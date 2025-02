On a testé pour vous : Illusion Nice, un musée interactif et ludique

Depuis le 1er octobre 2024, un tout nouveau musée d’illusions a ouvert ses portes au cœur de Nice, à deux pas de la place Masséna.

Installé dans un espace de 400 m² réparti sur deux étages, Illusion Nice propose une expérience immersive inédite avec une quarantaine d’illusions d’optique qui défient la logique. On y retrouve par exemple un salon à l’envers, ou encore des effets de rétrécissements.

Publicité

©illusionnice

Dès votre arrivée, vous constaterez que ce lieu n’est pas un musée traditionnel. Des animateurs présents devant les décors vous guident pour prendre les photos parfaites, en vous aidant à vous positionner et à capturer des images originales.

L’expérience est conçue pour que chacun participe activement, seul ou en groupe, pour obtenir le rendu souhaité. La visite, qui dure au maximum 1h45, vous invite à redéfinir votre perception de la réalité à travers des illusions visuelles exclusives.

©Monaco Tribune

Lors de notre passage le jeudi 13 février, nous avons été frappés par la grande file d’attente qui témoignait de l’engouement du public. Adriano Pagliarella, le directeur du musée, a accepté de répondre à nos questions.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer un musée de l’illusion à Nice ?

Adriano Pagliarella : Nice est notre quatrième musée après Bruxelles, Anvers et Dubaï. Pour la France, Nice était une priorité, notamment pour son dynamisme touristique, ainsi que sa population. Le fait qu’il n’y ait pas déjà un musée de l’illusion à Nice a aussi été une raison de notre implantation.

Quels retours avez-vous reçus de la part des visiteurs jusqu’à présent ?

Plutôt très positif ! On sent que ce type d’activité manquait aux Niçois ainsi qu’aux touristes. Le meilleur témoignage, c’est le sourire des visiteurs à la sortie du musée ! La situation du musée aussi est appréciée. En effet, ils nous disent souvent que, dans la rue Massena, au-delà des restaurants et des magasins de vêtements, le fait d’avoir implanté une activité ludique, interactive et vraiment faite pour tous les âges, c’est génial !

Ils apprécient être acteurs de la visite. En effet, sur les zones de photo, ils se mettent en situation et c’est leur créativité qui fait que certaines photos sont exceptionnelles !

Quels sont vos projets ou perspectives pour l’évolution future du musée ?

Certaines illusions changeront, mais sans rythme précis. Ce qui change vraiment l’expérience, c’est votre groupe. Certains sont en couple, d’autres en famille, entre collègues de travail ou pour un anniversaire.

Certains visiteurs sont déjà venus quatre ou cinq fois avec des groupes différents ! Dans leurs témoignages, ils ont l’impression de découvrir le musée à chaque fois.

Informations pratiques

Adresse : 5 place Masséna à Nice

Ouvert toute la semaine : du lundi au jeudi de 10 heures à 18 heures.

Du vendredi au dimanche de 9 heures à 20 heures.

Tarifs : 15 euros pour les adultes ; 12 euros pour les jeunes de 7 à 17 ans ; gratuit pour les moins de 7 ans. En réservant, vous évitez la file d’attente. Les billets doivent être achetés sur place (en espèces ou par carte).

Plus d’infos

Le FAMM : Un musée qui met à l’honneur les femmes artistes