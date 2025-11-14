AS Monacœur : quand l’AS Monaco transforme son territoire, un geste à la fois

Les joueurs de l’AS Monaco affichent le logo de l’AS Monacœur au dos de leur maillot © AS Monaco

En moins de dix ans, AS Monacœur est devenu bien plus qu’un programme citoyen.

Lancé en 2018 à l’initiative du président Dmitri Rybolovlev, AS Monacœur est le programme d’engagement sociétal de l’AS Monaco. Il fédère, sous une même bannière, l’ensemble des actions solidaires du club autour de quatre piliers : proximité, éducation, santé et environnement.

Moins de dix ans après sa création, le programme s’est imposé comme un repère pour le territoire : plus de 100 actions sont menées chaque année dans un espace particulièrement compact, touchant plus de 10 000 enfants par an — une échelle d’impact rare dans le football français. Cette démarche, qui s’appuie sur la conviction que le football peut changer des vies, est aussi affichée sur la scène européenne : depuis deux saisons, AS Monacœur apparaît au dos du maillot européen du club.

Proximité : aller vers ceux qui ne viendraient pas au stade

Le premier pilier, celui de la proximité, repose sur l’idée que tout le monde ne peut pas se rendre au Stade Louis-II, mais que le club peut aller à la rencontre de chacun. Le Kids Tour en est l’exemple le plus visible. Depuis 2022, cette tournée sillonne les communes de la région PACA, mais aussi désormais des communes de la Ligurie, où l’AS Monaco compte un public fidèle.

À chaque étape, une place communale, un port ou un terrain se transforme en petit Louis-II. Les enfants accourent, les familles se rassemblent et, détail essentiel, les joueurs de l’équipe professionnelle ou de l’Academy viennent participer, signer des autographes, poser pour des photos. Ces présences font souvent la différence. En trois éditions, plus de 10 000 enfants ont participé au Kids Tour.

Le Kids Tour, le programme itinérant Rouge & Blanc a été lancé en 2022 © AS Monaco

Le Village d’été au Port Hercule prolonge cette dynamique. Terrain 3v3, ateliers sportifs, rencontres avec les joueurs : cinq semaines d’animations gratuites, qui ont attiré des milliers de familles en 2025.

Éducation : transmettre des valeurs plutôt que des consignes

La Munegu Cup est devenue un rendez-vous incontournable pour les CE2 de la Principauté. Chaque année, près de 400 élèves foulent la pelouse du Stade Louis-II, découvrent les vestiaires et s’initient, par le sport, aux valeurs que le club souhaite transmettre. Organisée en collaboration avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS), cette compétition incarne un véritable projet éducatif. Rémy Garoscio, de la DENJS, l’exprimait ainsi : « La Munegu Cup est avant tout un projet éducatif. Elle transmet la solidarité, l’humilité, la persévérance. »

Lors de la dernière édition, le président Rybolovlev lui-même a remis le trophée à l’école Saint-Charles, aux côtés du capitaine Denis Zakaria. Une manière d’affirmer, encore une fois, que la présidence du club s’implique directement dans cette dimension.

Le trophée a été remis à l’équipe de l’école Saint Charles par le président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev et Denis Zakaria © AS Monaco © AS Monaco

Le programme ÜNSEME, développé avec la Ligue Méditerranée, le District Côte d’Azur et plusieurs municipalités de PACA et de Ligurie, crée un lien durable avec les clubs amateurs. Le club explique : « Ce programme est né d’une volonté de soutenir les clubs de notre région et de partager notre savoir-faire. »

L’ÜNSEME Cup rassemble chaque année des adolescents venant de dizaines de communes. Pour certains, c’est leur première expérience dans les installations d’un club professionnel. L’opération Tous au Stade, menée avec la Ligue Méditerranée et le District Côte d’Azur, a permis à plus de 5 000 jeunes licenciés, dont 2 500 lors d’AS Monaco – Strasbourg en avril 2025, de vivre gratuitement un match de Ligue 1.

La 2ème édition de l’ÜNSEME Cup a été remportée par l’équipe de Vintimille © AS Monaco

L’opération « Tous au Stade » © Ligue Méditerranée de Football

Santé : redonner du courage quand il en manque

Le pilier santé reflète la dimension la plus humaine d’AS Monacœur. Depuis plusieurs années, le club est étroitement lié au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), en particulier au service pédiatrique. Les visites y sont devenues un rituel attendu. En février dernier, l’ancien attaquant Breel Embolo et le directeur général du club Thiago Scuro y ont passé une matinée entière. Le joueur confiait alors : « Ces moments sont plus importants que le foot. »



Benoîte Rousseau de Sevelinges, Directrice du CHGP, (deuxième à gauche) et Thiago Scuro, directeur général de l’ASM (premier à droite), lors de l’inauguration d’un espace d’accueil aux couleurs du club © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le partenariat avec le CHPG s’illustre également à travers la remise de coffrets naissance du club à tous les nouveau-nés de parents monégasques ou résidents de la Principauté depuis janvier 2024. Cette initiative marque l’engagement du club dès les premiers instants de vie dans la Principauté.

