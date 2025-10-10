L’AS Monaco se sépare de son entraîneur Adi Hütter

L’AS Monaco a annoncé ce vendredi soir le départ de son entraîneur Adi Hütter. Le technicien autrichien de 55 ans, arrivé au club en juillet 2023, a été démis de ses fonctions.

Les dirigeants du club de la Principauté ont pris cette décision après une série de résultats difficiles, dont la défaite à Lorient (3-1) et le match nul à domicile face à Nice dans le derby (2-2) dimanche dernier. L’équipe occupe actuellement la cinquième place du championnat avec 13 points après sept journées, comptabilisant quatre victoires, deux défaites et un nul.

Les Rouge et Blanc comptent un point après deux journées dans la phase de ligue de la Ligue des champions, avec une défaite cinglante à Bruges et un nul contre Manchester City.

« Je ne retiendrai que des choses positives »

Dans son communiqué officiel, l’AS Monaco a tenu à saluer le travail accompli : « Le Club souhaite remercier Adi et son staff pour le travail accompli, pour leur engagement avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite. »

Adi Hütter © AS Monaco

Dans un message transmis à L’Équipe, Adi Hütter a réagi avec sérénité à son départ : « Je ne retiendrai presque exclusivement que des choses positives et du succès ces dernières deux années, durant lesquelles nous avons ramené Monaco dans le top 3 en France et, après une longue absence, vécu deux campagnes de Ligue des champions d’affilée. Parfois, des destins se séparent mais je le vis tout à fait bien. Je laisse derrière moi une équipe de qualité qui fonctionne bien, avec de grandes individualités. Je souhaite à la direction, aux joueurs, au staff et au club tout entier rien de moins que le meilleur pour l’avenir. »

Un nouveau coach de l’ASM doit être nommé rapidement pour prendre les rênes de l’équipe monégasque. La trêve internationale permettra au nouvel entraîneur de préparer le déplacement à Angers le samedi 18 octobre, avant d’enchaîner avec la réception de Tottenham, quatre jours plus tard au Louis-II.