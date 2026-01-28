Perché il Jardin Animalier di Monaco rimarrà chiuso nel 2026?

Il parco zoologico fondato dal Principe Ranieri III rimarrà chiuso per tutto il 2026, il tempo necessario per un’incredibile trasformazione.

Il Jardin Animalier Rainier III, situato ai piedi della Rocca, non riaprirà i battenti quest’anno. Le operazioni di messa in sicurezza della parete rocciosa che sovrasta il sito proseguono e richiedono particolare attenzione. Questi delicati interventi devono infatti conciliare la protezione degli animali ospitati e la conservazione dell’ecosistema naturale della scogliera.

Questo periodo di chiusura non sarà stato vano. In linea con i desideri del Principe Alberto II, è stato elaborato un ampio programma di modernizzazione. In un messaggio rivolto ai suoi visitatori su Facebook, il Jardin Animalier precisa: “Questo programma, il più ambizioso dalla sua creazione 70 anni fa, consentirà di ottenere spazi più ampi, meglio progettati per il benessere dei nostri animali, con maggiore diversità e una vegetazione rigogliosa”.

Una nuova esperienza per i visitatori

Oltre a migliorare le condizioni di vita dei residenti, i lavori trasformeranno l’intero percorso di visita. “Il percorso del visitatore sarà più coinvolgente e ricco, le strutture di accoglienza saranno più moderne e confortevoli (…) Non vediamo l’ora di condividere i progressi dei nostri progetti”, assicura il team del parco, che continua a mostrare la vita quotidiana degli animali sui social. Gli amanti del giardino dovranno quindi attendere ancora un po’, ma con questi presupposti potrebbe valerne la pena.