La Princesse Charlène assiste à la présentation de la nouvelle brigade cynophile de la Sûreté Publique

Une nouvelle étape franchie par la Sûreté Publique de Monaco, qui a inauguré ce lundi 27 octobre une unité cynophile spécialisée, en présence de la Princesse Charlène, investie personnellement dans ce projet.

C’est aux côtés de son frère Gareth Wittstock que l’épouse du Prince Albert II a officialisé le lancement de cette brigade canine dans les locaux modernes de la Direction de la Sûreté Publique. La résultante d’une association étroite entre les autorités monégasques et la Princesse Charlène.

Lors de l’inauguration, Lionel Beffre, Conseiller du Gouvernement, et Éric Abella, son directeur, ont souligné l’importance stratégique de cette unité, créée il y a presque un an au sein de la Division de Police Urbaine. Cette nouveauté illustre la volonté d’apporter des réponses aux différents défis sécuritaires contemporains, à travers des moyens innovants et efficaces.

Démonstrations à l’appui

Au cours de la présentation, les équipes cynophiles ont révélé les capacités mises à leur disposition durant des exercices pratiques en extérieur. Maîtres-chiens et animaux ont ainsi fait preuve d’une synchronisation totale, démontrant de quelle façon ils parviennent à être conditionnés lors des opérations sur le terrain. Pendant le discours tenu au Salon d’Honneur, la Princesse Charlène a insisté sur le professionnalisme des agents de l’État et de l’évolution constante des techniques de maintien de l’ordre.

Les agents de la bridage en action © Frédéric Nebinger/Palais princier

Ce projet trouve aussi son originalité dans son aspect logistique. Grâce à un accord conclu avec la Société Protectrice des Animaux de Monaco, dont la Princesse Charlène en est la présidente, les chiens ont droit à un hébergement situé au refuge de Peille lorsque leurs maîtres sont absents. La cérémonie s’est conclue par la remise des cartes professionnelles et des insignes aux nouveaux membres de cette brigade d’élite. Une manière symbolique de sceller leur entrée officielle en fonction.