Pâques en Principauté : Un printemps enchanté pour petits et grands

Monaco s’anime d’une effervescence printanière avec un programme festif orchestré par la Mairie, invitant familles et enfants à célébrer Pâques à travers une mosaïque d’activités ludiques et créatives.

La Bibliothèque Princesse Caroline ouvre ses portes à l’imagination avec trois rendez-vous incontournables. Le mardi 8 avril, de 14h à 16h, les enfants de 6 à 13 ans pourront s’initier au pixel art, une discipline artistique où chaque petit carré devient élément d’une œuvre unique. Que l’on soit novice ou passionné de dessin, cet atelier gratuit promet d’éveiller la créativité des plus jeunes (inscription obligatoire via mediatheque.mc ou au +377 93 15 22 72).

Le jeudi 10 avril, de 15h à 16h, place à l’évasion avec une séance de Kamishibaï, ce théâtre de papier japonais qui enchantera les enfants dès 4 ans. Les histoires de printemps et de Pâques prendront vie dans ce format narratif où illustrations et récits se mêlent pour créer un moment de pure magie (accès libre et gratuit).

Pour clôturer ce triptyque culturel, le lundi 14 avril, de 15h à 16h, une séance de lecture spéciale Pâques invitera les enfants de 4 ans et plus à découvrir les traditions et symboles de cette fête printanière à travers des récits captivants (accès libre et gratuit).

Atelier poterie dans la salle A Fàbrica

Le mercredi 16 avril, la salle A Fàbrica du Parc Princesse Antoinette se transforme en atelier de poterie. Les enfants de 7 à 10 ans, scolarisés ou résidant à Monaco, pourront façonner l’argile pour créer des vide-poches ou des pots à crayons sur le thème pascal. Deux sessions sont proposées : de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30. Attention, les places sont limitées pour cette activité gratuite (inscription obligatoire au +377 93 15 26 05).

Aventure botanique au Jardin Exotique

La désormais traditionnelle « chasse aux plantes » fait son grand retour au Centre Botanique du Jardin Exotique le samedi 19 avril, de 9h30 à 12h30. Les explorateurs en herbe, âgés de 3 à 12 ans et scolarisés ou domiciliés à Monaco, partiront à la recherche de petites plantes dissimulées aux abords des massifs. Une quête récompensée par un sachet d’œufs en chocolat pour chaque participant ! Cette activité gratuite nécessite une inscription préalable (jardin-exotique@mairie.mc ou +377 93 15 29 80), les places étant limitées.

Un festival au Parc Princesse Antoinette

Point d’orgue des festivités, le dimanche 20 avril de 14h à 17h30, le Parc Princesse Antoinette se métamorphose en véritable paradis ludique. Au programme : structure gonflable, stands de maquillage, ateliers créatifs, jeux en bois, sculpteur de ballons, présence de mascottes et photobooth pour immortaliser ces instants de joie. Comme l’année précédente, les animaux de basse-cour investiront la partie haute du parc, pour le plus grand bonheur des petits citadins. Cette après-midi festive est en accès libre et gratuit (renseignements au +377 93 15 06 03).