La Fiera delle Attrazioni presto di nuovo a Monaco!

A partire da metà ottobre, oltre 80 giostrai trasformeranno il Port Hercule in un vero e proprio parco divertimenti a cielo aperto.

Con l’avvicinarsi delle vacanze di Ognissanti, il Port Hercule di Monaco ospiterà nuovamente la tradizionale Fiera delle Attrazioni, che si terrà dal 17 ottobre al 19 novembre 2025, giorno della Festa Nazionale. Questo appuntamento imperdibile dell’autunno nel Principato offrirà per un mese intero numerose attività pensate per divertire grandi e piccini. L’apertura ufficiale è prevista per venerdì pomeriggio alle 14:00, mentre la chiusura avverrà mercoledì a mezzanotte.

Emozioni forti garantite

Quest’anno non mancheranno le novità, con due nuove attrazioni installate sulla Darse Sud: Party The Best e Gyroscope, che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti, come autoscontri, scivoli e le giostre tradizionali. Potrete anche mettere alla prova le vostre abilità nei vari stand di giochi.

Le giostre e gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni a partire dalle 11 del mattino.

Dal lunedì al giovedì, la fiera resterà aperta fino alle 23:00. Il venerdì, il sabato e alla vigilia dei giorni festivi, l’orario sarà prolungato fino a mezzanotte.

Il 18 novembre, vigilia della Festa Nazionale monegasca, la fiera sarà aperta fino all’una di notte.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, otto punti di accesso con controlli delle borse consentiranno l’ingresso all’area. Gli organizzatori raccomandano di indossare abiti leggeri per agevolare le verifiche. Per la serata di Halloween, i costumi saranno ammessi, ma saranno vietati tutti gli accessori che ricordano armi. Inoltre, una volta raggiunta la capienza massima, l’ingresso sarà temporaneamente sospeso. Potrete consultare il livello di affluenza in tempo reale sul sito ufficiale del Comune di Monaco.

© Paul Charoy / Monaco Tribune