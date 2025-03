La couronne musicale de l’été : Les concerts 2025 du Palais Princier de Monaco dévoilés

Entre tradition princière et excellence musicale, la Cour d’Honneur du Palais Princier s’apprête à vibrer au rythme de prestigieuses interprétations pour une saison qui s’annonce éblouissante.

Véritable institution culturelle monégasque créée par le Prince Rainier III et la Princesse Grace il y a plus de soixante ans, les Concerts au Palais Princier représentent l’apogée de la saison musicale pour l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (OPMC). Chaque été, sous l’égide du Prince Albert II, ce cadre majestueux accueille des artistes de renommée internationale pour des soirées d’exception qui font rayonner l’excellence musicale au cœur de la Principauté.

Publicité

Une programmation 2025 qui marie tradition et découverte

Pour l’édition 2025, six concerts d’exception sont programmés entre juillet et août. La programmation mettra en lumière des solistes de prestige tels que Daniel Lozakovich, David Fray, Sergey Khachatryan et Georgijs Osokins. Les frères Lucas et Arthur Jussen, artistes en résidence de cette saison, apporteront également leur virtuosité à ces soirées estivales.

À la direction, la diversité des générations est représentée avec maestros confirmés comme Charles Dutoit et Lawrence Foster aux côtés du directeur artistique Kazuki Yamada. De jeunes talents prometteurs complètent l’affiche avec Tianyi Lu et Emmanuel Tjeknavorian, incarnant le renouveau de la direction d’orchestre.

Un événement exceptionnel au Grimaldi Forum

Nouveauté remarquable de cette saison : le concert du 27 juillet sortira des murs du Palais pour s’installer au Grimaldi Forum. Sous la direction de Kazuki Yamada, l’OPMC interprétera le « Liverpool Oratorio » de Paul McCartney et Carl Davis, accompagné par le CBSO Chorus et le Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III. Une œuvre monumentale rarement interprétée qui promet d’être l’un des moments forts de l’été culturel monégasque.

Un répertoire varié à travers les siècles

Le répertoire proposé traverse les époques avec élégance : des compositions de Beethoven, Weber et Mendelssohn côtoieront des œuvres de Ravel, Respighi, Prokofiev et Strauss. Cette diversité offre un panorama saisissant de l’histoire de la musique classique, des classiques intemporels aux pièces plus rarement jouées.

Informations pratiques

Les concerts se dérouleront les 10, 20, 27, 31 juillet et les 3 et 7 août 2025, à 21h30. La billetterie ouvrira dès le 2 avril pour les membres des Amis de l’Orchestre et les abonnés, puis le 8 avril pour le grand public.

Plusieurs formules tarifaires sont proposées, avec un abonnement pour les six concerts allant de 120€ à 840€ selon la catégorie choisie.

Les réservations pourront s’effectuer en ligne sur www.opmc.mc, au guichet de l’atrium du Casino de Monte-Carlo ou par téléphone au +377 92 00 13 70.