Mars à Monaco : spectacles, expos et sorties à découvrir

Sur la Côte d’Azur, les beaux jours commencent à peu à peu faire leur retour, et de nombreux évènements se préparent. Au programme en mars : rires, culture, cuisine et derby !

Entre spectacles, expositions, saveurs et grands rendez-vous sportifs, la Principauté promet un mois de mars animé. Découvrez notre sélection d’évènements pour profiter pleinement de ce début de printemps à Monaco et alentours.

Publicité

À ne pas manquer

En Principauté, le mois de mars est marqué par le Printemps des Arts. De nombreux concerts, projections, orchestres auront lieu dans les espaces culturels de Monaco. Et c’est gratuit pour les moins de 25 ans !

Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo 2025 rendra hommage au compositeur Pierre Boulez

Les Sérinissimes de l’Humour vous donnent rendez-vous au Grimaldi Forum ! Du 12 au 15 mars, Philippe Lelouche, Michel Boujenah et Bun Hay Mean vous attendent pour des soirées dans la joie et la bonne humeur.

Sans oublier, le Comedy Club des Sérénissimes, une soirée de stand-up explosive avec de jeunes talents en pleine forme, qui aura lieu le 14 mars. La billetterie est ouverte !

Pour les enfants

Un tout nouveau musée a ouvert ses portes à Nice, le Musée de l’Illusion ! Nous sommes allés le tester pour vous et l’expérience a été plutôt… déconcertante. L’endroit idéal pour retourner les cerveaux des petits et grands.

Aventurez-vous dans le salon à l’envers © Monaco Tribune

Le 29 mars, le Musée Océanographique de Monaco dévoile sa toute nouvelle exposition « MÉDITERRANÉE 2050 ». Une exposition immersive conçue pour éveiller les consciences et inspirer l’action : l’exposition embarque petits et grands dans une odyssée spatio-temporelle à travers la Méditerranée.

À tester

Nous sommes partis à la rencontre de John, fondateur du restaurant Sea Side Juicery Monaco. Il a pris le temps de nous expliquer en quoi consiste l’alimentation végétale et de nous présenter plusieurs recettes que vous pouvez refaire à la maison.

Vidéo : Qu’est-ce que l’alimentation végétale ? Explications et recettes à tester !

Insolite

Le Casino de Monte-Carlo va avoir de fortes consonances irlandaises. Pour célébrer la Saint-Patrick, le Casino Café de Paris vous propose une lucky wheel 100% gagnante, du 14 au 17 mars ! Au programme plusieurs animations avec DJ et même une distribution de pièces en chocolat dans un chaudron magique !

Sports

Côté sport, le rugby sera à l’honneur en Principauté. Tout au long de la journée du 15 mars, un écran géant sera installé au Marché de la Condamine pour pouvoir suivre le tournoi des Six Nations !

Cet évènement est organisé par la Mairie de Monaco en collaboration avec avec la section Rugby de l’Association Sportive de Monaco © Mairie de Monaco

En basket, les filles de la Monaco Basket Association joueront un match de gala dans la magnifique salle Jean Médecin le 8 mars dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes : un match décisif sur le plan sportif mais aussi un événement aux enjeux sociaux forts.

Monaco Basket Association – Ambitions Girondines : Une rencontre choc en honneur aux droits des femmes

Chez les hommes de la Roca Team et toujours à Gaston-Mèdecin, deux matchs décisifs de Betclic Elite face au Paris Basketball et à l’ASVEL auront lieu les 9 et 22 mars. En Euroleague les Roca Boys recevront les turques du Fenerbahce le 20.



Enfin, un seul match de football prévu à Louis II ce mois-ci et pas des moindres… L’AS Monaco reçoit le voisin niçois pour un derby qui s’annonce électrique et capital dans le haut du classement. Rendez-vous le samedi 29 à 21h05 pour venir encourager les Rouge et Blanc, une revanche est à prendre.

Au match aller, l’AS Monaco avait subi sa première défaite de la saison face aux Niçois © AS Monaco

Découverte du mois

Un comedy club à la touche belge ! Le SMAKELIJK! Comedy Club au Méridien beach Plaza accueille 3 humoristes considérés comme les grands noms de l’humour belge de demain.

Sarah Lélé, Pierre-Emmanuel alias P.E. et Sacha Ferra seront tous les 3 en Principauté le week-end du 7-8 mars

© SMAKELIJK! COMEDY CLUB

Pratique

Les préparatifs des Grands Prix de Monaco battent leur plein. Après les travaux d’entretien du circuit en février, le montage des tribunes et des infrastructures ce lundi 3 mars. La Principauté se transforme peu à peu pour accueillir les courses en mai.

Le Gouvernement Monaco vous fait découvrir Mareterra. Partez en promenade guidée pour découvrir les coulisses du nouveau quartier écoresponsable de Monaco.

Devenu l’une des attractions de la Principauté, le Gouvernement vous propose une visite guidée gratuite de Mareterra

© Monaco Tribune

L’occasion d’échanger sur les méthodes de travail, les défis relevés et les coulisses de ce chantier passionnant. Rendez-vous à 14h sur la place Princesse Gabriella devant l’œuvre « Quatre Lances » les mercredis : 5, 12 et 19 mars.