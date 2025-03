Grands Prix de Monaco : Le montage des installations débute

Comme chaque année, le mois de mars marque le début du montage des infrastructures des différents Grands Prix qui animeront les rues de Monaco en mai.

Doucement mais surement, le printemps arrive en Principauté. Et à Monaco, la saison du printemps rime chaque année avec celle des Grand Prix ! Les samedi 3 et dimanche 4 mai aura lieu le Monaco E-Prix, et du jeudi 22 au dimanche 25 mai le 82e Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco.

Publicité

La mise en place du circuit urbain requiert donc des aménagements spécifiques afin d’assurer le bon déroulement des courses et la sécurité de tous.

Après le lancement de la traditionnelle campagne des enrobés débutée fin février, différentes infrastructures spécialisées dans la sécurité, la captation télévisuelle, la publicité, ainsi que l’accueil et l’accès du public apparaîtront sur les routes monégasques.

En route pour le Grand Prix : Les travaux annuels ont commencé

Un calendrier de mise en place précis

Les opérations de préparation et les ajustements de voirie débuteront progressivement dans différents secteurs de la ville :

Dès le lundi 3 mars, les premiers aménagements débuteront dans le secteur du Port Hercule.

À partir du mardi 25 mars, ce sera au tour du quartier de Monte-Carlo.

Ces installations entraîneront temporairement des modifications de circulation, notamment des déviations, des sens uniques et des interdictions de stationnement. Afin d’assurer la sécurité des piétons, des cheminements sécurisés seront mis en place par l’Automobile Club de Monaco (ACM), avec un pilotage manuel dans certaines zones jugées sensibles.

Ces infrastructures devraient être totalement démontées le dimanche 22 juin.

Calendrier F1 2025 : Découvrez les dates des 24 Grand Prix