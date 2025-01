Ligue 1 : Le début d’une série noire pour l’AS Monaco, qui s’effondre à Montpellier

Cauchemar à la Mosson. Sous les yeux du Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev présent en tribunes ce vendredi soir, Montpellier a réussi à renverser la vapeur après un début de match pourtant dominé par les Monégasques. Une défaite 2-1 qui soulève des questions sur la forme actuelle du club du Rocher, déjà en difficulté depuis plusieurs semaines.

Après une série de matchs décevants, l’AS Monaco a enchaîné une nouvelle contre-performance ce vendredi, s’inclinant face à Montpellier lors de la 18e journée de Ligue 1. Après avoir pris les devants en première période grâce à un but de Thilo Kherer, les Monégasques se sont effondrés en seconde période, concédant deux buts en moins de 30 minutes. Ce revers, qui s’ajoute à une série de résultats inquiétants, relance les interrogations sur la capacité de l’équipe à maintenir ses ambitions cette saison.

Une soirée qui fait tristement écho au précédent match en Coupe de France ce mardi, où la Principauté apprenait le décès soudain de d’Henry Rey, quelques heures avant la rencontre. Aujourd’hui, c’est le Ministre d’État Didier Guillaume qui s’en est brutalement allé, et pour lui rendre hommage, les Rouge et Blanc ont tous porté un brassard noir. Le club du Rocher a également écrit sur ses réseaux : « L’AS Monaco adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. »

Une première mi-temps maîtrisée… mais pas concrétisée

Dès le coup d’envoi, l’AS Monaco a imposé un rythme élevé, prenant rapidement le contrôle du ballon et mettant la pression sur Montpellier. Lamine Camara et Eliesse Ben Seghir ont été les hommes clés dans la construction du jeu offensif monégasque, tandis que les Héraultais, malgré quelques tentatives de contre, peinaient à s’installer dans la partie.

Dès la 2e minute, Eliesse Ben Seghir a tenté sa chance d’une frappe somptueuse, mais Benjamin Lecomte, l’ancien gardien monégasque, a repoussé l’effort en corner. À la 12e minute, Mika Biereth, titularisé en pointe, a gêné la relance de Lecomte, mais Ben Seghir a tiré hors cadre sous la pression.

Quelques minutes plus tard, le défenseur Soungoutou Magassa, sur un corner, a trouvé le second poteau, mais sa tête n’a pas été suffisamment précise pour inquiéter Lecomte. Ce dernier, dans une forme impressionnante, a multiplié les parades (17e, 18e) et a permis à Montpellier de rester dans le match.

Malgré la pression, Montpellier n’a pas tardé à réagir. Moussa Al-Tamari a mis à l’épreuve Radoslaw Majecki, dont la vigilance a sauvé les Monégasques (25e). Les Héraultais semblaient bien loin de leur position de lanterne rouge et ont pu compter sur un sursaut collectif en seconde période.

Mais la domination monégasque était évidente, avec une équipe en quête de rédemption après deux nuls et une défaite. Le danger venait souvent des coups de pied arrêtés, et à la 32e minute, sur un corner parfaitement exécuté par Lamine Camara, Thilo Kehrer a trouvé le chemin des filets d’un superbe coup de tête au premier poteau (0-1). Le défenseur allemand inscrivait là son quatrième but de la saison, offrant ainsi l’avantage à son équipe.

Une deuxième période où les Monégasques sombrent

Au retour des vestiaires, la situation a pris un tournant dramatique pour les Monégasques. Après une interruption de trois minutes due à un incident avec les ultras montpelliérains, le jeu a repris avec une intensité bien plus élevée du côté des Héraultais.

Et comme un symbole, Montpellier a profité d’une erreur défensive pour égaliser très rapidement. À la 55e minute, après un ballon récupéré par Sylla et une passe lumineuse de Savanier, Al-Tamari a dribblé Majecki avant de pousser le ballon au fond des filets (1-1).

Bien que dominateur, l’AS Monaco semblait parfois imprécis et vulnérable dans les moments clés. Face à la pression, Adi Hütter a réagi en effectuant un triple changement (61e), avec les entrées de Caio Henrique, Vanderson et Lucas Michal pour redynamiser son équipe.

Mais le plus dur était à venir. À la 82e minute, sur une nouvelle action construite, Al-Tamari, encore lui, a profité d’une erreur de placement défensif pour ajuster Majecki d’une frappe précise du pied gauche. Ce deuxième but, marqué dans un contexte de confusion générale, a été un véritable coup de massue pour les Monégasques, qui ont perdu leur emprise sur le match (2-1).

Un manque de réaction inquiétant

Les Monégasques ont eu quelques brèves tentatives de réaction, mais elles ont manqué de mordant et de précision. À la 73e, Magassa, sur un autre corner bien frappé, a vu sa tête claquée par Lecomte, mais celle-ci est retombée sur la barre transversale, repoussant ainsi les espoirs d’égalisation.

Dans les dernières minutes, un tir de Biereth à la 90e+3, bien placé dans l’axe, a trouvé Lecomte sur sa route, qui a réalisé un dernier arrêt décisif. Le score est resté inchangé, et l’AS Monaco est reparti de Montpellier avec une défaite qui pourrait bien marquer un tournant dans sa saison.

Des certitudes qui volent en éclats

Ce match contre Montpellier est symptomatique des difficultés actuelles de l’AS Monaco. Malgré une première période où ils ont dominé, les Monégasques n’ont pas su gérer leur avantage ni contrôler le rythme après l’égalisation montpelliéraine. L’équipe s’est éteinte au fil des minutes, et la prestation en seconde période a mis en lumière un manque de réactivité et de cohésion défensive.

Les raisons de cette chute sont multiples. En attaque, bien que la qualité de certains joueurs comme Ben Seghir et Akliouche soit indéniable, la finition laisse à désirer, et l’équipe semble trop dépendante de ses éclats individuels. En défense, des erreurs de placement et de concentration ont été fatales contre Montpellier, et l’absence de stabilité collective se fait cruellement sentir.

La tâche ne sera pas plus facile lors du prochain rendez-vous : la Ligue des champions revient mardi avec la réception d’Aston Villa à domicile. L’AS Monaco devra impérativement retrouver son efficacité pour ne pas voir la série noire se poursuivre et ses ambitions s’éloigner un peu plus.

