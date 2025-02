Ligue 1 : Pluie de buts au Louis-II, l’AS Monaco écrase Nantes et s’arme avant le choc contre Benfica

Menés par un Mika Biereth en feu, les Monégasques écrasent Nantes 7-1 et préparent idéalement leur match retour face à Benfica en C1 © AS Monaco

Ce samedi soir, l’AS Monaco a survolé le FC Nantes avec un score sans appel de 7-1, dans une rencontre rapidement à 11 contre 10 et une prestation offensive de haute volée. Avec un Mika Biereth de nouveau auteur d’un triplé et une équipe qui n’a cessé d’appuyer sur l’accélérateur, les Monégasques ont confirmé leur bonne forme avant le retour décisif contre Benfica en Ligue des champions.

Festival de buts et une troisième victoire consécutive à domicile en Ligue 1 pour les Monégasques ! Un succès d’ampleur qui permet aux Rouge et Blanc de se mettre dans de très bonnes conditions avant leur déplacement ultime à Lisbonne en Ligue des champions, prévu mardi prochain. De quoi aborder ce choc européen avec un maximum de confiance, après avoir fait un véritable festival offensif contre Nantes.

Ouverture du score précoce pour Nantes

Le début de la rencontre a été étonnamment favorable aux visiteurs. Dès la 4e minute, Nantes a ouvert la marque de manière assez surprenante. Profitant d’une récupération haute, Matthis Abline, servi par Moses Simon, a trompé Radoslaw Majecki d’un tir précis (0-1).

Cependant, cette joie n’a été que de courte durée. À peine quatre minutes plus tard, l’AS Monaco s’est retrouvé en supériorité numérique après l’exclusion de Nicolas Cozza, qui a commis une faute dangereuse sur Vanderson. La rencontre a alors basculé.

L’AS Monaco en mode rouleau compresseur

Dès lors, les Monégasques ont pris le contrôle du match. Bien qu’Anthony Lopes ait brillé par deux interventions décisives devant Eliesse Ben Seghir (14e) et Maghnes Akliouche (18e), la pression monégasque s’est intensifiée. L’égalisation est survenue juste avant la mi-temps, grâce à Mika Biereth qui a parfaitement repris un centre de Takumi Minamino (44e, 1-1).

© AS Monaco

Ce but a immédiatement donné le ton, puisque sur le coup d’envoi, le Japonais a doublé la mise en enchaînant une superbe volée (45e). À la pause, l’AS Monaco menait 2-1, un retournement de situation qui fait plaisir.

© AS Monaco

Une seconde mi-temps en roue libre

Le retour des vestiaires a été une formalité pour les Monégasques, toujours plus intraitables. À peine quatre minutes après la reprise, Minamino a une nouvelle fois été à l’origine d’un but, servant idéalement Eliesse Ben Seghir qui a inscrit le troisième but (49e, 3-1). Le match était alors largement à l’avantage de l’AS Monaco, mais la machine offensive ne s’est pas arrêtée là.

© AS Monaco

À la 54e minute, Mika Biereth a inscrit un doublé d’une frappe splendide du pied droit à l’entrée de la surface (4-1). La fête s’est poursuivie avec une série de changements, dont le retour à la compétition de George Ilenikhena après un mois d’absence, qui a marqué de son empreinte. En provoquant un penalty, il a permis à Biereth de compléter son deuxième triplé en deux matchs (65e, 5-1).

© AS Monaco

Une performance que le club n’a pas manqué de souligner dans son communiqué : « Mika Biereth devient le premier joueur à inscrire sept buts lors de ses cinq apparitions avec l’AS Monaco en Ligue 1. Il est également le deuxième à réaliser cela lors de ses cinq premiers matchs de championnat au XXIe siècle après Zlatan Ibrahimovic en 2012. »

Un festival offensif pour finir en beauté

L’attaque du club du Rocher ne s’est toujours pas arrêtée là. Biereth a failli inscrire un quadruplé sur un service de Krépin Diatta (77e), mais sa reprise a effleuré la barre transversale. C’est finalement George Ilenikhena, officiellement en grande forme, qui a inscrit le sixième but de la soirée d’une tête plongeante (81e, 6-1), avant de conclure cette démonstration offensive avec un dernier but dans les arrêts de jeu (95e).

© AS Monaco

Les Monégasques ont continué de pousser jusqu’à la dernière seconde, avec une frappe de Mamadou Coulibaly qui a flirté avec le poteau (93e), mais ce fut Ilenikhena qui clôtura le score à 7-1. Le retour de l’attaquant sénégalais après sa blessure au genou a été une belle cerise sur ce gâteau offensif.

Avec cette large victoire, l’AS Monaco s’est provisoirement emparé de la troisième place du championnat devant l’Olympique de Marseille, renforçant ses ambitions pour la fin de saison.

© AS Monaco

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment quant à cette victoire : Gagner 7-1 est bien sûr un résultat spécial, c’est un très gros score, je suis donc forcément content. Le début de match a été difficile parce qu’avant le premier but, ils avaient touché le poteau. Vous pouvez imaginer à quel point nous étions tous insatisfaits. Le carton rouge nous a beaucoup aidés, personne ne sachant mieux quel impact et quelles difficultés cela peut avoir d’évoluer en infériorité numérique.

Nous avons réussi à mener 2-1 à la pause et je veux féliciter mon équipe des cinq buts inscrits en deuxième période. Nous avons toujours joué vers l’avant, je suis encore une fois très content du résultat mais aussi de l’attitude et de la réaction de mes joueurs. Sur les trois derniers matchs joués à domicile, nous en sommes à 14 inscrits, c’est beaucoup.

Je n’étais pas content de la première période. Lors des 30 premières minutes, nous ne faisions pas les bons choix offensifs. Nantes, à 10 contre 11, évoluait en bloc bas, il fallait donc réussir à trouver la bonne solution. J’étais heureux de l’égalisation de Mika Biereth avant la pause car je me disais qu’il restait encore 45 minutes pour faire la différence. Puis le deuxième est arrivé dans la foulée sur une passe fantastique de Lamine Camara pour un but de Takumi Minamino, non moins fantastique.

© AS Monaco

Si ce match va apporter à la préparation pour Benfica : Nous ne pouvons pas comparer ce match à celui de Benfica, selon moi. Face à Nantes, nous avons joué en supériorité numérique durant plus de 80 minutes et nous étions à la maison. Mardi à Lisbonne, nous allons être devant plus de 60 000 supporters.

Bien sûr, ce résultat nous donne de la confiance et montre que l’on peut pratiquer un bon football. Nous allons aller au Portugal avec un but de retard mais je crois au fait que nous allons réussir une bonne performance. Dans tous les cas, on donnera tout pour nous qualifier face à une équipe solide à domicile.

Un mot sur la performance de Mika Biereth : Oui bien sûr, je l’ai été car c’est la deuxième fois qu’il réussit un triplé. Il a de l’impact et a déjà marqué sept fois en cinq matchs, c’est impressionnant. Je suis aussi très content du doublé de George Ilenikhena qui était de retour après sa blessure. Il y a également une belle histoire avec le come-back de Mamadou Coulibaly qui s’était gravement blessé au genou la saison dernière face à Nantes. Tout le monde était content qu’il ait pu jouer à nouveau.

