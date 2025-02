En route pour le Grand Prix : les travaux annuels ont commencé

La campagne de réfection des enrobés a commencé ce mercredi 26 février et se fera entre 20 heures et 6 heures © Direction de la Communication

Commencée dans la nuit du 26 février, la traditionnelle campagne de réfection des enrobés viendra perturber le trafic pendant quelques semaines en Principauté.

Monaco E-Prix le week-end du 3 mai, Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco du jeudi 22 au dimanche 25 mai 2025 : les légendaires courses automobiles de la Principauté reviennent à grands pas. L’heure des travaux a donc sonné pour accueillir tout ce beau monde dans les meilleures conditions possibles.

Comme chaque année, une partie de la chaussée du circuit ainsi que d’autres secteurs de la ville seront rénovés en prévision de ces évènements. Ces travaux, menés par la Direction de l’Aménagement Urbain, visent à assurer un entretien optimal du réseau routier pour les prochaines éditions.

Quand les travaux auront-ils lieu ?

Rassurez-vous, ces travaux n’auront que peu d’impact sur votre quotidien. Afin de minimiser la gêne pour la circulation, les rénovations auront lieu exclusivement de nuit, entre 20h et 6h du matin, jusqu’au 13 mars. Voici la liste des lieux concernés, et leurs date :

Darse Sud : nuit du mercredi 26 février

Boulevard Albert Ier – Secteur entrée/sortie des stands : nuits du lundi 3 mars et du jeudi 6 mars

Secteur Virage Noghès : nuit du mercredi 26 février

Avenue Saint Charles : nuit du jeudi 27 février

Avenue d’Ostende : nuits du lundi 3 et du mardi 4 mars

Boulevard Albert Ier : nuits du mardi 4 et du mercredi 5 mars

Avenue Hector Otto : nuit du jeudi 6 mars

Boulevard d’Italie : nuits du lundi 10 au jeudi 13 mars inclus

Avenue des Spélugues : nuit du mercredi 10 mars

Les lignes de bus concernées par les travaux seront déviées de 20h00 à 6h00, avec une information préalable mise à disposition des usagers sur le site internet de la CAM. En cas d’urgence, les services de secours et de Police auront accès à toutes les zones de chantier.

En plus d’informer pleinement les riverains, une attention particulière sera accordée aux usagers des parkings privés et publics ainsi qu’aux clients des commerces. La signalisation routière sera ajustée, et tout changement d’itinéraire pour les piétons sera clairement indiqué par un balisage adapté.

Pour plus d’informations, contactez le service concerné au mail suivant : amenagement@gouv.mc.

