Лига 1: трудный вечер для «Монако», но памятный для юного Эзекьеля

Несмотря на тяжёлое домашнее поражение княжеского клуба в субботу вечером от «Ланса» в 12-м туре Лиги 1, Эзекьель никогда не забудет этот матч. 13-летний мальчик, ставший жертвой серьёзного несчастного случая в 2020 году, провёл исключительный вечер со своим любимым клубом. Monaco Tribune удалось эксклюзивно пообщаться с сыном работника ярмарки.

Радость и грусть. Через четыре дня после успеха в Норвегии в этом матче «Монако» ждал совсем иной исход (1:4). В этот вечер на «Луи-II» присутствовали 10 000 зрителей, включая президента Дмитрия Рыболовлева. Эзекьель, который также был на стадионе, увидел, что его прогноз – 3:1 в пользу «красно-белых» – не сбылся. Этот мальчик из Авиньона вместе со своим отцом Жоффре получил приглашение на игру с привилегированным доступом за кулисы.

Эзекьель со своим отцом у стадиона «Луи-II» © ФК «Монако»

«Это невероятно!»

Эзекьель 5 лет назад получил ожоги 55% тела. Во время пребывания в больнице мальчик увлёкся футболом. В период реабилитации он играет в футбол, чтобы восстановить подвижность. В прошлом году у него даже была возможность потренироваться с командой «Монако» U13. С 9 лет он ходит на стадион «Луи-II» вместе со своим отцом, когда тот приезжает в регион на два месяца на Монакскую ярмарку.

Эзекьель приветствует Магнеса Аклиуша © Стефан Рено (Stéphane Renaux) – Monaco Tribune

По прибытии на стадион Эзекьелю и его отцу вручили футболки с их именами и шарфы. Они зашли в раздевалку и узнали имена игроков, среди которых – Магнес Аклиуш, любимчик этого ученика 5-го класса, обучающегося дистанционно. Затем Эзекьель с папой направились в зал для пресс-конференций, где юноша спародировал Килиана Мбаппе: «Не говори мне о возрасте!» Они наблюдали, как игроки прибывали на стадион, и Эзекьель воспользовался случаем, чтобы с улыбкой поприветствовать их, прежде чем оказаться в первом ряду во время разминки, всего в нескольких метрах от игроков стартового состава и запасных. «Это невероятно!» – воскликнул он перед началом матча.

Эзекьель и его отец внимательно наблюдают за разминкой игроков © ФК «Монако»

Балоган – от ясного неба до грома

На втором подряд домашнем матче чемпионата после приёма «Парижа» Себастьен Поконьоли внес единственное изменение в свою схему по сравнению с матчем в Лиге чемпионов: нападающий Мика Бирет вышел в стартовом составе вместо Такуми Минамино. «Монако» очень быстро создал первый голевой момент благодаря Александру Головину. Стартовав из тыла после ювелирной передачи Кайо Энрике, россиянин не справился со своим дриблингом и проиграл дуэль Робину Риссеру (3’). Эзекьель удивился, почему нападающий «красно-белых» не перекинул мяч через вратаря. Спустя три минуты десятый номер отдал пас Фоларину Балогану, но вратарь «Ланса» парировал удар.

Спустя десять минут после того, как его удар головой попал в штангу, Одсонн Эдуар воспользовался неудачным вводом мяча в игру от капитана Тило Керера и открыл счёт, несмотря на попытку сейва Филиппа Кёна (21’). «В воротах – три защитника!» – отметил Эзекьель, а затем обрадовался, что его команда заработала пенальти после грубой игры Мамаду Сангаре на американском центральном нападающем. Балоган не остался в долгу и сравнял счёт (37’). «Я не рассчитывал, что он забьёт!» – признался мальчик.

Спустя несколько минут гости вновь вышли вперёд благодаря голу Уэсли Саида (40’). Второй гол не оставил равнодушным Эзекьеля: «Я уже ошибся в прогнозе, но отец пока нет!». Отец предсказал ничью 2:2. Интуиция подвела и его, поскольку северяне увеличили своё преимущество благодаря Мамаду Сангаре (45’+3), сразу после удаления монакского номера 9 за грубую игру на малийском полузащитнике. «Там не было красной! Судье следовало хотя бы проконсультироваться с VAR», – воскликнул Эзекьель, удивленный суровым решением Бастьена Дешепи.

Чаша испита до дна

В начале второго тайма Эзекьель и его отец Жоффре пропустили первые несколько минут, потому что заблудились в коридорах в поисках своих мест. Вечер превратился в кошмар по прошествии часа матча, когда Уэсли Саид оформил дубль, пробив головой в ближнюю штангу после углового. Этот гол не оставил мальчика в футболке с номером 30 (датой его рождения) равнодушным к разнице в счёте. Игра «Монако» разочаровывала, но Эзекьель предпочёл поаплодировать уходящему с поля Магнесу Аклиушу (74’) или подчеркнуть присутствие тысячи болельщиков «Ланса», приехавших из Па-де-Кале.

В конце матча «Монако» получил право на второй пенальти за игру рукой Андрии Булатовича. «Не стрессуй!» – крикнул Эзекьель Ансу Фати, вышедшему на поле вместо игрока французской сборной. К сожалению, арендованный у «Барселоны» номер 31 не смог одолеть Робина Риссера (90’+3). Княжеский клуб потерпел второе поражение подряд в Лиге 1 и позволил сопернику оторваться на пять очков. Плохой результат перед международным перерывом, из-за которого товарищи по команде Дени Закариа, вернувшиеся после травм, могут упасть в турнирной таблице, где они сейчас занимают 6-е место.

Эзекьель: «Я действительно чудесно провёл вечер»

Швейцарский полузащитник выступил в микст-зоне, не скрывая своего разочарования. «Мы не показали ту игру, которую хотели, а вдесятером было ещё сложнее. Мы очень разочарованы этим поражением. К сожалению, мы пропустили голы, это футбол, это часть игры. Нам нужно играть лучше, мы проиграли всей командой». Тренер Себастьен Поконьоли выразил своё разочарование, а генеральный директор Тиагу Скуру обвинил судейство. «На мой взгляд, красная карточка Фоларина Балогана – это неприемлемо. Не понятно, почему видеоарбитр не вмешался в эту ситуацию. Удаление с поля сильно повлияло на матч», – пояснил бразилец.

Что касается Эзекьеля, то если бы он был с игроками, он бы «устроил им взбучку». Но он предпочитает вспоминать незабываемые моменты этого вечера. «Что мне понравилось больше всего? Раздевалка! Это было здорово. Но когда я пожал руки игрокам, стало ещё лучше. Я действительно чудесно провёл вечер. Я очень доволен», сказал он нам. И это – главное!