Monaco Basket Association – Ambitions Girondines : Une rencontre choc en honneur aux droits des femmes

Cette rencontre a pour but de rappeler l’importance de l’action collective et du sport comme vecteur de changement social © MBA

Le 8 mars prochain, la salle Gaston Médecin du Stade Louis-II accueillera une rencontre exceptionnelle entre le Monaco Basket Association et les Ambitions Girondines, un match décisif sur le plan sportif mais aussi un événement aux enjeux sociaux forts.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la rencontre opposant le Monaco Basket Association aux Ambitions Girondines ne sera pas seulement une lutte pour la montée en Ligue Féminine 2, mais aussi un symbole de l’engagement du sport en faveur de l’égalité des genres.

Un match décisif pour l’accession à la Ligue Féminine 2

Actuellement leader du championnat NF1, le MBA aborde ce match comme une étape cruciale vers son objectif d’accession à la Ligue Féminine 2. Face à une équipe d’Ambitions Girondines, elle-même solidement installée dans la partie haute du classement, chaque possession, chaque point, prendra une dimension capitale.

Le Président du club, Éric Elena, le rappelle : « C’est avec une immense fierté que nous nous apprêtons à fouler le parquet de la salle Gaston Médecin, antre du basket monégasque, pour une rencontre qui s’annonce mémorable. »

Le sport au service des droits des femmes

Au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre est marquée par une cause essentielle : les droits des femmes. Dans un contexte où la Principauté multiplie les initiatives pour lutter contre les violences et discriminations faites aux femmes, cet événement vise à rappeler que l’égalité ne se joue pas uniquement sur le terrain. « Nous voulons faire de ce match un moment de célébration, de reconnaissance et d’engagement pour l’égalité », affirme Éric Elena.

Un appel à la mobilisation générale

Le MBA invite le public à se rendre en nombre pour soutenir son équipe et affirmer, par sa présence, son attachement à une société plus juste et inclusive. L’entrée est gratuite, permettant à chacun de participer à cet événement phare de la saison, tant sur le plan sportif que sociétal. « Le sport est un formidable vecteur de valeurs, et nous avons à cœur de rappeler que l’excellence, la détermination et le dépassement de soi n’ont pas de genre », conclut le Président du club.

Informations pratiques :

Date : 8 mars 2025

Heure : 20h30

Lieu : Salle Gaston Médecin, Stade Louis II – Monaco

Tarif : Entrée gratuite

La Société des Bains de Mer s’engage pour un partenariat historique avec le Monaco Basket Association