La magie du football s’empare de 400 écoliers lors de la Munegu Cup 2025

Le trophée a été remis à l'équipe de l'école Saint Charles par Dmitri Rybolovlev et Denis Zakaria © AS Monaco

Près de 400 élèves des écoles de la Principauté ont vécu une journée inoubliable ce mardi 13 mai au Stade Louis-II lors de la troisième édition de la Munegu Cup, un tournoi de football, initié par le président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, et organisé par le club monégasque en collaboration avec la Direction de l’Éducation Nationale.

Le soleil brillait autant dans le ciel que dans les yeux des 389 écoliers venus des sept établissements de la Principauté. Répartis en quarante équipes, ces jeunes âgés de 8 à 9 ans et provenant des classes de CE2 des écoles des Révoires, de Fontvieille, de la Condamine, de Saint-Charles, de l’institution François d’Assise-Nicolas Barré (FANB), du Cours Saint-Maur et de l’International School of Monaco (ISM), ont investi avec enthousiasme la pelouse habituellement réservée aux stars de l’AS Monaco.

Les conditions étaient idéales pour jouer au football © AS Monaco

« C’est stressant mais on est content. On joue contre d’autres équipes, d’autres classes. On essaye de gagner, on essaye de prendre du plaisir », nous confient Alberto, Tom et Anthon, élèves de l’école des Révoires, les yeux brillants d’excitation face à l’immensité du Louis-II.

Pour ces jeunes sportifs, l’émotion était palpable. Amélie, Chloé, Annabelle, Félicia, Stella et Constance, élèves à la FANB, nous ont fait part de leurs sentiments : « Ça fait un peu bizarre parce qu’on n’a jamais joué dans un stade comme ça. On a le stress et après, quand on joue, c’est difficile. »

Une journée placée sous le signe de la joie et la bonne humeur © AS Monaco

Un événement porteur de valeurs éducatives

Cet événement, créé à l’initiative du Président Dmitri Rybolovlev, va bien au-delà d’une simple compétition sportive. Pour Lionel Weber, professeur à l’International School of Monaco, la préparation a été facilitée par l’AS Monaco : « Ils nous ont envoyé des vidéos qu’on a montrées aux élèves. C’est vrai que ça a été quelque chose de beaucoup plus parlant que des explications d’un professeur, parce que ce sont des joueurs de haut niveau que les enfants connaissent. »

Tout au long de la journée, les joueurs ont pu compter sur le soutien des copains présents aux bords des terrains pour donner de la voix © AS Monaco

Christine Sabbatini, professeure d’EPS à l’école de Fontvieille, a préparé ses élèves avant de les jeter dans le grand bain : « J’essaye d’associer la préparation au tournoi sur du mini foot et mini hand selon les disponibilités. C’est surtout pour travailler la notion de passe, de tir au pied, qu’ils n’ont pas naturellement par rapport à la main. »

« Depuis 3 ans, la Munegu Cup est un rendez-vous bien installé dans le calendrier scolaire » a déclaré Rémy Garoscio, Adjoint au Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. « Cette compétition va bien au-delà d’une compétition sportive : c’est un véritable projet éducatif, porteur de valeurs fortes telles que la solidarité, la persévérance, l’humilité, quels que soient les résultats. » Rémy Garoscio a tenu à « remercier l’AS Monaco, et tout particulièrement son Président, pour cette initiative. Grâce à la collaboration étroite entre notre Direction et le Club, nos élèves ont la chance de vivre une expérience exceptionnelle dans un cadre à la fois prestigieux et inspirant, partageant une matinée riche en émotions, en dépassement de soi et en sourires. »

Une journée rythmée par la joie et l’émotion

Les détails ont fait toute la différence : la présence de Bouba, la mascotte du club, la voix du speaker de l’AS Monaco, Laurent Nieloux, la diffusion sur écrans géants de la rétrospective de la saison 2024/2025 pendant la pause déjeuner, et la remise de cadeaux à tous les participants – une tenue complète de l’AS Monaco, un cahier de vacances spécial et une médaille souvenir.

Entre leurs matchs, les élèves ont pu s’essayer à la cible géante et au babyfoot humain © AS Monaco

« Le lien qui unit l’AS Monaco aux supporters de la Principauté est très important pour le club », a déclaré le Président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, avant d’ajouter : « À travers ce tournoi, nous souhaitons y promouvoir les saines valeurs de la pratique sportive, du dévouement et de la solidarité, qui sont les valeurs de l’AS Monaco. Nous nous réjouissons du soutien de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des professeurs et collaborateurs des écoles de la Principauté. » Il a conclu en félicitant « les élèves qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes aujourd’hui » et de leur souhaiter « de continuer à voir grandir leur passion pour le sport d’année en année. »

Le capitaine Denis Zakaria, visiblement ému par l’enthousiasme des enfants, a partagé son expérience : « La première fois que j’ai foulé la pelouse d’un stade professionnel, c’était à Genève d’où je viens, et c’était un moment inoubliable pour moi. Je sais que pour eux, c’est quelque chose de spécial. »

Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, a souligné l’importance de cette initiative : « Se rapprocher de la jeunesse locale est une priorité pour l’AS Monaco, et leur enthousiasme aujourd’hui en est la plus belle récompense. La Munegu Cup s’inscrit dans cette dynamique, aux côtés d’initiatives comme la ÜNSEME Cup ou le Kids Tour, toutes portées et impulsées par notre Président. »

Saint-Charles remporte le trophée au terme d’une finale palpitante

Après une phase de poules intense et des matchs éliminatoires haletants, l’équipe Saint-Charles 4 s’est imposée 3-1 face aux Révoires 5 dans une finale disputée dans une ambiance survoltée, sous les yeux du Dmitri Rybolovlev, Yvette Lambin-Berti (Secrétaire d’Etat), Stéphane Morandi (membre du Conseil d’Administration de l’AS Monaco) et Rémy Garoscio (Adjoint au Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports).

Dmitri Rybolovlev, Yvette Lambin-Berti, Stéphane Morandi et Rémy Garoscio © AS Monaco

L’équipe victorieuse a reçu le trophée des mains du Président de l’AS Monaco lui-même, accompagné du capitaine Denis Zakaria. Un moment de fierté pour l’école Saint-Charles qui succède ainsi à l’institution FANB, vainqueur de l’édition précédente.

Le capitaine de l’AS Monaco, Denis Zakaria a passé un long moment avec les enfants pour une séance de photos et dédicaces © AS Monaco

Mais au-delà du résultat sportif, c’est bien la joie collective et le sentiment d’avoir vécu un moment exceptionnel qui resteront gravés dans la mémoire de ces jeunes écoliers monégasques. Une troisième édition qui confirme l’ancrage profond de cette initiative dans le calendrier scolaire de la Principauté, et l’engagement constant de l’AS Monaco auprès de sa jeunesse.