Le Prince Albert II et la Princesse Charlène accueillent Charles Kushner, nouvel ambassadeur américain à Monaco

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique en Principauté et son épouse, Mme Seryl Kushner © Manuel Vitali - Direction de la communication

L’homme d’affaires new-yorkais a remis ses lettres de créance au Prince Albert II, marquant le début d’une nouvelle ère dans les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Principauté.

La Principauté accueille désormais un nouveau représentant diplomatique américain. Charles Kushner a officiellement pris ses fonctions d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis ce 27 octobre 2025, lors d’une cérémonie au Palais princier. La remise des lettres de créance au Prince Albert II s’est déroulée en présence d’Isabelle Berro-Amadeï, Ministre des Relations Extérieures.

Un profil d’entrepreneur reconnu

Avant sa nomination diplomatique, Charles Kushner s’est distingué dans le secteur immobilier américain en tant que fondateur et président de Kushner Companies. Son parcours académique comprend un MBA de l’université de New York et un doctorat en droit de l’université Hofstra.

Son expertise dépasse le monde des affaires. L’ambassadeur a siégé à deux reprises au Conseil du mémorial de l’Holocauste américain et a exercé comme commissaire de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey. Ces expériences lui confèrent une vision large des enjeux économiques et mémoriels.

Après la cérémonie officielle, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont accueilli l’ambassadeur et son épouse Seryl pour un déjeuner à la résidence du Ministre d’État, Christophe Mirmand. Cette rencontre plus informelle témoigne de l’importance accordée aux relations bilatérales entre Monaco et Washington.