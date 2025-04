AS Monaco : Rencontres ÜNSEME poursuit son essor avec l’AS Roquebrune-Cap-Martin

Une immersion au cœur de l'excellence monégasque © AS Monaco

L’AS Roquebrune-Cap-Martin a vécu une journée d’immersion privilégiée au cœur de La Diagonale, poursuivant ainsi les initiatives du programme ÜNSEME lancé par l’AS Monaco pour renforcer ses liens avec les clubs partenaires de la région.

Le 1er avril dernier, c’était au tour des dirigeants et éducateurs de l’AS Roquebrune-Cap-Martin de franchir les portes de La Diagonale, centre névralgique de la formation monégasque. Cette visite s’inscrit dans la continuité des « Rencontres ÜNSEME », une initiative encouragée par le président Dmitri Rybolovlev visant à consolider les relations entre l’AS Monaco et ses clubs partenaires.

La journée a débuté par une présentation détaillée de l’Academy par Sébastien Muet, son directeur, et Mathieu Lacan, son adjoint. Les participants ont ensuite eu droit à une visite guidée des installations, suivie d’un moment fort: l’observation d’une séance d’entraînement des U17 au Stade Prince Héréditaire Jacques de Beausoleil.

« On ne pouvait pas rêver mieux pour un club comme le nôtre. Je suis très content. Je suis ému et content« , a confié Grégory Gottardo, président de l’ASRCM, visiblement touché par l’expérience.

Un programme qui prend de l’ampleur

Lancé en 2023, le programme ÜNSEME, qui signifie « Ensemble » en monégasque, témoigne de la volonté du club princier de renforcer son ancrage régional. « C’est la volonté que nous avons, la volonté que notre président a, et la direction du club, d’unir les gens« , a expliqué Sébastien Muet.

Après l’US Cap-d’Ail en mars, c’est donc l’AS Roquebrune-Cap-Martin qui a bénéficié de cette immersion, permettant un véritable échange entre les éducateurs du club et le staff technique de l’Academy monégasque.

Un partage d’expertise bénéfique pour tous

La journée s’est conclue par un échange approfondi entre la délégation roquebrunoise et le staff technique des U17. Sébastien Muet, le préparateur physique Maxime Mercier et l’entraîneur Manu Dos Santos ont répondu aux questions concernant l’entraînement observé et partagé leur approche de la formation des jeunes talents.

« Entre passionnés on parle le même langage« , a résumé Sébastien Muet, illustrant parfaitement l’esprit de ces rencontres: échanger, partager et fédérer autour d’une passion commune, le football.

Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large comprenant également l’ÜNSEME Cup, un tournoi destiné aux jeunes des communes partenaires, dont la dernière édition a vu Vintimille détrôner Cap-d’Ail dans une finale palpitante.