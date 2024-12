Ligue des champions : Une défaite frustrante mais pas fatale pour l’AS Monaco face à Arsenal

L’AS Monaco a longtemps cru pouvoir défier Arsenal sur sa pelouse à l’Emirates Stadium, Londres. À l’issue d’un match marqué par l’espoir puis la frustration, les Rouge et Blanc ont cédé à l’efficacité des Gunners, s’inclinant lourdement 3-0. Un score sévère, mais pas totalement rédhibitoire pour la suite de la compétition, même si la qualification directe en huitièmes de finale semble désormais un rêve lointain.

C’est devant près de 1400 supporters monégasques ayant fait le déplacement que l’AS Monaco a entamé son dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions. Fort de ses 10 points avant cette ultime journée, le club de la Principauté savait que l’issue du match pourrait bien déterminer son avenir européen. En face, les Gunners d’Arsenal, invincibles toutes compétitions confondues cette saison, ne comptaient pas faire de cadeau.

Une première mi-temps équilibrée

Première occasion pour Gabriel Jesus côté Arsenal, mais Radoslaw Majecki, excellent ce soir-là, a directement fermé son angle et capté la frappe du Brésilien (4e). L’AS Monaco a immédiatement répliqué par une belle tentative d’Aleksandr Golovin, dont la frappe enroulée a frôlé le poteau de David Raya (9e). D’entrée de jeu, les deux équipes étaient visiblement dans une quête effrénée de la victoire, chacune cherchant à exploiter la moindre erreur de l’autre.

Alors que la tension montait et que le match s’intensifiait, l’AS Monaco semblait gérer le jeu défensivement, muselant les ailiers d’Arsenal. Cependant, une perte de balle fatale dans la moitié de terrain monégasque a offert à Gabriel Jesus une nouvelle occasion, mais Majecki était toujours en place pour intervenir (5e). L’attaquant brésilien, décidément insatiable, a une fois de plus mis à l’épreuve le portier monégasque à deux reprises (26e et 28e), mais ce dernier s’est montré à la hauteur de l’enjeu.

Les deux parades exceptionnelles de Majecki face à Gabriel Jesus 🫨#ARSASM | #UCL pic.twitter.com/B4P3bJ0fn8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2024

Malgré tout, l’initiative est revenue à Arsenal. À la 34e minute, après une belle combinaison collective, Bukayo Saka a profité d’un centre précis de Myles Lewis-Skelly pour ouvrir le score (1-0). Un scénario qui a rapidement failli se répéter avec deux grosses occasions de Martin Ødegaard Gabriel Martinelli (39e, 41e). Même s’ils avaient su tenir tête jusque-là, les joueurs du Rocher étaient désormais logiquement menés.

Les efforts ne payent pas

Au retour des vestiaires, le tacticien monégasque Adi Hütter semblait avoir trouvé la bonne formule en faisant entrer Takumi Minamino, réorganisant son équipe en 4-2-3-1 (après un 4-3-3) pour apporter plus de présence offensive. Le changement semblait alors avoir un effet immédiat.

L’AS Monaco a posé ses valises dans le camp d’Arsenal et s’est procuré plusieurs situations intéressantes : une tête de Thilo Kehrer, déviée de peu à côté (47e), puis une frappe molle de Minamino qui n’a pas fait trembler Raya (63e).

Le club du Rocher a continué de faire circuler le ballon avec fluidité, mais la finition manquait de tranchant. Breel Embolo, sur une magnifique passe de Vanderson, a vu sa frappe passer juste à côté du poteau (65e).

Les Rouge et Blanc étaient clairement dans le match, et l’égalisation semblait tout à fait possible face à cette équipe d’Arsenal déstabilisée et incapable de sortir de son camp pendant plusieurs minutes.

