Шарль Лёклер сделал своей невесте идеальное предложение руки и сердца

В воскресенье вечером Шарль Лёклер поделился в соцсетях новостью, которая мгновенно покорила сердца его поклонников. Пилот «Формулы-1» и его возлюбленная Александра Сен-Млё объявили о своей помолвке.

Теперь официально: Шарль Лёклер прощается с холостой жизнью! С Александрой Сен-Млё они вместе с 2023 года, а 16 октября гонщик отметил свой 28-й день рождения. Спустя несколько дней он сообщил подписчикам о скорой свадьбе, опубликовав серию трогательных фотографий. Всего за несколько минут публикация собрала более пяти миллионов лайков — фанаты пришли в полный восторг.

«Мистер и миссис Лёклер»

Для предложения руки и сердца Шарль Лёклер решил устроить настоящий сюрприз — с участием своей длинношерстной таксы по кличке Лео, который уже давно стал любимцем паддока. На шее у Лео был маленький черный галстук-бабочка с подвеской в форме косточки, на которой было написано: «Dad wants to marry you» («Папа хочет на тебе жениться»). Александра Сен-Млё ответила согласием, написав: «Mom said yes» («Мама сказала «да»). Эти нежные и трогательные моменты запечатлел Антуан Трюше — официальный фотограф и давний друг гонщика.

© Антуан Трюше

23-летняя Александра, итальянка по происхождению, отличается большей сдержанностью, нежели её будущий супруг. У нее более трёх миллионов подписчиков в Instagram, а её страсть — искусство и мода. Александра регулярно сопровождает на каждом Гран-при пилота Ferrari, который сейчас занимает пятое место в общем зачёте чемпионата мира «Формулы-1».

Дата свадьбы пока не объявлена, но это уже второе семейное торжество за короткое время: в сентябре прошлого года старший брат Шарля, Лоренцо Толотта-Лёклер, женился на Шарлотте Ди Пьетро по другую сторону Альп.