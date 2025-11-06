Après 30 ans, le mythique Gerhard’s Café de Fontvieille a fermé ses portes

Après trente ans d’activité sur le port de Fontvieille, le Gerhard’s Café ferme définitivement ses portes. Cette institution incontournable des nuits monégasques disparaît du paysage.

Installé au 42 quai Jean-Charles Rey, l’établissement tenu par Gerhard Killian accueillait depuis des décennies une clientèle fidèle. Ouvert de 8 heures à 3 heures du matin, le café-bar était devenu un point de ralliement pour les fans du Grand Prix de Formule 1, les plaisanciers et les noctambules en quête d’un dernier verre.

Quels sont les lieux de convivialité préférés de nos lecteurs à Monaco ?

« Une institution à Monaco » selon les clients

© Gerhard’s Café

Le Gerhard’s Café se distinguait par son ambiance décontractée et ses tarifs accessibles pour Monaco. L’établissement, décrit comme une véritable « institution monégasque » selon les consommateurs, organisait chaque année sa célèbre Oktoberfest avec spécialités bavaroises et bière Paulaner. Les soirées musicales animaient régulièrement les quais de Fontvieille. « Je suis très malheureux, j’aurais espéré passer ma retraite ici. Le sentiment, c’est comme un incendie où l’on perd sa maison », explique Michel, un employé du Gerhard’s Café, au micro de TV Monaco.

La Princesse Charlène couronne le talent des collégiens monégasques

La terrasse offrait une vue agréable sur le port. Gerhard Killian et son équipe multilingue avaient su créer un lieu convivial où habitués et visiteurs se croisaient dans une atmosphère sans prétention : « C’est comme un cher ami qui va finir par manquer. Au bout d’un certain temps, ça va faire mal », a-t-il confié à TV Monaco. Cette fermeture, voulue en partie par son propriétaire, marque la fin d’une époque pour le quartier de Fontvieille qui perd l’un de ses lieux emblématiques.