Ligue des champions : Fin de l’épopée européenne pour l’AS Monaco, qui a pourtant tout donné face à un Benfica peu convaincant

Au terme d’un barrage retour complètement fou à l’Estádio da Luz ce mardi soir, l’AS Monaco a livré une bataille courageuse face à Benfica, mais n’a pas réussi à inverser la tendance. Bien qu’ils aient arraché un match nul 3-3, les Rouge et Blanc ne poursuivent pas leur épopée en Ligue des champions, en raison de leur défaite 0-1 lors du match aller à Louis-II.

La qualification échappe de très peu à l’AS Monaco, qui n’a jamais cessé de croire en son destin. Un mélange de regrets et de fierté imprègne désormais l’équipe monégasque après cette élimination cruelle.

L’AS Monaco s’empare du premier quart d’heure

Le coup d’envoi a été donné dans un Estádio da Luz quasi plein et une ambiance incroyable. 64 000 spectateurs étaient présents et près de 400 supporters monégasques ont fait le déplacement pour encourager leur équipe de cœur. D’emblée, l’intensité était palpable.

Dès la 2e minute, Leandro Barreiro a lancé le premier avertissement avec une tête bien arrêtée par Radosław Majecki. En réponse, l’AS Monaco a su se montrer dangereux, avec des tentatives de Breel Embolo et Eliesse Ben Seghir, mais ces dernières ont échoué à trouver le cadre (4e).

Les Monégasques ont continué de se projeter, mais la frappe de Krépin Diatta a été arrêtée par le gardien Anatoliy Trubin (7e). À l’autre bout du terrain, Majecki a réalisé une intervention décisive face à Barreiro pour éviter un second tir dangereux (8e).

L’ouverture du score pour Benfica

Cependant, la dynamique du match a basculé en faveur des locaux. Benfica, bien que nettement dominé au début, a ouvert le score à la 22e minute grâce à Kerem Aktürkoglu, qui a conclu un centre précis de Vangelis Pavlidis (1-0). Ce but est survenu contre le cours du jeu et a failli assommer les Monégasques. Mais ces derniers ont rapidement réagi.

À la 32e minute, Embolo a placé une tête sur le poteau, puis Takumi Minamino a réussi à égaliser d’une frappe dans un angle fermé (1-1). L’espoir renaissait dans le camp monégasque.

Sur un contre parfaitement mené par Maghnes Akliouche, ce dernier a décalé Embolo d’une passe précise. Le Suisse, en bonne position, a cependant envoyé sa frappe au-dessus du stade, gâchant une belle opportunité de creuser l’écart. Un partout à la pause, et vu la physionomie du match, cette égalité n’était clairement pas idéale pour l’AS Monaco. Tout était encore possible, mais les Monégasques savaient que chaque erreur défensive pourrait se payer cher.

Une seconde période où l’espoir n’a pas manqué

De retour des vestiaires, l’AS Monaco a fait preuve d’une belle détermination. Dès la 47e minute, Ben Seghir s’est retrouvé proche de marquer, mais son tir a été détourné par Trubin. Quelques minutes plus tard, il a été récompensé de ses efforts.

À la 51e, l’international marocain a réussi une frappe enroulée magnifique qui a trouvé le fond des filets, offrant à l’AS Monaco une première fois l’avantage (1-2). Le match s’est emballé, les Rouge et Blanc ont clairement pris les commandes en imposant un pressing constant.

Un penalty qui relance Benfica

La bataille était rude. Benfica a réagi et a menacé l’AS Monaco avec plusieurs frappes. À la 57e, Alvaro Carreras a vu son tir enroulé frôler le poteau de Majecki, avant que Zeki Amdouni ne décochent une frappe puissante que le portier monégasque a brillamment détournée (61e).

L’élan monégasque s’est vu interrompu par un penalty accordé aux Portugais à la 76e minute, après un cafouillage défensif. Vangelis Pavlidis n’a pas tremblé et a transformé le penalty en égalisation (2-2). Ce tournant dans le match a relancé les espoirs des Lisboètes.

Malgré l’égalisation, l’AS Monaco n’a pas lâché. Le jeune George Ilenikhena, entré à la 81e minute, a fait mouche dès son premier ballon. Après un superbe duel remporté, il a marqué d’une frappe imparable, donnant au club du Rocher un court avantage (2-3). Les Monégasques y ont encore cru, nous y avons tous cru, mais l’histoire de ce match n’était pas encore terminée.

