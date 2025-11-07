Les escalators du Jardin Animalier Rainier III inaccessibles pendant plusieurs mois

Les escaliers mécaniques reliant le Jardin Animalier au centre commercial de Fontvieille fermeront dès lundi pour une rénovation complète qui durera plusieurs mois.

À partir du 10 novembre, les usagers habitués à emprunter les escaliers mécaniques longeant le Jardin Animalier Rainier III devront s’adapter à de nouveaux parcours. Cette infrastructure nécessite une rénovation totale pour garantir la sécurité et le confort des Monégasques et visiteurs. Les travaux s’étaleront sur près de six mois, avec une fin prévue le 30 avril 2026.

Des itinéraires alternatifs

Face à cette interruption de service, les autorités monégasques recommandent aux piétons d’emprunter l’esplanade des Terrasses de Fontvieille comme solution de contournement. À noter que les escalators de l’espace inférieur sont eux-aussi actuellement en cours de remplacement.

Pour ceux privilégiant la rapidité, deux options d’ascenseurs restent opérationnelles : ceux installés sous le Rocher sur le boulevard Charles III, ainsi que les installations accessibles depuis la Promenade Honoré II.

Consciente que ces changements d’habitudes peuvent dérouter certains usagers, la Direction de la Communication a annoncé la mise en place d’une signalétique temporaire dès le début du chantier. Ces panneaux directionnels guideront naturellement les passants vers les itinéraires de substitution pendant toute la durée des travaux.