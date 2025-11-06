Княгиня Шарлен награждает талантливых монакских школьников

Княгиня Шарлен, президент Монакской федерации регби, выбрала футболку для национальной сборной на турнир в Дубае. Это результат творчества 160 начинающих художников.

В эту среду утром в коллеже Карла III царило оживление, наполненное красками регби и творчеством. Княгиня Шарлен посетила второй творческий конкурс футболки монакской сборной – инициативы, сочетающей в себе спортивный азарт и художественное самовыражение. В конкурсе, организованном Монакской федерацией регби совместно с Фондом Княгини Монако Шарлен и Управлением национального образования, молодежи и спорта, приняли участие около 160 учащихся с шестого по третий класс.

Символический мост между Монако и Южной Африкой

В течение пяти недель под руководством преподавателей изобразительного искусства учащиеся средней школы решали сложную творческую задачу: разработать дизайн футболки, сочетающей символы Монако и ЮАР, а также включившей логотипы Федерации и Фонда. Эта двойная задача особенно близка Княгине, которая родилась в Булавайо, Зимбабве, и глубоко привязана к своим африканским корням.

© Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Йоанн Фонкоа – победитель конкурса

В сопровождении своего брата, Гарета Уиттстока, генерального секретаря Фонда Княгини Шарлен, Княгиня тепло поздравила всех 158 участников, а затем отметила креативность 17 финалистов. Обладатель главного приза, учащийся третьего класса Йоанн Фонкоа, удостоился высшей награды: увидеть свою работу на национальной сборной U16 на Международном турнире в Дубае в конце ноября. Скоро он получит уникальную футболку с автографами игроков.

Общие ценности в радости

Визит завершился в атмосфере радости и единения: Княгиня уделила время общению с учащимися и оставила автографы на их моделях. Это был особый момент, воплощающий спортивные ценности, которые ей так дороги, и тем самым выражающий её недавнюю поддержку юным монакским регбистам, находящимся в тренировочном лагере в Грузии.