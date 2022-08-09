В рамках политики социальной ответственности предприятий (RSE), монегасский клуб запускает программу «Красно-белые ульи». После каждых десяти голов, забитых в Первой Лиге, в Княжестве будет строиться новый пчелиный дом.

Монегаски уже дважды забили гол в матче со Страсбургом, и до финансирования первого улья осталось всего восемь голов.

Начиная с этого сезона, каждый раз, когда подопечные Филиппа Клемана (Philippe Clement) занесут в свой актив десять голов на чемпионате, ФК «Монако» будет финансировать строительство улья на одной из городских ферм «Терре» в квартале Ларвотто. Каждый улей вместит около 40 000 пчел.

В прошлом сезоне монегаски забили более шестидесяти голов, и в Княжестве уже появилось бы шесть ульев, благодаря чему 200 000 пчел уже опыляли бы местную растительность. Один Виссам Бен-Йеддер забил двадцать пять голов, и его достижения профинансировали бы половину этих ульев.

Защищать биологическое разнообразие и пчел — жизненная необходимость

Часть собранного меда (один улей производит 6-8 кг) будет вручаться командам соперников в рамках протокольного обмена подарками, чтобы «красно-белый мед» прославился по всей Европе.

Пчелы необходимы для биологического разнообразия как опылители растений, однако находятся под всё более серьёзной угрозой. Глобальное потепление, всё возрастающее использование пестицидов и распространение азиатских шершней значительно увеличили их смертность.

Это серьезная угроза для окружающей среды и человечества, поскольку, согласно данным ООН, 40% того, что мы едим, и 80% земной флоры напрямую зависят от опыления пчелами.

ФК «Монако» был и раньше известен своей заботой о солидарности и ответственным подходом к окружающей среде. Выступая в защиту пчел, сегодня клуб вносит свой вклад в поддержание биологического разнообразия.