Ярмарка аттракционов в Монако возвращается!

Более 80 участников ярмарки разместят на набережных десятки аттракционов, игровых стендов и гастрономических павильонов, создавая атмосферу настоящего праздника.

Традиционная осенняя ярмарка, которая проводится в Монако накануне школьных каникул, уже давно стала неотъемлемой частью жизни Княжества. В течение месяца она будет радовать и детей, и взрослых, а завершится торжественно — в день Национального праздника Монако, 19 ноября. Официальное открытие состоится в пятницу в 14:00, а финальный день завершится в полночь — под аплодисменты, смех и огни аттракционов.

Острые ощущения гарантированы

В этом году гостей ярмарки ждут новые впечатления: на южном причале (Дарсе-Юд) появятся два совершенно новых аттракциона — Party The Best и Gyroscope. Они станут отличным дополнением к уже знакомым и любимым развлечениям — автодромам, горкам и другим классическим аттракционам. А для тех, кто любит проверять свою ловкость и удачу, будут работать десятки игровых стендов.

Продуктовые киоски и аттракционы будут открыты каждый день с 11:00 утра.

С понедельника по четверг — до 23:00, по пятницам, субботам и в канун праздников — до полуночи.



А 18 ноября, в канун Национального праздника Монако, веселье продлится до 1:00 ночи.

Для удобства и безопасности посетителей на территории ярмарки будет организовано восемь входных точек, где сотрудники будут проводить проверку сумок. Организаторы рекомендуют выбирать легкую одежду, чтобы процесс контроля проходил быстрее и комфортнее. В ночь на Хэллоуин посетители могут приходить в костюмах, но любые аксессуары, которые могут напоминать оружие, будут строго запрещены. Если количество посетителей достигнет максимальной вместимости, вход на территорию ярмарки временно приостановят. Следить за загруженностью и получать актуальную информацию о доступе можно будет в режиме реального времени на официальном сайте Мэрии Монако.

