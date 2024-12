Ligue 1 : L’AS Monaco retrouve la 2e place du championnat après une victoire maîtrisée contre Toulouse

L'AS Monaco déroule et l'emporte 2-0 face à Toulouse devant 6 868 spectateurs au Stade Louis-II © AS Monaco

Ce soir, l’AS Monaco n’a pas laissé passer sa chance au Stade Louis-II. Après une première mi-temps en demi-teinte où le réalisme manquait cruellement, les hommes d’Adi Hütter ont redressé la barre en seconde période pour s’imposer 2-0 face au Toulouse FC. Grâce à des buts de Wilfried Singo et Breel Embolo, le club du Rocher retrouve la 2e place du classement. Retour sur une rencontre maîtrisée où la patience des Monégasques a fini par payer.

Dès le coup d’envoi, les Monégasques ont imposé leur rythme. Maghnes Akliouche, en grande forme, s’est distingué par une première frappe dès la 13e minute, mais Guillaume Restes, le portier toulousain, était bien placé pour la repousser. Le premier véritable frisson est survenu à la 11e minute, lorsque George Ilenikhena, après un superbe travail, s’est présenté seul face à Restes et a tenté un lob qui frôlé le poteau. Un coup de malchance pour l’attaquant monégasque, qui ne parviendra pas à faire mouche dans cette première période pourtant largement dominée par les Rouge et Blanc.

Ilenikhena s’est ensuite créé une nouvelle occasion (13e) après un magnifique crochet sur Charlie Cresswell, mais son tir a été contré au dernier moment par le défenseur toulousain. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de l’international russe Aleksandr Golovin de voir son tir repoussé par le gardien toulousain (35e). Une nouvelle grosse occasion pour l’AS Monaco, mais le sort semblait s’acharner.

Akliouche, lui aussi, a manqué le cadre malgré de belles percées dans la surface (15e). Les hommes d’Adi Hütter, bien en place, ont enchaîné les occasions sans parvenir à trouver la faille avant la mi-temps.

Le tournant décisif en seconde période

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco était déterminé à concrétiser sa domination. La solution est d’ailleurs venue très vite, dès la 50e minute sur un coup de pied arrêté parfaitement exécuté par Lamine Camara. Son centre au deuxième poteau a trouvé Wilfried Singo, qui a repris le ballon de la tête et ouvert le score pour son équipe (1-0). Ce but a libéré les Monégasques, enfin récompensés de leurs efforts.

Toulouse, trop timide en attaque, a tenté de réagir, mais la pression est restée du côté de l’AS Monaco. Sur une action confuse, Zakaria Aboukhlal a réclamé un penalty après un contact avec Singo (57e), mais l’arbitre n’a pas bronché. Quelques minutes plus tard, le Marocain a servi Gabriel Suazo sur un plateau, mais la frappe de ce dernier était finalement trop faible pour inquiéter Radoslaw Majecki (60e). Toulouse n’est pas parvenu à emballer le match, tandis que l’AS Monaco contrôlait le jeu.

Embolo, le super-sub, double la mise

Alors que Toulouse a tenté une dernière poussée offensive, c’est finalement Breel Embolo, entré en cours de match, qui a mis son équipe à l’abri. À la 82e minute, Akliouche a lancé une passe dans la surface, contrée par la défense toulousaine. Le ballon s’est élevé et, opportuniste, Embolo a surgi pour lober Restes de la tête et inscrire le deuxième et dernier but de la rencontre (2-0). Un joli geste technique pour l’attaquant suisse, qui confirme son flair dans les moments clés.

Quelques minutes plus tard, Embolo a même manqué de signer un doublé à la dernière minute (90e+1), mais sa reprise du pied droit est passée juste à côté de la lucarne. Qu’importe, l’essentiel était ailleurs : l’AS Monaco a maîtrisé son sujet et s’est logiquement imposé au Stade Louis-II.

L’AS Monaco reprend sa place sur le podium

Avec cette victoire, l’AS Monaco retrouve la 2e place du classement, à égalité avec l’Olympique de Marseille, qui devra répondre dimanche soir. Les Rouge et Blanc font le plein de confiance après une défaite frustrante contre les Marseillais au Vélodrome, et montrent qu’ils savent réagir face aux difficultés.

La maîtrise de la rencontre, le réalisme en fin de match et une solidité défensive à toute épreuve permettent à l’AS Monaco de repartir avec les trois points et de relancer la course pour le titre.

