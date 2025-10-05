Ligue 1 : l’AS Monaco accrochée par Nice dans un derby à suspense

L’ASM conclut la semaine comme elle l’avait commencée, en concédant sur le même score le match nul contre Nice lors de la 7ème journée de Ligue 1.

Quatre jours après le dénouement heureux face à Manchester City en Ligue des champions (2-2), le club de la Principauté a une nouvelle fois fait preuve de ressources, après avoir été mené de deux buts dans le derby face au voisin niçois (2-2). Devant 8 500 spectateurs et sous les yeux du Prince Albert II ainsi que du président Dmitri Rybolovlev, les hommes d’Adi Hütter peuvent remercier Ansu Fati, auteur d’un nouveau doublé, comme il y a deux semaines contre le promu Metz (5-2).

Le mauvais tour de Diop

Le technicien autrichien revient à un schéma tactique plus habituel en 4-4-2, avec Mamadou Coulibaly reconduit dans l’entrejeu. Pourtant, ce sont les visiteurs, boycottés par leurs ultras, qui jouent les troubles-fêtes par l’intermédiaire de Sofiane Diop, ancien Rouge et Blanc. Quelques minutes après un but refusé par le VAR pour une position de hors-jeu d’Antoine Mendy, l’ailier trouve la faille à la demi-heure de jeu (29′). Ce dernier va même s’offrir un doublé, sur penalty, après une autre intervention du VAR, décidant de sanctionner Krépin Diatta pour un enchaînement poitrine-main peu évident (42′).

Le VAR relance tout

Ce break s’effectue alors que les hommes de Franck Haise évoluent en infériorité numérique après un second avertissement récolte par Ali Abdi pour un mauvais geste sur Mika Biereth (34′). Cet avantage va pourtant rapidement se réduire après une nouvelle intervention de l’assistance vidéo pour une main de Mendy. L’attaquant Ansu Fati, titulaire pour la première fois cette saison en Ligue 1, ne tremble pas pour inscrire son cinquième but (45′ +5).

À la reprise, Adi Hütter décide de faire entrer Folarin Balogun. L’attaquant va permettre à ses partenaires de bénéficier d’un second penalty après une faute de Moise Bombito, victime sur le coup d’une possible fracture tibia péroné à la jambe gauche.

Un derby aux multiples rebondissements © AS Monaco

Fati encore décisif

Une nouvelle fois, la recrue en provenance du FC Barcelone ne tremble pas et inscrit sa cinquième réalisation en trois matches de championnat (56′), applaudi par ses coéquipiers Paul Pogba et Denis Zakaria, assis côte à côte en tribunes. Le numéro 31 occupe désormais à égalité avec le Strasbourgeois Joaquin Panichelli la tête du classement des buteurs.

À vingt minutes du terme, avec les entrées de Stanis Idumbo et George Ilenikhena, l’équipe monégasque tente d’inscrire le but de la victoire, mais la tentative de ce dernier de la tête (79′) manque de précision. L’opportunité de renouer avec le succès après la défaite à Lorient le week-end dernier ne s’est pas produite et l’ASM pourra nourrir des regrets compte tenu de sa supériorité numérique durant plus d’une heure.

Adi Hütter : « Nous voulions l’emporter »

À l’issue du match, le coach autrichien de l’ASM n’a pas caché sa déception : « Nous voulions forcément gagner et l’équipe a essayé de marquer un troisième but jusqu’à la fin. Nous avons essayé d’apporter du danger par des centres et en jouant vite, mais Nice a su bien défendre, il faut les féliciter pour ça. Nous avions le contrôle de la rencontre mais nous n’avons pas trouvé la bonne situation pour faire la différence. Je ne suis donc évidemment pas à 100% satisfait de ce nul parce que nous voulions l’emporter. »

Adi Hütter © AS Monaco

Place désormais à la trêve internationale, le prochain match pour l’AS Monaco, qui compte 13 points au classement après sept journées, sera un déplacement sur la pelouse d’Angers le samedi 18 octobre (19h), avant de recevoir à nouveau en Ligue des champions les Spurs de Tottenham le mercredi suivant (21h).