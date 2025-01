« Des erreurs individuelles qui se répètent » : Adi Hütter se livre sur la série noire de l’AS Monaco

À la veille de la réception d’Aston Villa en Ligue des champions, l’entraîneur de l’AS Monaco est revenu sur ces derniers temps difficiles, marqués par plusieurs matchs nuls, défaites ainsi qu’une élimination en Coupe de France.

L’enjeu est clair : l’AS Monaco est à une victoire de valider sa place pour les barrages et assurer le top 24 de la Ligue des champions. Bien que la rencontre de ce mardi face à Aston Villa soit le sujet principal, la question des difficultés actuelles auxquelles les Rouge et Blanc font face ne pouvait être évitée ce matin en conférence de presse d’avant-match. Voici ce que l’entraîneur monégasque Adi Hütter a répondu à la presse.

Publicité

Ligue des champions : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir AS Monaco – Aston Villa ?

Peut-on parler de série noire actuellement pour votre équipe ?

Tout le monde peut constater qu’en ce moment nous avons des difficultés, notamment en raison des erreurs individuelles qui se répètent. C’est parfois difficile de trouver une explication à cela, car cela ne dépend pas de notre organisation mais plutôt d’approximations techniques ou simplement de grosses erreurs.

Parfois vous perdez un match 4-0 et ça vous met un gros coup derrière la tête, ce qui vous permet de réagir directement. Mais en ce moment, nous sommes toujours proches de l’emporter, et avons les occasions pour gagner. En début de saison c’était l’inverse, tout ou presque paraissait très simple et nous réussissait.

Cela ne se produit pas seulement contre les top équipes, mais aussi contre Montpellier, où nous avons été punis de nos erreurs. Il est évident que nous sommes dans une situation difficile, mais je suis malgré tout content de l’équipe que j’ai à disposition. En tout cas, demain nous avons l’opportunité de nous relancer contre un très bon adversaire.

Nous sommes sur une mauvaise série, mais je n’ai jamais critiqué mon équipe, car je suis là pour protéger mes joueurs. Je prends mes responsabilités en tant que coach, pour nous sortir de cette situation. Nous verrons en fin de saison à quelle place nous terminerons, car lors du dernier exercice, c’était à peu près le même scénario. Ce qui est certain en tout cas, c’est que je crois en mon groupe !

© AS Monaco

Un mot sur votre effectif actuel ?

C’est toujours mieux pour un coach d’avoir davantage de joueurs à sa disposition, car cela met plus de concurrence à chaque poste, comme c’était le cas en début de saison. Certains sont revenus de blessure ou de maladie, comme Denis Zakaria, qui sera de retour demain, tout comme Aleksandr Golovin qui était malade, Christian Mawissa et Wilfried Singo. Nous en saurons plus après l’entraînement du jour, mais il est certain que c’est mieux quand le groupe est quasiment au complet.

Nous déciderons à l’issue de la séance qui est apte à démarrer demain, car ce n’est pas toujours évident de revenir de blessure ou de maladie. Nous voulons être un bon concurrent pour Aston Villa demain, gommer nos erreurs individuelles et jouer avec confiance pour montrer notre style de jeu. Et nous verrons ce qu’il adviendra.

© AS Monaco

Nous constatons qu’Aleksandr Golovin livre de moins bonnes statistiques que la saison passée, comment expliquez-vous cela ?

Il n’y a pas que Golo’ qui performe moins que la saison dernière en termes de statistiques, c’est toute la ligne d’attaque qui va un peu moins bien. C’est la même chose avec Breel Embolo, Takumi Minamino et même Maghnes Akliouche qui marque moins que l’an dernier. En tout cas, en tant que coach, je serais très inquiet si nous ne nous procurions pas d’occasions ou si nous n’avions tiré que deux fois au but contre Montpellier.

Or nous avons eu 17 tirs en première mi-temps contre eux, ce qui est beaucoup ! C’est mon job de pousser l’équipe à se créer le plus d’opportunités, mais derrière nous devons marquer davantage, c’est évident. Mais je suis persuadé que nous pouvons nous sortir de cette situation.

Qui sont vos joueurs cadres et que disent-ils au reste de l’équipe dans une telle phase ?

Breel, Thilo, Denis, Golo’, Taki sont des leaders qui peuvent prendre la parole, car ce sont des joueurs expérimentés. En interne, nous parlons beaucoup entre nous, et dans cette situation, tout le monde veut aider pour que l’on retrouve notre vrai visage.

Mais je ne veux pas non plus que cela prenne le dessus et qu’ils oublient de se concentrer sur leurs performances. Il faut tout faire pour montrer le meilleur visage possible sur le terrain, et je suis sûr que c’est ce que nous allons faire demain.

Il s’agira d’un match très important pour nous, le dernier à domicile en Ligue des champions. Nous voulons donc montrer que nous sommes de retour, mais aussi prouver à nos fans que nous voulons nous battre sur chaque action et jouer vers l’avant en montrant notre philosophie de jeu.

© AS Monaco

Qui est Mika Biereth, la nouvelle recrue de l’AS Monaco ? Découvrez cet attaquant en « voie de disparition »