Ligue 1 : L’AS Monaco se fait surprendre dans le temps additionnel et partage ses points avec Toulouse

Ce vendredi soir, l’AS Monaco a connu un nouveau moment de frustration sur la pelouse du Stadium face à Toulouse, en concédant un match nul 1-1. Alors qu’ils étaient bien partis avec l’ouverture du score rapide de Takumi Minamino, les Monégasques ont fini par voir leurs espoirs s’envoler dans les toutes dernières minutes.

Grosse déception pour une équipe pourtant dominatrice ce soir. Fort de quatre victoires consécutives en Ligue 1 à domicile (Rennes, Auxerre, Nantes et Reims), l’AS Monaco visait clairement à débloquer son compteur à l’extérieur puisqu’ils n’ont remporté aucun des matchs chez leurs adversaires depuis le 9 novembre dernier face à Strasbourg.

Un départ prometteur pour les Monégasques

Dès le coup d’envoi, l’AS Monaco s’est montré résolut dans ses ambitions. Durant la première mi-temps, la différence de niveau entre les deux équipes était palpable. Sous la conduite d’Adi Hütter, les Rouge et Blanc ont appliqué un pressing haut et maintenu un positionnement agressif qui ont bien gêné les Toulousains.

Dans le premier quart d’heure, c’est le héros du moment Mika Biereth qui a su se mettre en avant, avec une activité offensive qui a surtout été illustrée par sa passe décisive pour Takumi Minamino à la 17e minute (0-1). Profitant d’une excellente action collective, le Japonais n’a eu qu’à conclure pour inscrire son quatrième but de la saison.

Cependant, malgré ce premier temps fort, l’inefficacité des Monégasques à transformer leurs nombreuses occasions posait question. À la pause, seul un but les séparait de leur adversaire, un avantage pourtant insuffisant par rapport à la domination affichée.

Changement de décor en seconde période

Malgré cet avantage, l’AS Monaco n’a pas su prendre l’ascendant en deuxième période. Si Biereth, auteur d’une prestation remarquable, a bien failli doubler la mise après un bel enchaînement, son tir a été stoppé par le gardien Haug (20e). Le second acte a vu les joueurs de Toulouse redoubler d’efforts, prenant le contrôle du jeu et multipliant les assauts vers les cages de Majecki.

Bien que solides sur le plan défensif, les Rouge et Blanc sont restés sous pression et l’inefficacité en attaque commençait à peser sur leur moral. Les erreurs défensives, trop fréquentes cette saison, allaient finalement être fatales.

La défense monégasque craque dans le temps additionnel

Si le club du Rocher aurait pu plier la rencontre à plusieurs reprises, notamment avec une tête de Wilfried Singo sur corner qui a frappé le poteau à la 88e, c’est finalement dans les ultimes derniers instants que Toulouse est parvenu à égaliser.

À la 91ᵉ minute, une mésentente entre Thilo Kehrer et le gardien Majecki a permis à Magri de récupérer un ballon dans la surface monégasque. En deux temps, l’attaquant toulousain a trompé la défense et égalisé à ras de terre (1-1). Un coup du sort cruel pour des Monégasques jusque-là solides, mais désormais piégés par leur propre relâchement.

La déception était palpable chez les visiteurs. À quelques secondes du coup de sifflet final, Majecki a encore dû intervenir pour sauver son équipe après une tête de Zajc (93e).

Le podium qui s’éloigne de nouveau

Ce match nul, à la fois rageant et frustrant, laisse l’AS Monaco dans l’incertitude concernant une place assurée sur le podium cette saison. La possibilité de voir Lille les dépasser en cas de victoire contre Montpellier prend désormais tout son sens. Bien qu’ayant montré une belle maîtrise en première période, les Monégasques n’ont pas su gérer leur avance et ont payé cher leur manque de réalisme offensif et leur fragilité défensive.

Avec une défense encore une fois mise à mal dans les dernières minutes, l’équipe d’Adi Hütter devra impérativement se ressaisir pour atteindre ses objectifs mais aussi maintenir ses ambitions européennes, et ce dès samedi prochain face à Angers.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment après cette rencontre : « Nous avons dominé la première mi-temps et on aurait mérité de mener de deux buts à la pause. Nous avions du respect pour Toulouse qui réalise une bonne saison et qui jouait à domicile. Nous avons ensuite eu moins de solutions en deuxième période et avons montré davantage de disparités.

Mais avant, nous avions manqué trop d’occasions et il est impossible de concéder un but de la sorte à la fin, à ce moment-là de la saison. Ca aurait été une victoire importante et ça nous aurait fait du bien de repartir avec les trois points à Monaco. C’est très frustrant et ne prendre qu’un point est une grosse déception. »

Son analyse du match : « Je suis d’accord que l’on devait marquer ce deuxième but, ça nous aurait rendu la tâche plus facile. Toulouse était très en difficulté en première et je n’ai pas ressenti une grande menace de leur part en deuxième.

Nous méritions bien sûr de prendre les trois points mais bravo à Toulouse qui s’est battu jusqu’à la fin. Nous sommes coupables de ce résultat en n’ayant pas réussi à marquer un deuxième voire un troisième but. On sait que dans le football, si on ne réalise pas le break, on peut être puni, c’est ce qui s’est passé en concédant un but évitable. Je le répète, c’est impossible de concéder cette égalisation de la sorte. »

