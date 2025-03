Ligue 1 : L’AS Monaco renoue avec l’extérieur en battant Angers et se relance dans la course au podium

Ce soir, les Rouge et Blanc ont attendu le dernier quart d’heure pour faire sauter le verrou angevin, offrant une victoire précieuse (0-2) sur la pelouse du SCO, la première de 2025 à l’extérieur ! Longtemps dominants mais frustrés par une défense bien organisée, les joueurs d’Adi Hütter ont su faire preuve de patience avant de faire la différence en fin de rencontre dans cette 26e journée de Ligue 1.

Juste avant ce déplacement à Angers, l’AS Monaco n’était pas resté sur une bonne note après un match nul face à Toulouse (1-1). Frustrés par ce résultat, les Rouge et Blanc avaient à cœur de renouer avec la victoire, d’autant plus qu’ils n’avaient pas encore remporté de match à l’extérieur cette année.

Le SCO, quant à lui, était dans une situation délicate, enchaînant trois défaites consécutives en Ligue 1, mais s’était imposé lors du match aller à Monaco (0-1), après avoir longtemps subi une domination monégasque.

Cette rencontre revêtait donc une importance capitale pour les deux équipes, d’autant plus que Nice et Lille ont respectivement fait match nul et perdu, offrant ainsi une belle occasion à l’AS Monaco de revenir dans la course au podium.

Une entame de match prometteuse mais stérile

Le ton de la rencontre a été donné dès les premières minutes de jeu. L’AS Monaco a tout de suite réussi à imposer sa domination pour mettre en danger la défense angevine. Maghnes Akliouche a rapidement trouvé Vanderson dans la surface (2e), mais le latéral brésilien a manqué de peu la cible.

Quelques minutes plus tard, le même Akliouche a offert un ballon parfait à Takumi Minamino, mais la tentative de l’attaquant japonais n’a pas trouvé le cadre (7e). Malgré ces premières alertes, les locaux, en difficulté face à la pression monégasque, sont restés solides, et mine de rien, l’AS Monaco s’est heurté à une défense qui ne lâchait rien.

© AS Monaco

Bien que subissant la possession, Angers a tenté de réagir en contre, mais les tentatives de Zinedine Fehrat (27e) et Estéban Lepaul (30e) n’ont pas permises d’inquiéter Philipp Köhn, le portier monégasque. À la mi-temps, les Angevins n’ont toujours pas cadré une seule frappe, une statistique qui témoignait de la solidité défensive du club du Rocher.

Une seconde mi-temps plus ouverte

Au retour des vestiaires, les deux équipes semblaient plus pressées d’ouvrir le score. L’AS Monaco a maintenu la pression, mais les occasions peinaient à se concrétiser. Lamine Camara, bien servi par un coup franc d’Akliouche, a mis Thilo Kehrer dans de bonnes conditions, mais sa tête est passée au-dessus (50e). Quelques instants plus tard, Camara a tenté un tir lointain, qui a largement fui le cadre (51e). Les Rouge et Blanc poussaient, mais la défense angevine résistait encore.

Le SCO, bien en place, a profité de quelques espaces. À la 55e minute, Zinedine Fehrat s’est joué de la défense monégasque, a déstabilisé la ligne arrière pour finalement centrer sur Jim Allevinah et Estéban Lepaul, mais aucun des deux ne sont parvenu à ajuster la frappe. L’AS Monaco a commencé à perdre de son emprise sur le match et la tension est alors progressivement montée. L’ouverture du score pouvait clairement se faire sur une erreur ou une action isolée.

La percée de Mika Biereth pour la délivrance

C’est finalement un centre précis de Caio Henrique qui a libéré le club Princier. Au second poteau, Jordan Lefort est arrivé trop court, et Mika Biereth, bien placé comme à son habitude, a profité de l’occasion pour marquer d’une frappe sereine et sans opposition (77e). L’opportunisme de l’attaquant monégasque, qui a su patienter en position idéale, a enfin permis aux visiteurs de prendre l’avantage.

Angers, dos au mur, a tenté de réagir. Farid El-Melali, sur un dernier effort, a frappé au but, mais sa tentative n’a fait que trouver les gants de Köhn (80e), alors que c’était la première frappe cadrée du SCO.

© AS Monaco

Le break d’Akliouche et la dernière frayeur

Dans les dernières minutes, Akliouche, très actif dans cette rencontre, a obtenu un penalty après une main de Marius Courcoul dans la surface (88e). Le milieu monégasque n’a pas tremblé et a transformé la sentence d’un tir plein de sang-froid (0-2).

L’AS Monaco a ainsi assuré son succès, malgré une dernière frayeur lorsque Abdelli, bien lancé sur le côté, a frappé le poteau dans les arrêts de jeu (90e+4). Ce fut la seule frayeur pour un Köhn déjà largement battu.

© AS Monaco

Une victoire importante avant le Derby

Cette victoire est bien méritée pour l’AS Monaco, qui a su faire preuve de patience et d’efficacité dans les derniers instants. Avec ce premier succès à l’extérieur en 2025, les Monégasques se sont relancés dans la course au podium et sont revenus à seulement deux points de l’Olympique de Marseille et à égalité avec l’OGC Nice, qui sera leur prochain adversaire après la trêve. Le derby du Sud, le 29 mars au Stade Louis-II, s’annonce d’ores et déjà comme un match décisif pour les ambitions monégasques.

