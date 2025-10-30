Княгиня Шарлен поддерживает юных монакских регбистов в Грузии

Княгиня Шарлен посетила Марткопи, чтобы поддержать сборную U16 во её время подготовки к турниру в Дубае. © Ана Деметрашвили (Ana Demetrashvili) / Грузинский союз регби

29 октября Княгиня Шарлен в сопровождении своего брата Гарета Уиттстока посетила тренировочный центр грузинской Федерации регби.

Юные монакские регбисты проводят здесь несколько товарищеских матчей с грузинскими командами высокого уровня. Целью этого интенсивной стажировки является развитие их опыта перед Международным турниром по регби-7 в Дубае, который запланирован на конец ноября. Грузинская база славится превосходной инфраструктурой и качеством подготовки своих тренерских команд. Она предоставляет монакской сборной U16 оптимальные условия для технического и тактического развития во встречах с опытными соперниками. Грузия – восходящая звезда мирового регби – является идеальной площадкой для обучения юных монегасков, которые могут соревноваться со школой регби, известной своей выносливостью и физической подготовкой.

© Ана Деметрашвили (Ana Demetrashvili) / Грузинский союз регби

Обучение навыкам спасения жизни

Перед началом матчей Княгиня посетила мастер-класс по оказанию первой помощи, организованный Грузинским Красным Крестом совместно с Фондом Княгини Монако Шарлен. Её сопровождали вице-президент Грузинского Красного Креста Натия Лоладзе и президент Федерации регби Грузии Давид Качарава.

© Ана Деметрашвили (Ana Demetrashvili) / Грузинский союз регби

Княгиня в окружении Натии Лоладзе, вице-президента Грузинского Красного Креста, и Давида Качаравы, президента Федерации регби Грузии

Четыре победы в копилке

День завершился для монегасков на позитивной нотке. Команда U16 одержала ещё две победы над грузинскими командами, доведя свой рекорд с начала сборов до четырёх побед и двух поражений. Эти обнадеживающие результаты демонстрируют прогресс юных регбистов в их подготовке к турниру в Дубае.