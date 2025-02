Ligue 1 : L’AS Monaco s’incline à Lille et voit le podium s’éloigner

Malgré un combat acharné et une seconde période un peu plus convaincante, les Monégasques doivent résoudre leurs problèmes de réalisme et de constance pour espérer continuer à jouer les premiers rôles © AS Monaco

L’AS Monaco a une nouvelle fois trébuché à l’extérieur, en championnat, s’inclinant d’une courte tête face à Lille (2-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. Après avoir été menés 2-0 en première période, les Monégasques ont montré un visage plus offensif en seconde mi-temps, mais n’ont pas réussi à revenir. Cette défaite, la 6e consécutive de l’ASM loin de ses bases, vient conclure une semaine difficile après son élimination en Ligue des champions contre Benfica.

Le Stade Pierre-Mauroy affichait complet pour cette rencontre, avec plus de 700 supporters monégasques venus soutenir leur équipe ce samedi soir. Les Rouge et Blanc, qui restaient sur une série de victoires à domicile, avaient pour objectif de se racheter après des performances décevantes en déplacement, notamment dans le Nord.

Un début de match contrasté

Dès le coup d’envoi, le rythme était élevé et l’intensité palpable. Après quelques minutes d’observation, les Lillois ont rapidement pris les devants. Hakon Haraldsson, d’abord dangereux sur une frappe croisée dès la 22e minute, a ouvert le score du gauche dans le petit filet opposé, après une erreur défensive monégasque.

L’Islandais, qui n’en était pas à son premier exploit, a doublé la mise juste avant la pause, exploitant un contre favorable après une mauvaise passe en retrait de Wilfried Singo pour Denis Zakaria dans la surface (2-0, 42e).

L’ASM réagit juste avant la pause

Alors que l’AS Monaco semblait sombrer dans cette première période, la réplique monégasque ne tarda pas, fort heureusement. À la 45e+2, après une magnifique combinaison collective : tête de Maghnes Akliouche dans la surface, talonnade de Mika Biereth, et tir de Takumi Minamino.

Ce dernier a inscrit son troisième but en trois matchs, réduisant l’écart d’une simple poussée au fond des filets. Ce but salvateur juste avant la mi-temps a redonné de l’espoir aux hommes d’Adi Hütter, qui ont regagné les vestiaires sur un score de 2-1.

Une seconde période de domination stérile

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco a accéléré son jeu, multiplié les assauts et mis en difficulté la défense lilloise. Minamino et Ben Seghir ont sans cesse cherché à déstabiliser les Dogues, mais le réalisme manquait. Après une belle séquence entre les deux attaquants, un tir de Vanderson a été repoussé par Gabriel Gudmundsson (61e). Les Monégasques ont gâché deux corners, l’un mal frappé par Singo, l’autre mal exploité par Biereth (61e).

Le rythme était plus haché en seconde période, avec une équipe lilloise cherchant à casser le jeu par des fautes stratégiques. Après une série de dribbles dans la surface, Ben Seghir a réclamé un penalty pour une faute de Benjamin André, mais l’arbitre n’a pas bronché (68e). Puis, sur un bon corner de Ben Seghir encore, ni Mutassim Al-Musrati ni George Ilenikhena ne sont parvenus à concrétiser de la tête (82e).

Une fin de match intense mais infructueuse

Les dernières minutes étaient haletantes, mais les Monégasques ont manqué de précision. À la 86e, Chevalier a sauvé Lille avec une double parade devant Ilenikhena et Minamino, alors qu’ils se sont retrouvés en position favorable (86e). Malgré un dernier essai de la part du jeune attaquant de 18 ans à la 94e minute, Ilenikhena, la tentative n’a pas trouvé le cadre et le club du Rocher s’est finalement incliné sur le score inchangé de 2-1.

Avec ce résultat, le LOSC prend provisoirement la 3e place du classement, suivi de l’OGC Nice puis de l’AS Monaco.

Un bilan préoccupant, presque alarmant

Cette défaite est une nouvelle désillusion pour l’AS Monaco, qui peine à s’imposer à l’extérieur. Après une élimination en Ligue des champions mardi dernier, l’équipe doit rapidement se ressaisir pour la suite de la saison et ses objectifs de podium, avec un déplacement déjà crucial vendredi prochain face à Reims au Stade Louis-II.

Les réactions d’Adi Hütter

Son analyse du match : C’est une défaite difficile parce que Lille est un concurrent direct à la qualification à la Ligue des champions la saison prochaine. Être mené 2-0 ici est toujours compliqué pour revenir ensuite mais j’ai vu une équipe qui s’est battue jusqu’à la fin. Nous avons eu des opportunités, principalement en première période, avec Mika Biereth ou Eliesse Ben Seghir. Il pouvait aussi avoir penalty sur Takumi Minamino en début de match.

Le résultat n’est pas bon, c’est certain, et nous n’avons pas été suffisamment décisifs dans les deux surfaces, mais je trouve notre football meilleur aujourd’hui par rapport à quelques semaines auparavant. Cela me rend donc positif même si la défaite est forcément difficile à accepter à cet instant.

Il faut aussi respecter Lille qui a très bien défendu, c’est une top équipe du championnat de France qui a également terminé dans les huit en Ligue des champions. Je le répète mais nous avons essayé de trouver des solutions jusqu’à la fin en nous créant quelques opportunités.

Si l’on regarde les statistiques plus en détail, nous avons eu davantage la possession et plus d’Expected Goals mais le résultat final est une défaite. Je n’étais pas content du football pratiqué il y a quelques semaines mais j’ai le sentiment aujourd’hui que nous sommes mieux. La position au championnat n’est pas bonne actuellement mais la saison n’est pas finie, nous devons continuer à nous battre et on le fera.

Son sentiment vis à vis des deux buts encaissés : Le premier but a été concédé après une touche, nous n’étions pas assez prêts sur cette situation. Le deuxième est plus compliqué à expliquer parce que nous avions l’opportunité de dégager à deux ou trois reprises. Haraldsson nous a puni deux fois, ce n’est pas acceptable. Bien sûr, nous devrons faire mieux dans le futur.

Pourquoi de tels résultats face aux grosses équipes du championnat ? : Chaque match rapporte trois points et lorsque l’on regarde le nombre de points pris, je ne suis pas heureux de n’en avoir pris qu’un face aux équipes du top 5 en effet. Il reste à présent 33 points à prendre jusqu’à la fin de saison, nous devrons faire notre maximum pour en engranger le plus possible pour nous qualifier de nouveau en Ligue des champions car c’est important pour le club.

Ce n’est pas encore la fin de saison mais il est aussi vrai que les résultats à l’extérieur ne sont pas suffisants. Nous sommes davantage solides à domicile, il faudra pour autant ramener quelques points en déplacement, c’est très important pour nous. Aujourd’hui est une défaite difficile mais on n’abandonnera pas.

