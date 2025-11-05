La Princesse Charlène couronne le talent des collégiens monégasques

La Princesse Charlène, Présidente de la Fédération Monégasque de Rugby, a désigné le maillot qui portera les couleurs de Monaco à Dubaï, fruit de la créativité de 160 jeunes artistes en herbe.

Ce mercredi matin, le Collège Charles III vibrait aux couleurs du rugby et de la créativité. La Princesse Charlène s’y est rendue pour la deuxième édition du concours créatif du maillot, une initiative qui allie passion sportive et expression artistique. Organisé par la Fédération Monégasque de Rugby en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco et la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce concours a mobilisé près de 160 élèves de la sixième à la troisième.

Un pont symbolique entre Monaco et l’Afrique du Sud

Durant cinq semaines, encadrés par leurs professeurs d’arts plastiques, les collégiens ont relevé un défi créatif de taille : concevoir un maillot mêlant les symboles de Monaco et de l’Afrique du Sud, tout en intégrant les logos de la Fédération et de la Fondation. Cette double référence résonne particulièrement pour la Princesse, née à Bulawayo au Zimbabwe et profondément attachée à ses racines africaines.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Yohann Fonkoa, grand vainqueur du concours

Accompagnée de son frère Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la Fondation Princesse Charlène, la Princesse a chaleureusement félicité l’ensemble des 158 participants avant de saluer la créativité des 17 finalistes. Le grand gagnant, Yohann Fonkoa, élève de troisième, a remporté l’honneur suprême : voir son design porté par l’équipe nationale U16 lors du Tournoi international de Dubaï fin novembre. Il recevra prochainement un maillot unique signé par les joueurs.

Des valeurs partagées dans la joie

La visite s’est achevée dans une atmosphère empreinte de joie et de partage, la Princesse prenant le temps d’échanger avec les élèves et de signer leurs maquettes. Un moment privilégié incarnant les valeurs du sport qui lui sont si chères, prolongeant ainsi son engagement récent en Géorgie auprès des jeunes rugbymen monégasques en stage de préparation.