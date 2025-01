Ligue des champions : L’AS Monaco succombe à l’Inter Martínez

Plus de 1200 supporters monégasques ont fait le déplacement à Milan ce soir © AS Monaco

L’AS Monaco s’est lourdement incliné 3-0 face au favori du soir, l’Inter Milan, mettant un coup d’arrêt à ses rêves de Top 8 en Ligue des champions. Une rencontre qui s’est jouée sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev, présent au stade Giuseppe-Meazza.

Naufrage en terres italiennes. L’AS Monaco pensait encore pouvoir jouer un rôle décisif pour son avenir en Ligue des champions, mais il en fallait peu pour que ses ambitions s’effondrent dans ce dernier match de la phase de groupes, face à l’Inter Milan, quatrième au coup d’envoi.

Publicité

Si la qualification pour les barrages était déjà assurée après la victoire contre Aston Villa (1-0), les Monégasques ont vu leurs espoirs de Top 8 balayés par une série d’erreurs fatales et une solide performance des Nerazzuri dès les premières minutes de jeu.

Ligue des champions : L’AS Monaco se qualifie pour les barrages après sa victoire contre Aston Villa

Un début de match regrettable

Dès le coup d’envoi, la rencontre s’est transformée en un véritable calvaire pour l’AS Monaco. À peine deux minutes de jeu écoulées, et voilà que Denis Zakaria, en tentant d’empêcher Marcus Thuram d’entrer dans la surface, a commis une faute flagrante. L’arbitre n’a pas hésité une seule seconde pour accorder le penalty, que Lautaro Martínez a converti sans trembler. 1-0 pour l’Inter, et déjà une première bévue pour les Monégasques, qui peinaient à retrouver leur équilibre. Et ce n’était que le début des malheurs…

À la 13e minute, Christian Mawissa s’est retrouvé dans une situation encore plus dramatique. En tentant d’arrêter Thuram, il a fauché ce dernier dans une position où il se trouvait être le dernier défenseur. Carton rouge logique et conséquences immédiates : les Rouge et Blanc se sont retrouvés à 10 contre 11 pour les 77 minutes restantes de la rencontre. L’équipe semblait déjà accablée, et l’Inter n’allait pas manquer d’en profiter.

© AS Monaco

L’inarrêtable Lautaro Martínez

Trois minutes après l’expulsion de Mawissa, Lautaro Martínez a inscrit son doublé, sans pitié. Sur une action rapide et bien menée, l’attaquant argentin a trouvé un espace dans la surface monégasque pour en finir avec Majecki (2-0). Les hommes d’Adi Hütter se s’ont retrouvés dans une situation dramatique : 2-0 à l’extérieur et une expulsion à digérer. Le jeu se résumait plus qu’à contenir les assauts incessants des Nerazzuri.

L’AS Monaco est tout de même parvenu à éviter la catastrophe pendant une bonne partie de la première période, malgré quelques incursions timides dans le camp adverse. Les occasions se sont faites rares, et à la pause, le score de 2-0 semblait encore relativement clément au vu du match.

Un deuxième acte malheureusement sans espoir

Pour la seconde période, l’Inter a bien entendu poursuivi sa domination. Après une occasion manquée de Benjamin Pavard (51e), l’AS Monaco semblait inexistant… Il n’a pas fallu longtemps pour que la sentence tombe. À la 67e minute, Henrikh Mkhitaryan a tenté sa chance depuis l’extérieur de la surface. Le tir a mal été maîtrisé par Majecki, et Lautaro Martínez, encore lui, bien placé, a poussé le ballon au fond des filets pour son triplé de la soirée (3-0). L’Argentin a même manqué le quadruplé quelques minutes plus tard. Le club du Rocher ne voyait plus le jour.

Le calvaire des Monégasques ne s’est pas arrêté là… Jordan Teze, victime d’un coup dur, a été contraint de sortir sur civière, ajoutant une nouvelle blessure au tableau déjà bien noir (84e). L’Inter a continué de pousser pour alourdir la note, mais Marko Arnautović a (heureusement) manqué l’immanquable (88e).

Des barrages… incertains ?

L’AS Monaco termine donc sur une sévère défaite 3-0 et une 17e place dans la phase de groupes. Si la qualification pour les playoffs était acquise, l’équipe de la Principauté doit désormais se préparer à un tout autre défi.

Benfica ou le PSG ? Réponse à l’issue du tirage au sort qui aura lieu ce vendredi, pour une double confrontation les 11/12 puis et 18/19 février. Peu importe l’adversaire, les Monégasques doivent relever la tête pour espérer poursuivre leur aventure européenne.

© AS Monaco

Les réactions d’Adi Hütter

Son analyse du match : « Je ne dirais pas que ce match a été un cauchemar. Je souhaiterais tout d’abord féliciter l’Inter Milan qui mérite sa victoire. Notre début de match a en revanche été un peu un cauchemar et notre plan de jeu a été complètement différent à partir de la 16e minute après le rouge reçu par Christian Mawissa.

On s’attendait à affronter une équipe difficile et solide, cela l’a été. C’était très dur d’être compétitifs en infériorité numérique face à une équipe comme ça. Concernant Jordan Teze, nous ferons une IRM mais c’est une blessure difficile à accepter.

Nous avons montré du caractère. Affronter l’Inter Milan dans la forme dans laquelle ils sont est déjà difficile à 11 contre 11. Alors avec un joueur en moins, c’est encore plus dur, comme vous pouvez l’imaginer. A la pause, j’ai donc décidé de remplacer Lamine Camara et Thilo Kehrer car ils étaient sous la menace d’une suspension pour le barrage aller.

Certains joueurs étaient un peu nerveux de jouer dans un stade comme Giuseppe-Meazza avec une atmosphère impressionnante. C’était la première fois pour beaucoup d’entre eux. Nous avons joué une équipe avec des joueurs expérimentés et d’un très haut niveau. C’est un candidat sérieux pour remporter la Ligue des champions.

De notre côté, nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui disputent leur première campagne. Bien sûr, nous sommes déçus de nos 16 premières minutes. Le penalty a été trop facilement concédé et nous avons commis une erreur sur le deuxième but. Avec le carton rouge également, ce n’était pas simple de jouer ici, comme vous pouvez l’imaginer. »

© AS Monaco

Son avis sur les deux potentiels adversaires : « Les deux équipes sont solides et habituées aux joutes européennes. Nous connaissons très bien le PSG, ce ne serait pas la première fois qu’on les jouerait cette saison. Nous avons par ailleurs perdu 3-2 contre Benfica, donc nous verrons le tirage. Je suis néanmoins content et fier que nous soyons qualifiés pour les barrages.

Si l’on regarde le classement final, nous avons affronté quatre équipes qui ont terminé dans le Top 8. Nous avons 13 points, nous pouvons donc être fiers de cette performance, je le répète. Ce sont les play-offs maintenant, et nous verrons qui nous allons devoir affronter. »

Ligue 1 : L’AS Monaco célèbre les 40 ans du Stade Louis-II avec une belle victoire contre Rennes