Ligue 1 : Troisième triplé pour Biereth, qui porte l’AS Monaco jusqu’à la victoire contre Reims

Mika Biereth inscrit un triplé historique et permet à l'AS Monaco de s'imposer largement face au Stade de Reims (3-0), égalant ainsi Nice sur le podium © AS Monaco

Dans un Stade Louis-II en feu et sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev mais aussi de David Trezeguet, l’AS Monaco a livré une prestation impressionnante en dominant largement le Stade de Reims (3-0) ce vendredi soir. Un triplé historique de Mika Biereth a permis aux Rouge et Blanc de poursuivre leur série de victoires à domicile et de revenir à la troisième place du classement, à égalité avec Nice.

Avant cette rencontre, l’AS Monaco se retrouvait à la cinquième place du classement, après une défaite frustrante à Lille. Forts d’une série de trois victoires consécutives à domicile, les Monégasques comptaient sur ce match face à un Stade de Reims en grande difficulté pour se rapprocher du podium.

Publicité

Ligue 1 : L’AS Monaco s’incline à Lille et voit le podium s’éloigner

Un début de match poussif, puis la machine monégasque s’est emballée

Dès le coup d’envoi, l’AS Monaco a pris les choses en main. Après une première tentative de Mika Biereth qui a frôlé le poteau dès la première minute, les Rouge et Blanc ont enchaîné les occasions. Maghnes Akliouche, bien lancé dans l’axe, a vu son tir enroulé arrêté par Diouf (10e).

Le match a failli prendre une tournure inattendue lorsque Thilo Kehrer, pressé par Keito Nakamura, a manqué sa relance et offert à Junya Ito une belle opportunité de but, qu’il n’a heureusement pas exploitée grâce à un retour salvateur (12e). Quelques minutes plus tard, Moatasem Al-Musrati, à la réception d’un centre qui s’annonçait prometteur, a finalement manqué son tir (15e). © AS Monaco

L’attaque monégasque était omniprésente, mais c’est finalement Mika Biereth qui a brisé l’impasse. À la 34e minute, le danois a surgi au point de penalty pour reprendre un centre parfait de Caio Henrique. Son huitième but en sept matchs confirme sa forme étincelante (1-0). Et seulement cinq minutes plus tard, le même Biereth, après un superbe enchaînement technique, a doublé la mise et a ainsi rejoint l’international Suédois Zlatan Ibrahimović, égalant une performance historique réalisée en 2012 (2-0, 39e).

© AS Monaco

Un, deux, trois… Biereth !

Au retour des vestiaires, Reims a tenté de réagir, mais la défense monégasque, solide et bien organisée, a repoussé chaque tentative. Takumi Minamino, très proche de tripler la mise, a vu son tir repoussé par Diouf (49e). Ce ne sera que partie remise, car Mika Biereth, toujours aussi opportuniste, a profité d’une frappe repoussée de Breel Embolo pour inscrire son troisième but de la soirée à la 51e minute (3-0).

Ce triplé consécutif au Stade Louis-II marque un exploit historique pour l’attaquant danois, un exploit qu’aucun joueur de l’AS Monaco n’avait réalisé depuis plusieurs décennies ! Dans son communiqué, l’AS Monaco précise : « Avec dix réalisations en Ligue 1 depuis son arrivée, Mika Biereth est tout simplement le meilleur buteur dans les cinq grands championnats en 2025. Il est par ailleurs le premier joueur à inscrire trois triplés après ses sept premières apparitions sur les 70 dernières années. »

Reims se heurte à un Majecki impérial

Bien qu’à 3-0 le match semblait joué, Reims, à la peine cette saison, n’a pas pour autant baissé les bras. À la 57e, Sergio Akieme, a obligé Majecki à se détendre sur sa gauche, tandis que Keito Nakamura, un peu plus tard (65e), a vu sa frappe captée sans problème par le portier polonais.

