паникелли из «Страсбура» рейтинг лучших бомбардиров.

За двадцать минут до конца матча, с появлением Станиса Идумбо и Джорджа Иленихена, монегаски попытались забить победный гол, однако удару Иленихена со второго этажа (79’) не хватило точности. Возможность добиться успеха после поражения в Лорьяне на прошлых выходных была упущена, и «Монако» жалеет об этом, учитывая своё численное превосходство в течение более часа.

Ади Хюттер: «Мы хотели победить»

После встречи австрийский тренер не скрывал своего разочарования: «Мы, конечно, хотели победить, и команда до конца пыталась забить третий гол. Мы пытались создать опасные моменты передачами и быстрой игрой, но «Ницца» хорошо оборонялась, и мы можем их с этим поздравить. Мы контролировали ход матча, но не нашли подходящей ситуации, чтобы выйти вперед. Так что я, очевидно, не на 100% доволен этой ничьей, потому что мы хотели победить».

Ади Хюттер © ФК «Монако»

Теперь пришло время международного перерыва: следующий матч «Монако», имеющего в турнирной таблице 13 очков после семи матчей, пройдёт в Анже в субботу 18 октября (19:00), а затем в следующую среду (21:00) команда примет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов.