Le centre de coordination gérontologique de Monaco fête ses 20 ans en présence du Prince Albert II

Créé en 2005, le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco (CCGM) célèbre cette année deux décennies d’engagement au service des seniors de la Principauté.

À l’occasion de cet anniversaire, le Prince Albert II s’est rendu sur place ce jeudi 12 juin pour saluer les équipes et réaffirmer son attachement à la solidarité intergénérationnelle.

Accompagné du Conseiller de Gouvernement–Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, le Souverain a visité les locaux du Centre, avant d’assister aux prises de parole de Christophe Robino, de Philippe Migliasso, cadre supérieur de santé du CCGM et du Dr Pascale Porasso-Gelormini, médecin gériatre.

Le moment fort de la visite a été la création d’une œuvre collective, à laquelle le Prince Albert II a lui-même contribué en inscrivant le mot « respect » à la bombe de peinture. Réalisée par l’artiste monégasque Mr One Teas, cette fresque symbolique, dévoilée devant l’ensemble des participants, retrace les grandes étapes des 20 ans d’engagement du CCGM. Elle sera installée au sein du service, comme un témoignage durable de cette journée et de l’action menée en faveur du bien-vieillir en Principauté.

Monaco adopte sa loi sur les soins palliatifs : « Un pacte d’humanité »

Un accompagnement des plus de 60 ans

Depuis 20 ans, le CCGM joue un rôle central dans la politique gérontologique monégasque. Composé d’une équipe pluridisciplinaire, il assure un accompagnement médico-psycho-social personnalisé des personnes âgées de plus de 60 ans. En lien étroit avec les familles, les professionnels de santé et les acteurs sociaux, le centre élabore des plans d’aide individualisés et coordonne les actions en faveur du maintien à domicile.

Garantir un maintien à domicile dans les meilleures conditions, avec dignité et humanité.

Dans un entretien accordé sur place, Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement–Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a rappelé le rôle stratégique du CCGM : « Le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, qui fête aujourd’hui ses 20 ans, est une structure essentielle à la mise en œuvre des mesures portées par le Gouvernement Princier en faveur des personnes âgées. Véritable cœur du dispositif, il coordonne les moyens et assure la communication entre les professionnels de santé, les établissements et les services d’aide à domicile. Cet effort collectif permet de limiter le recours aux institutions, en privilégiant un accompagnement humain et digne à domicile. Je crois que chacun souhaite pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible, idéalement jusqu’au terme de sa vie. C’est précisément l’objectif : garantir ce maintien à domicile dans les meilleures conditions, avec dignité et humanité. »

Le ministre a également souligné l’importance des récents renforts humains : deux postes d’infirmières de liaison ont été créés pour faciliter la transition entre l’hôpital et le retour à domicile et éviter les réhospitalisations précoces.

En 20 ans, le CCGM s’est imposé comme un pilier discret mais fondamental du bien-vieillir à Monaco.

La Princesse Charlène, éblouissante à Saint-Paul-de-Vence aux côtés de Brigitte Macron