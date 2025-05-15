Магия футбола для 400 школьников на Munegu Cup – 2025

Для почти четырёхсот школьников Княжества вторник, 13 мая, стал по-настоящему незабываемым днём на стадионе «Луи-II» в третьем футбольном турнире Munegu Cup, организованном по инициативе президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева монегасским клубом совместно с Департаментом национального образования, молодежи и спорта.

Солнце сияло в небе так же ярко, как и в глазах 389 школьников из семи учебных заведений Княжества. Сорок команд школьников в возрасте от 8 до 9 лет – учащихся классов CE2 школ Ревуар, Фонвьей, Кондамин, Сен-Шарль, Франсуа д’Ассиз-Николя Барре (FANB), Кур Сен-Мор и Международной школы Монако (ISM) – с энтузиазмом вышли на поле, где обычно играют звезды ФК «Монако»

Условия для игры были идеальными © ФК «Монако»

«Волнительно, но мы счастливы. Мы играем против других команд, других классов. Стремимся к победе, стараемся веселиться», рассказывают нам на газоне грандиозного «Луи-II» Альберто, Том и Антон, ученики школы Ревуар с сияющими от восторга глазами.

Эмоции переполняли юных спортсменов. Ученицы FANB – Амели, Клоэ, Аннабель, Фелисия, Стелла и Констанс – поделились с нами своими чувствами: «Немного странно, мы никогда не играли на таком стадионе. Мы взволнованы, и потом, когда мы играем, это оказалось сложнее, чем мы думали».

День хорошего настроения © ФК «Монако»

Мероприятие с образовательными ценностями

Это мероприятие, организованное по инициативе президента клуба Дмитрия Рыболовлева, выходит далеко за рамки простого спортивного соревнования. Лионель Вебер, преподаватель Международной школы Монако, считает, что подготовка была облегчена благодаря ФК «Монако»: «Они прислали нам видеоролики, которые мы показали учащимся. Правда, это было нечто гораздо более значимое, чем просто инструкции наставника, это были игроки высокого уровня, которых дети знали».

В течение всего дня игроки могли рассчитывать на поддержку своих друзей, которые болели за команды на кромке поля © ФК «Монако»

Кристин Саббатини, учитель физкультуры в школе Фонвьей, готовила своих учеников перед турниром: «Я стараюсь совмещать подготовку к турниру с мини-футболом и мини-гандболом, в зависимости от возможностей. В основном это работа над понятиями паса и удара ногой, что не так естественно для них, как работа руками».

«За последние 3 года Munegu Cup стал регулярным событием в школьном календаре», сказал Реми Гаросио, заместитель директора Департамента национального образования, молодежи и спорта. «Это соревнование выходит далеко за рамки обычного спортивного состязания – это настоящий воспитательный проект, несущий в себе такие важные ценности, как солидарность, целеустремлённость и скромность независимо от результатов». Реми Гаросио поблагодарил «ФК «Монако» и особенно его президента за эту инициативу. Благодаря тесному сотрудничеству между нашим руководством и клубом, школьники имеют возможность получить исключительный опыт в одновременно престижной и вдохновляющей атмосфере и провести день, наполненный эмоциями, самосовершенствованием и улыбками».

День полный радости и эмоций

Всё решали детали: присутствие Бубы, талисмана клуба, голос комментатора ФК «Монако» Лорана Ниелу, трансляция на гигантских экранах ретроспективы сезона 2024/2025 во время обеденного перерыва и вручение подарков всем участникам – полной формы ФК «Монако», специальных тетрадей для занятий во время каникул и памятных медалей.

Между матчами школьники смогли показать свои силы в «расстреле» гигантской мишени и настольном футболе © ФК «Монако»

«Связь, которая существует между ФК «Монако» и школьниками княжества, очень важна для клуба», – заявил президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев, добавив: «С помощью этого турнира мы продвигаем здоровые ценности занятий спортом, силы воли и солидарности, которые имеют большое значение для ФК «Монако». Мы благодарим за поддержку Департамент национального образования, молодежи и спорта, а также учителей и сотрудников школ княжества». В заключение он поздравил «всех школьников, которые сегодня приложили максимум усилий», и пожелал им «чтобы их любовь к спорту росла с каждым годом».

Капитан Дени Закария, который был явно тронут энтузиазмом детей, поделился своими впечатлениями: «Впервые я вышел на поле профессионального стадиона в Женеве, откуда я родом, и это был для меня незабываемый момент. Я знаю, что для них это нечто особенное».

Генеральный директор ФК «Монако» Тиагу Скуру подчеркнул важность этой инициативы: «Сближение с местной молодежью – приоритет для ФК «Монако», а сегодняшний детский энтузиазм – величайшая награда. Munegu Cup является частью этой динамики, наряду с такими инициативами, как ÜNSEME Cup или Kids Tour – все они были созданы по инициативе нашего президента и поддерживаются им».

Школа Сен-Шарль завоевала трофей после захватывающего финала

После напряженного группового этапа и захватывающих матчей на вылет команда 4 школы Сен-Шарль одержала победу со счетом 3:1 над командой 5 школы Ревуар в финале, который проходил в напряженной борьбе на глазах у Дмитрия Рыболовлева, Иветт Ламбен-Берти (государственного секретаря), Стефана Моранди (члена совета директоров ФК «Монако») и Реми Гаросио (заместителя директора Департамента национального образования, молодежи и спорта).

Дмитрий Рыболовлев, Иветт Ламбен-Берти, Стефан Моранди и Реми Гаросио © ФК «Монако»

Команда-победитель получила трофей из рук самого президента ФК «Монако» в сопровождении капитана Дени Закария. Это был момент гордости для школы Сен-Шарль, ставшей преемницей FANB, прошлогоднего победителя.

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Капитан ФК «Монако» Дени Закария провел много времени с детьми на фотосессии и раздаче автографов © ФК «Монако»

Но помимо спортивных результатов, в памяти юных монакских школьников навсегда останется всеобщая радость и чувство пережитого исключительного момента. Третий кубок подтверждает, что эта инициатива прочно обосновалась в школьном календаре Княжества и что ФК «Монако» постоянно вовлечен в работу с молодёжью.