La leggendaria Ferrari di Schumacher presto all’asta a Monaco

La Ferrari F2001 telaio 211 / Foto di Steven Tee/LAT Images via RM Sotheby’s

Una pagina di storia della Formula 1 sta per essere scritta nel Principato: la leggendaria Ferrari F2001 di Michael Schumacher sarà messa all’asta durante il Gran Premio di Monaco 2025.

La Ferrari F2001 telaio 211, una delle monoposto più iconiche nella storia della Formula 1, sarà battuto all’asta da RM Sotheby’s il 24 maggio 2025, pochi minuti prima delle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Si tratta di un evento storico: è la prima volta che una vettura di Formula 1 viene venduta durante il weekend del Gran Premio monegasco.

Una storia straordinaria legata al Principato

Non è un caso che l’asta si tenga proprio a Monaco. È al volante di questo preciso telaio che Michael Schumacher ha vinto il Gran Premio di Monaco nel 2001, per poi conquistare, con la stessa vettura, il suo quarto titolo mondiale al Gran Premio d’Ungheria, sempre nello stesso anno. Questa F2001 è dunque l’unica Ferrari guidata da Schumacher ad aver trionfato a Monaco e a essersi aggiudicata un campionato mondiale nella stessa stagione.

Un’esposizione esclusiva nei paddock

Dal 23 maggio, gli ospiti VIP del Paddock Club™ di Formula 1 potranno ammirare da vicino questo gioiello della meccanica. Completamente restaurata da Ferrari tra il 2024 e il 2025 e in perfette condizioni di funzionamento, questa monoposto spinta da un V10 con un rombo da 17.000 giri/min rappresenta l’apice della collaborazione tra Schumacher e il “dream team” Ferrari, composto da Jean Todt, Ross Brawn e Rory Byrne.

Un’asta di beneficenza

Una parte del ricavato di questa vendita unica nel suo genere sarà devoluta alla Keep Fighting Foundation, che prosegue l’opera benefica di Michael Schumacher. Sebbene non sia stata fornita una stima ufficiale, gli esperti prevedono che questo pezzo di storia dell’automobilismo raggiungerà cifre da capogiro, contribuendo a perpetuare la leggenda di Monaco e di Schumacher per le generazioni future.