Ligue 1: serata difficile per l’AS Monaco, ma indimenticabile per Ezekiel

Nonostante la pesante sconfitta in casa del club del Principato sabato sera contro il Lens, in occasione della 12ª giornata di Ligue 1, Ezekiel conserverà per sempre il ricordo di una serata speciale. Il ragazzo di tredici anni, vittima di un grave incidente nel 2020, ha vissuto un’esperienza unica accanto alla sua squadra del cuore. Monaco Tribune ha potuto seguire in esclusiva il ragazzino figlio di giostrai.

Dalla gioia alla delusione. A soli quattro giorni dal lieto fine in Norvegia, i giocatori dell’AS Monaco hanno vissuto una serata ben diversa, nettamente dominati dai Sang et Or (1-4). Tra i 10.000 spettatori presenti allo stadio Louis-II, tra cui il presidente Dmitri Rybolovlev, c’era anche Ezekiel, che aveva pronosticato una vittoria per 3 a 1 dei biancorossi. Invitato insieme al padre Joffrey, il ragazzo, nato ad Avignone, ha potuto accedere ai dietro le quinte del club.

Ezekiel e suo padre sul piazzale dello stadio Louis-II © AS Monaco

“È incredibile”

Con ustioni sul 55% del corpo a causa di un incidente avvenuto cinque anni fa, Ezekiel si è appassionato al calcio durante il suo lungo ricovero. Nel corso della riabilitazione, ha iniziato a giocare a calcio per ritrovare mobilità e un anno fa ha persino avuto l’opportunità di allenarsi con la squadra U13 dell’ASM. Dall’età di nove anni, ogni volta che soggiorna a Monaco con il padre giostraio per tutto il periodo della Fiera delle attrazioni, non manca mai una partita allo stadio Louis-II.

Ezekiel saluta Maghnès Akliouche © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

All’arrivo allo stadio, Ezekiel e suo padre hanno ricevuto una maglia personalizzata e una sciarpa del club. Hanno visitato gli spogliatoi e visto i nomi dei giocatori, tra cui quello del suo preferito, Maghnès Akliouche. Poi hanno raggiunto la sala stampa, dove il ragazzo si è divertito a imitare Kylian Mbappé e la sua celebre frase “Tu ne me parles pas d’âge!” (Non parlarmi dell’età!). Più tardi, ha assistito all’arrivo dei giocatori e gli ha persino dato il cinque entusiasta, prima di seguire il riscaldamento a pochi metri dal campo. “È incredibile!”, ha esclamato poco prima del fischio d’inizio.

Ezekiel e suo padre osservano attentamente il riscaldamento dei giocatori © AS Monaco

Balogun, dalla speranza al crollo

Per questa seconda partita consecutiva in casa in campionato, dopo quella contro il Paris FC, l’allenatore Sébastien Pocognoli ha effettuato un solo cambio rispetto alla formazione di Champions League, schierando Mika Biereth al posto di Takumi Minamino. Già nei primi minuti, i monegaschi si procurano la prima occasione con Aleksandr Golovin. Servito da un passaggio millimetrico di Caio Henrique, il russo fallisce il dribbling davanti al portiere Robin Risser (3′). “Perché non ha provato il pallonetto?”, si è chiesto Ezekiel. Poco dopo, il numero 10 serve Folarin Balogun che si vede negare il gol dal portiere del Lens. https://twitter.com/ligue1plus/status/1987256617956753495



Al 21’, dopo una traversa di Odsonne Edouard, il Lens apre il punteggio grazie a un errore del capitano Thilo Kehrer, che permette all’attaccante di segnare nonostante un intervento di Philipp Köhn. “Ci sono tre difensori sulla linea!”, ha notato Ezekiel, contento di vedere la sua squadra ottenere un rigore su un fallo di Mamadou Sangaré sul centroavanti americano. Balogun si fa giustizia e segna al 37′: “Non l’avevo considerato tra i cannonieri!”, ha detto il ragazzo.

https://twitter.com/ligue1plus/status/1987260040181412097

Il Lens torna subito in vantaggio con Wesley Saïd (40′). Un secondo gol che lascia di stucco Ezekiel: “Ho perso il mio pronostico, ma mio padre è ancora in gioco!”, ha detto, riferendosi al 2-2 previsto dal padre. Ma il Lens chiude il primo tempo sul 3-1 grazie a Mamadou Sangaré (45’+3), proprio dopo l’espulsione del numero 9 monegasco per un fallo. “Non può essere rosso! L’arbitro doveva almeno controllare il VAR”, ha commentato Ezekiel, sorpreso dalla severità della decisione.

https://twitter.com/ligue1plus/status/1987262929893532163

Un finale amaro

All’inizio del secondo tempo, Ezekiel e suo padre si sono persi i primi minuti di partita perché non riuscivano a ritrovare i loro posti. L’incontro precipita quando Wesley Saïd sigla una doppietta con un colpo di testa dopo un calcio d’angolo. Nonostante il punteggio pesante, il giovane tifoso ha continuato a sostenere i suoi beniamini, applaudendo la sostituzione del suo idolo Akliouche (74’) e notando il grande tifo dei mille sostenitori avversari presenti.

Nel finale, l’AS Monaco ottiene un secondo rigore per un tocco di mano di Andrija Bulatovic. “Non sentirti sotto pressione”, esclama Ezekiel rivolgendosi ad Ansu Fati, entrato al posto dell’internazionale francese. Sfortunatamente, il numero 31 in prestito dall’FC Barcellona fallisce l’impresa davanti a Robin Risser (90’+3). Il club del Principato subisce così la seconda sconfitta consecutiva in Ligue 1, lasciando al Lens cinque punti di vantaggio. Una brutta battuta d’arresto prima della pausa internazionale, che potrebbe vedere i compagni di squadra di Denis Zakaria, reduce da un infortunio, scivolare in classifica, dove occupano attualmente il 6° posto provvisorio.

https://twitter.com/ligue1plus/status/1987280559039783219

Ezekiel: “Ho davvero passato una bellissima serata”

Nel post-partita, il centrocampista Svizzero ha espresso la sua delusione: “Non abbiamo giocato come avremmo dovuto e in dieci è stato ancora più difficile. Siamo veramente delusi da questa sconfitta. Purtroppo abbiamo subito dei gol, ma nel calcio succede, fa parte del gioco. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, abbiamo perso come squadra”. Anche l’allenatore Pocognoli si è detto deluso, mentre il direttore generale Thiago Scuro ha criticato la decisione arbitrale: “Per me non è accettabile il rosso a Balogun. Non capiamo perché il VAR non sia intervenuto: quell’espulsione ha cambiato la partita”.

Quanto a Ezekiel, ha ammesso sorridendo che, se fosse stato con i giocatori, “gli avrebbe fatto una bella ramanzina”. Ma alla fine preferisce ricordare i momenti più belli della serata: “Cosa mi è piaciuto di più? Gli spogliatoi! È stato fantastico! Ma quando ho stretto la mano ai giocatori, è stato ancora meglio. Ho davvero passato una bellissima serata. Sono felicissimo”, ci ha confidato. Ed è proprio questo, dopotutto, ciò che conta davvero.