Pour sa part, l’AS Monaco, a continué de gérer son avantage, et Adi Hütter de faire tourner son effectif. Les entrées de George Ilenikhena, Krépin Diatta et Eliesse Ben Seghir (74e) ont apporté du rythme, tandis que Lucas Michal, qui est entré en fin de match (79e), a manqué de peu d’ajouter un quatrième but avec une tête bien placée (84e).

Quatrième victoire consécutive à domicile

Cette victoire, nette et sans bavure, permet à l’AS Monaco de signer son quatrième succès d’affilée au Stade Louis-II. Un exploit qui redonne des couleurs aux ambitions du club, désormais à égalité avec Nice sur la troisième marche du podium de Ligue 1. L’AS Monaco semble avoir retrouvé la forme avec un calendrier plus calme et peut aborder son déplacement à Toulouse, vendredi prochain à 20h45, avec une confiance renouvelée !

"Ça va nous donner de la confiance pour la suite"



La réaction des Monégasques après le coup de sifflet final 🗣️👊



3⃣-0⃣ #ASMSDR pic.twitter.com/rh8RlBF6DD — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 28, 2025

Les réactions d’Adi Hütter

Évidemment, son impression sur la performance de Mika Biereth : « C’est impressionnant (sourire) ! Ce qu’il a fait encore ce soir en atteignant déjà la barre des 10 buts en Ligue 1, avec un troisième hat-trick d’affilée en autant de matchs, c’est énorme ! Mais je veux aussi complimenter l’ensemble de l’équipe qui est allée chercher un clean sheet ce soir au terme d’une très bonne prestation. Nous méritons amplement ce succès, mais quel match remarquable de Mika encore une fois !

Pour être très honnête, quand on signe un joueur on espère toujours qu’il brille, mais inscrire comme lui 10 buts en 7 matchs, c’est un rêve normalement ! Je dois dire que je suis surpris que son adaptation ait été aussi rapide, mais je veux également féliciter l’équipe qui s’est parfaitement adaptée à son jeu et qui travaille beaucoup pour lui. Il leur rend bien, car il se bat sur le terrain, il court beaucoup et ouvre beaucoup d’espaces pour le collectif. Il mérite donc de scorer autant, donc bravo à lui et à ceux qui lui offrent ces buts ! » © AS Monaco

Ce que Biereth apporte à l’équipe : « Rappelez-vous que nous avons manqué beaucoup d’occasions à de nombreuses reprises cette saison ! Mika est un buteur, un vrai finisseur qui est capable de marquer énormément et qui se trouve toujours dans la bonne zone. Il peut d’ailleurs frapper dans beaucoup de positions dans la surface. Ce soir il aurait même pu finir avec 4 ou 5 buts, avec deux ou trois opportunités manquées ! Il change donc beaucoup de choses, mais parce que nous marquons aussi plus de buts. »

Son sentiment quant à la victoire : « Nous voulions continuer l’aventure en Ligue des champions, malheureusement ce n’est pas le cas. Mais désormais, nous avons donc plus de temps pour nous entraîner, pour prêter attention au fait de donner plus de stabilité à l’équipe, comme l’a parfaitement expliqué mon adjoint Christian Peintinger en conférence de presse d’avant-match. Nous avons davantage l’occasion de travailler sur nos petits défauts et nos manques.

Aujourd’hui ce clean sheet est un signe positif qui prouve que nous devons aussi porter attention au travail défensif pour retrouver notre solidité. Je suis donc satisfait de notre performance, d’autant que ce n’était pas facile en première mi-temps car Reims était très regroupé dans un bloc bas. Nous cherchions comment construire pour tenter de marquer. C’était beaucoup plus ouvert en deuxième où notre adversaire était un peu mieux, mais j’ai beaucoup aimé notre première période. »

Qui est Mika Biereth, la nouvelle recrue de l’AS Monaco ? Découvrez cet attaquant en « voie de disparition »