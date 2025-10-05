La Foire Attractions à Monaco bientôt de retour !

Le Port Hercule verra dès la mi-octobre plus de 80 forains installés pour faire des quais de la Principauté un véritable parc d’attractions.

À l’approche des vacances de la Toussaint, le Port Hercule à Monaco accueillera à nouveau la traditionnelle Foire Attractions, qui va se dérouler du 17 octobre au 19 novembre 2025, jour de fête nationale. Ce rendez-vous incontournable de l’automne en Principauté propose durant un mois de nombreuses activités, qui vont ravir petits et grands. Ouverture des festivités vendredi après-midi à 14h et clôture mercredi à minuit.

Sensations fortes garanties

Cette année sera marquée par des nouveautés, à savoir deux nouveaux manèges installés sur la Darse Sud : « Party The Best » et « Gyroscope », venus compléter ceux déjà existants d’auto-tamponneuses, de toboggans et autres attractions habituelles. Les visiteurs auront également la possibilité de tester leur adresse sur les différents stands de jeux.

L’ouverture des stands alimentaires et des manèges s’effectuera à partir de 11h du matin tous les jours.

Du lundi au jeudi jusqu’à 23h. Jusqu’à minuit les vendredis, samedis et veilles de jours féries.

Prolongement jusqu’à 1h du matin le 18 novembre, veille de fête nationale monégasque.

Concernant les mesures de sécurité, huit points d’accès servent de point d’entrée, avec contrôles de sacs. En outre, les organisateurs conseillent aux visiteurs des équipements légers afin de faciliter les vérifications des sacs. Pour Halloween, les déguisements seront autorisés, mais tout type d’accessoire évoquant les armes sera proscrit. Par ailleurs, une fois que la jauge maximale sera atteinte, l’accès sera temporairement suspendu. L’affluence sera disponible en temps réel sur le site de la mairie de Monaco.

© Paul Charoy / Monaco Tribune