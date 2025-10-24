Octobre Rose : l’AS Monaco mobilisée contre le cancer du sein lors du match face à Toulouse

Le club de la Principauté transformera le Stade Louis-II en symbole de la lutte contre le cancer du sein, ce samedi 25 octobre à l’occasion de la rencontre face aux Toulousains (19h).

C’est un engagement qui dure depuis des années, neuf précisément. Dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, l’AS Monaco prévoit plusieurs opérations de sensibilisation dans son enceinte. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement du club de la Principauté pour la bonne cause, à l’instar de son programme social AS Monacœur, créé il y a plusieurs saisons.

Le club a notamment collaboré étroitement avec Pink Ribbon Monaco ces dernières années. En octobre 2023, les maillots portés lors du match contre Metz avaient été mis aux enchères au profit de l’association. L’année suivante, face à Lille, les joueurs avaient arboré des maillots collectors ornés du ruban rose.

L’association Écoute Cancer Réconfort mise à l’honneur

Le coup d’envoi fictif de la partie sera donné par la présidente d’Écoute Cancer Réconfort Valérie Barilaro, accompagnée de Milène, bénévole active de l’association. « Le match de samedi permet une visibilité sur cette action particulière lors d’Octobre Rose. Il ne suffit pas de s’habiller en rose ou de porter le ruban , il faut en parler autour de soi , à sa famille, ses collègues, sa fille, sa maman, et ensuite prendre rendez-vous si on a oublié de le faire », a indiqué la président de l’association, contactée par nos soins. Par ailleurs, le directeur général Thiago Scuro remettra à la présidente de l’association un maillot du club.

Fondée il y a plus de trois décennies en 1992, cette organisation accompagne les malades du cancer à travers plusieurs dispositifs. Son équipe intervient régulièrement à l’hôpital du Centre Hospitalier Princesse Grace. Depuis 2009, « L’espace Mieux-Être » offre un espace de rencontre où les patients peuvent durant quelques instants oublier leur isolement et prendre part à des activités thérapeutiques diverses. « Trop de femmes actuellement ne se fond pas dépister. Un cancer découvert à temps, c’est neuf chances sur dix de s’en sortir. La prévention permet d’augmenter la rapidité de la prise en charge car souvent il n y a pas de signes visibles, surtout lorsque la tumeur est récente et n a pas trop eu le temps de grandir », a ajouté la présidente de l’association.

Le club mettra en place des dispositifs de sensibilisation pendant toute la rencontre. Lors de l’échauffement, les joueurs monégasques arboreront des maillots roses marqués du logo associatif. L’ensemble du club présent au stade arborera des rubans roses, tandis que les écrans LED diffuseront des messages dédiés à la cause. Les plateformes numériques du club adopteront également une identité visuelle rose tout au long du week-end.

À noter que les membres de l’association seront invités à assister au match pour encourager l’AS Monaco. Octobre Rose vise à sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.