De part son expérience, Arsenal fait largement la différence

Mais comme souvent à ce niveau, la moindre erreur se paye cash. À la 78e minute, l’AS Monaco s’est retrouvé à la merci d’une contre-attaque parfaitement menée par Arsenal. Saka, auteur d’un match quasi-irréprochable , s’est emparé d’un ballon mal relancé par Thilo Kehrer et Mohammed Salisu, avant de s’offrir un doublé en trompant Majecki (2-0). Un coup dur pour nos Rouge et Blanc, qui ont tout de suite vu leurs espoirs d’égalisation se réduire à néant.

Puis s’en suit le calice jusqu’à la lie… À la 88e, sur un coup franc rapidement joué par Arsenal, Saka a envoyé un tir puissant qui est venu trouver Kai Havertz avant d’être malencontreusement dévié par Kehrer dans ses propres filets, scellant définitivement le sort du match à 3-0. Un score cruel pour l’AS Monaco, qui avait montré un visage bien plus séduisant en deuxième période, mais qui a cruellement manqué de réalisme et d’efficacité.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment après le match : Tout d’abord, je dois avouer qu’Arsenal mérite cette victoire, car c’était la meilleure équipe sur le terrain. J’étais satisfait des 20 premières minutes après notre retour des vestiaires. J’ai vu ce que je voulais voir, même si je ne dirais pas que nous dominions cette rencontre à ce moment-là.

Mais nous étions bien mieux en tout cas, et nous avons trois opportunités d’égaliser avec Thilo Kehrer, Breel Embolo et Takumi Minamino. Ensuite, les changements effectués par Arsenal ont apporté de la fraîcheur chez eux et nous leur offrons clairement le deuxième but, ce dont ils n’avaient pas besoin.

À propos des erreurs sur le terrain : À ce niveau, ce n’est pas possible, pas acceptable de faire de telles erreurs qui sont carrément des cadeaux. Et encore nous avons eu de la chance qu’Arsenal manque beaucoup d’opportunités. En revanche je suis vraiment satisfait de la manière dont nous avons attaqué la deuxième période, en pratiquant le football courageux que je veux voir.

Encore une fois nous avons une équipe très jeune, qui était proche du but de l’égalisation. Malheureusement le cadeau sur le deuxième but, c’est too much à ce niveau-là.

Si le manque d’expérience de certains joueurs a pu jouer ce soir : Je dirais que c’était important de voir ce qui nous sépare aujourd’hui des meilleures équipes en Europe. Vous avez cité Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche, et je trouve qu’ils ont livré une performance très correcte. Ils jouent un beau football et j’aime ça. Aujourd’hui ils ont encore montré qu’ils étaient de très grands talents.

Pour leur apprentissage, je pense que c’était une bonne chose ce match à l’Emirates Stadium, face à une top team en Europe. Il ne faut pas oublier que Lamine Camara jouait aussi la relégation l’an dernier à Metz, et que c’est un gros step pour lui de jouer un match de Ligue des champions contre Arsenal. Mais c’est une bonne expérience pour eux, et même si nous sommes évidemment déçus ce soir, c’est une bonne leçon pour le futur.

Tout n’était pas mauvais ce soir, j’ai vu de bonnes choses également, mais Arsenal est une équipe fantastique avec un style de jeu extraordinaire et nous allons beaucoup apprendre du match de ce soir.

Un revers amer, mais la qualification reste dans le viseur

Cette défaite, bien qu’alourdie par un score sévère, ne condamne pas encore les espoirs de l’AS Monaco. Avec ses 10 points au compteur, le club de la Principauté reste dans la course pour la qualification en barrages de la Ligue des champions. Les deux autres équipes de ce groupe, Arsenal et la Real Sociedad, sont désormais hors de portée pour la première place, mais la bataille pour la deuxième place reste ouverte.

Dès samedi, l’AS Monaco devra se concentrer sur la Ligue 1 avec un déplacement à Reims puis la réception du PSG ensuite. Ces matchs seront essentiels pour maintenir sa place sur le podium du championnat avant de se replonger dans la compétition européenne avec les barrages.

Le calendrier s’annonce difficile, avec des matchs contre Aston Villa et l’Inter Milan en perspective, mais les hommes d’Adi Hütter devront relever la tête et tirer les enseignements nécessaires de cette défaite contre Arsenal.