Le club participe également chaque année à la collecte de sang organisée au CHPG, une initiative devenue un rendez-vous incontournable. Renouvelée pour la 4ème année consécutive et désormais solidement ancrée dans le calendrier institutionnel des Rouge & Blanc, cette mobilisation est essentielle pour un territoire qui requiert entre 4 500 et 5 000 poches de sang par an.

« Le soutien de l’AS Monaco est important », souligne le Docteur Mélanie Rinaudo, Chef de service du centre de transfusion sanguine du CHPG. « La collaboration avec le Club nous permet de réaliser une belle collecte, doublée d’une communication sur l’importance du don du sang dont on mesure les effets avec une augmentation du nombre de prises de rendez-vous spontanées dans les semaines qui suivent. »

Le Directeur de l’Academy, Sébastien Muet © AS Monaco

Le club s’engage également auprès d’associations locales œuvrant dans le domaine de la santé. La Fondation Flavien, en première ligne dans le combat contre les cancers pédiatriques, a notamment été mise à l’honneur lors d’un match contre Nantes en février 2025, dans le cadre de la Journée internationale du cancer de l’enfant. Les joueurs ont porté un maillot spécial arborant le logo de la fondation, tandis que des messages de sensibilisation étaient diffusés tout au long de la rencontre.

De même, l’association monégasque Écoute Cancer Réconfort a été honorée lors de la réception de Toulouse en octobre 2025, dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Valérie Barilaro, présidente de l’association qui apporte aide et réconfort aux personnes atteintes d’un cancer, a donné le coup d’envoi fictif du match. Les joueurs ont arboré un t-shirt rose spécial durant l’échauffement, et l’ensemble de la délégation du club

Le programme MyWish, lancé en 2019, représente l’essence même de ce pilier. De nombreux enfants ont bénéficié de cette initiative qui permet à de jeunes supporters en situation de vulnérabilité de vivre des moments exceptionnels au cœur du club. L’exemple le plus récent est celui d’Ezekiel, 13 ans, venu d’Avignon avec de lourdes séquelles de brûlures, qui a vécu en novembre 2025 au Stade Louis-II « une belle soirée ». Son immersion au bord de la pelouse, sa rencontre avec les joueurs, sa présence dans le vestiaire : autant de moments qui dépassent le cadre sportif.

Ezekiel gardera des souvenirs gravés à jamais dans sa mémoire © AS Monaco

L’innovation majeure est arrivée avec le robot Awabot, développé par la société du même nom, qui permet à des enfants hospitalisés de vivre un match depuis leur chambre. Le premier bénéficiaire, le jeune Kousay, suivi à l’hôpital Lenval et grand supporter de l’AS Monaco, a pu se déplacer virtuellement dans les couloirs et saluer les joueurs. Son commentaire, simple et sincère : « C’était trop bien ! » résume parfaitement la portée de l’initiative.

Environnement : sensibiliser dès le plus jeune âge

Le quatrième pilier d’AS Monacœur s’incarne dans les Ruches Rouges & Blanches, un programme lancé à l’été 2022 avec Terrae, la ferme urbaine fondée par Jessica Sbaraglia. L’objectif est de contribuer « humblement mais concrètement » à la préservation des abeilles, essentielles à la biodiversité de la Principauté. Pour tous les dix buts inscrits en Ligue 1, une nouvelle ruche est installée dans les fermes Terrae : plus de 500 000 abeilles ont ainsi déjà été accueillies.

Les Ruches Rouges & Blanches © AS Monaco

Les jeunes de l’Academy participent également au dispositif. Les U16 ont récemment visité la ferme, observé le rucher et échangé avec Jessica Sbaraglia sur le rôle des abeilles et la production du miel Rouge & Blanc, dont une partie est offerte aux clubs adverses. Lors de cette visite, la fondatrice rappelait : « Cela nous permet donc de les reconnecter aux ressources qui sont à la base de leur alimentation. »

À travers ces actions, l’AS Monaco entend sensibiliser les enfants à la protection du vivant et intégrer progressivement la dimension environnementale à son engagement sociétal.

Un impact durable

La force du programme réside dans la manière dont ces initiatives s’inscrivent dans le quotidien de la région, dans la fidélité des partenariats avec les institutions locales, dans la simplicité des gestes du club, et dans la constance de son engagement. « Les retours de nos supporters sont positifs, tout comme ceux de nos partenaires qui, année après année, nous renouvellent leur confiance pour continuer à avancer main dans la main », confie le club.

Pour la saison 2025–2026, plusieurs événements phares rythment encore cet engagement, de la quatrième saison du Kids Tour aux nouvelles éditions de la Munegu Cup et de l’ÜNSEME Cup, en passant par les opérations Tous au Stade pendant les vacances de la Toussaint et de Pâques.

Le Kids Tour en fête à Saint-Jean-Cap-Ferrat en avril 2025 © AS Monaco

« L’objectif est de pérenniser les projets actuels en essayant de les améliorer un petit peu plus chaque année, tout en faisant en sorte que les différentes composantes du club s’approprient davantage le programme », confie-t-on au sein de l’organisation.