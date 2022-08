Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), le club du Rocher lance le programme « Les Ruches Rouges & Blanches ». Tous les dix buts inscrits en Ligue 1, une ruche d’abeilles verra le jour en Principauté.

Avec déjà deux buts inscrits face au RC Strasbourg, les Monégasques ne sont plus qu’à huit unités de financer une toute première ruche.

À partir de cette saison, à chaque fois que les hommes de Philippe Clement marqueront dix buts en championnat, l’AS Monaco financera la création d’une ruche pouvant accueillir près de 40 000 abeilles au sein de l’une des fermes urbaines de Terrae, dans le quartier du Larvotto.

La saison passée, avec plus de soixante buts inscrits par les Monégasques, six ruches auraient été installées en Principauté, soit environ 200 000 abeilles qui y auraient pris leurs quartiers et pollinisé la végétation locale. Auteur de vingt-cinq buts, Wissam Ben Yedder aurait à lui seul financé près de la moitié de ces ruches.

Préserver la biodiversité et les abeilles, essentielles pour la planète

Une partie du miel récolté (6 à 8 kilos produits par ruche) sera offert aux délégations adverses dans le cadre des traditionnels échanges protocolaires afin de faire rayonner le miel Rouge & Blanc dans toute l’Europe.

Essentielles à notre biodiversité en raison de leur action de pollinisation des végétaux, les abeilles sont de plus en plus menacées. Le réchauffement climatique, l’intensification de l’usage de pesticides et l’expansion du frelon asiatique ont considérablement augmenté leur taux de mortalité.

Un danger majeur pour l’environnement et l’humanité puisque selon l’ONU, 40% de ce que nous mangeons et 80% des espèces végétales sur Terre dépendent directement de la pollinisation.

En agissant en faveur de leur préservation, l’AS Monaco, acteur solidaire et éco-responsable majeur sur son territoire, entend ainsi œuvrer pour la biodiversité.