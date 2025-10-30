La Princesse Charlène en Géorgie pour soutenir les jeunes rugbymen monégasques

La Princesse Charlène s'est rendue à Martkopi pour encourager l'équipe nationale U16 en stage de préparation avant le tournoi de Dubaï © Ana Demetrashvili / Georgian Rugby Union

La Princesse Charlène, accompagnée de son frère Gareth Wittstock, a fait le déplacement ce 29 octobre au centre d’entraînement de la Fédération géorgienne de rugby.

Les jeunes joueurs monégasques y disputent plusieurs matchs amicaux face à des équipes géorgiennes de haut niveau. Ce stage intensif vise à renforcer leur expérience avant le Tournoi International de Rugby à 7 de Dubaï prévu fin novembre. Le site géorgien est reconnu pour l’excellence de ses infrastructures et la qualité de ses équipes de formation. Il offre aux U16 monégasques des conditions optimales pour progresser techniquement et tactiquement face à des adversaires aguerris. La Géorgie, nation montante du rugby mondial, constitue un terrain d’apprentissage idéal pour les jeunes Monégasques qui peuvent se confronter à une école de rugby réputée pour sa robustesse et son engagement physique.

© Ana Demetrashvili / Georgian Rugby Union

Avant d’assister aux matchs, la Princesse a visité un atelier de formation aux premiers secours organisé par la Croix-Rouge Géorgienne en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Natia Loladze, vice-présidente de la Croix-Rouge Géorgienne et Davit Kacharava, président de la Fédération Géorgienne de Rugby, l’accompagnaient lors de cette visite.

© Ana Demetrashvili / Georgian Rugby Union

Quatre victoires au compteur

La journée s’est terminée sur une note positive pour les couleurs monégasques. L’équipe U16 a remporté deux nouvelles victoires face à des formations géorgiennes, portant son bilan à quatre succès pour deux défaites depuis le début du stage. Ces résultats encourageants témoignent de la progression des jeunes rugbymen dans leur préparation au tournoi dubaiote.