À la 84e minute, Benfica a répliqué. Orkun Kökçü, bien placé, a dévié un tir dans les cages de Majecki, égalisant pour les Portugais (3-3). Ce but est tombé comme un coup de massue sur les joueurs monégasques, qui ont senti leur qualification s’échapper sous leurs yeux.

Une élimination très amère, qui laisse derrière elle des regrets

Alors que l’espoir renaissait à chaque action, un dernier penalty en faveur de Benfica aurait pu définitivement écarter l’AS Monaco, mais après une vérification vidéo, l’arbitre est revenu sur sa décision (95e). Les Rouge et Blanc, animés par une dernière poussée, ont continué de presser, mais la qualification leur a échappé.

Malgré un match comme on en n’avait pas vu depuis longtemps, l’AS Monaco n’a pas réussi à renverser la vapeur. Une belle révolte offensive oui, mais les soucis défensifs de l’équipe restent évidents. Les Monégasques ont clairement eu du mal à contenir les quelques assauts de Benfica et plusieurs erreurs derrière leur ont coûté cher.

Le nul 3-3, bien que spectaculaire ce soir, n’a pas suffit après la défaite du match aller. Les Rouge et Blanc peuvent en effet avoir des regrets sur leurs largesses défensives, mais ont tout de même de quoi sortir la tête haute de cette campagne européenne.

Ce soir, les Monégasques ont montré un esprit combatif, mais la Ligue des champions leur a échappé. Leur prochaine bataille les attend dès samedi à Lille, 17h, où il faudra repartir sur une toute nouvelle dynamique.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment ce soir : « Je dirais que c’est un mélange de fierté et de déception, même si je veux tout d’abord féliciter Benfica pour sa qualification. Tout le monde était forcément très déçu dans le vestiaire. Mais d’un autre côté, je suis content et fier du visage montré par cette jeune équipe ici à Lisbonne. Ils méritaient mieux sur les deux matchs, car pour moi Benfica a été pour le moins chanceux.

Seulement nous sommes coupables de ne pas avoir converti davantage d’occasions, car elles ont été nombreuses. Et quand vous voyez ce public ici à l’Estádio da Luz, cela veut dire quelque chose ! Mais à la fin nous avons aussi concédé trois buts, ce qui est trop à ce niveau de la compétition. Mais je le répète, je suis vraiment fier de cette très jeune équipe. »

S’il a des regrets quant à ces barrages : « Ce que je peux dire, c’est qu’à ce niveau de la Ligue des champions, il est évident que nous avons fait trop d’erreurs individuelles pour espérer l’emporter, et c’est trop face à ce genre d’adversaires. Mais nous pouvons beaucoup apprendre à ce niveau de la compétition, et pour les jeunes c’est une super expérience. Ce que j’ai vu ce soir à Lisbonne me rend vraiment fier, et c’est une promesse pour le futur.

Nous n’avons pas été assez bons pour défendre, même si je pense que Benfica a eu une très grande efficacité ce soir. Je le répète, nous avons manqué trop d’occasions, et l’on ne peut pas parler d’expérience, car nous avons un bon mix dans le groupe. Je crois que nous avons surpris Benfica en alignant une défense à cinq avec trois milieux de terrain et deux attaquants. Nous leur avons posé beaucoup de soucis, mais nous aurions dû être plus en réussite devant le but. Benfica a eu beaucoup de chance ce soir encore une fois. »

Un mot sur les performances de Ben Seghir et Akliouche ce soir : « C’est la façon dont nous voulons jouer, avec de jeunes talents issus de notre Academy. Nous sommes très fiers d’Eliesse, qui n’a que 19 ans, et de Maghnes (22 ans), qui sont des exemples de la qualité de la formation à La Diagonale. Ils ont été fantastiques ce soir au coeur du jeu malgré les nombreuses absences.

Il nous manquait beaucoup de joueurs comme Denis Zakaria, Moatasem Al-Musrati, Aleksandr Golovin qui peut également jouer au poste de numéro 6 et Soungoutou Magassa. Je suis content de la manière dont nous avons pallié ces manques, avec trois jeunes joueurs de talent, avec Lamine Camara qui n’a aussi que 20 ans. Nous avons donc fait un bon match, mais pas assez pour pouvoir nous qualifier pour le prochain tour. »